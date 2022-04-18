《男孩、彩虹鳥與棺材匠》現實與魔幻魅力的青少年小說，激發讀者對於生命奇蹟的想望！

文／葉嘉青（臺灣師範大學講師暨臺灣閱讀協會常務理事）

《男孩、彩虹鳥與棺材匠》是本帶有現實與魔幻魅力的青少年小說，文圖以蘊含美感的藝術形式表達思想深沉、情感幽遠的寓言故事。探討親情、友誼，以及人我的價值。一旦開卷便會欲罷不能的被巧妙轉折、逆境逢生的情節吸引，沉浸在反覆閱讀的喜悅和滿足中。

（圖／取自小麥田出版之《男孩、彩虹鳥與棺材匠》）

故事源起於一場流行性傳染病，奪走了許多鎮民的生命，包括木匠阿貝托所有的家人以及他活著的動力，而阿貝托的職業也從木匠轉為鎮上唯一為人打造最後安息所的棺材匠。在對死者送往迎來的過程中，阿貝托總是真心的付出，但經過了三十年，他仍禁錮在喪失親人的哀傷中，直到遇上逃來小鎮的男孩迪多和彩虹鳥菲亞，從此三者成了相互依存的共同體。

到底迪多為何懼怕及躲藏？阿貝托為何寧可冒險坐牢，也要捍衛非親非故的迪多？人云亦云的公平正義是絕對的律法嗎？種種人性考驗，以及友誼轉化為親情的波折牽動了讀者的思想與情感。

欣賞《男孩、彩虹鳥與棺材匠》最棒的樂趣之一是能品味精練優雅的語彙和清新的說故事風格。當作者瑪蒂妲．伍茲以全知的眼光敘述時，詞藻華麗如散文詩。例如故事一開始，就將描述成每天都有銀白魚群如雨點從空中灑落，街道上房屋色彩豐富，連畫家的顏料都不夠用的小鎮。喚起讀者視、聽、嗅、味、觸的感官記憶，想像這個沿海山鎮奇特的地貌景觀、疫病前吸引觀光客前來的原因，以及當地的經濟狀態和居民習性。

當靈魂人物阿貝托出場時，為了突顯他慈祥、仁愛、無懼的照顧者性格，伍茲用間接的方式，先描述阿貝托位在山丘頂、墓園旁的家──像一顆明亮的淺藍色寶石，閃爍的照亮整個海面。幫助讀者認識房子的主人阿貝托，不論陰森淒冷的墓地或死亡，都掩蓋不住他的溫暖能量，並且如燈塔般的發出光芒引導迷航者。相較之下，專門豎耳竊聽、搬弄是非，讓阿貝托蒙冤受難的費娜絲特拉姊妹，則被描述成參加葬禮像在參加婚禮般的愚婦，平日講起男人十分惡毒，講起女人，舌頭簡直像是強酸的刻薄鄰居。兩者性格的強烈對比，增添了嘲諷的趣味，也反映了真實人性的善與惡。

書名：《男孩、彩虹鳥與棺材匠》作者：文／瑪蒂妲．伍茲Matilda Woods，圖／安娜斯卡．艾勒帕茲Anuska Allepuz出版社：小麥田出版出版時間：2022年3月31日

此外，書中角色的獨白，或是彼此的對話也生動簡潔的表現出內涵，比如阿貝托為了讓逝世後沒人安置的波尼朵小姐不被孤伶伶的遺棄，特別花時間陪伴她，整修自己的棺材讓給她，並承諾會盡量將棺材改造的舒適些。阿貝托甚至安慰已逝的波尼朵小姐說「現在不用擔心，我會照顧妳的……我也會幫妳在墓園裡買一個位子。」顯示他充滿愛心、慷慨、體貼，但非常的孤獨。之後當阿貝托遇到危急時刻，麵包師傅恩佐冒險警告，那誠摯的友誼令人動容，也讓讀者透過朋友的眼光更加了解與信任阿貝托，與他產生共鳴。

全書精湛的文本提供了情節的脈絡與意義，刺激想像，召喚出豐富的畫面感，加上麥克米倫獎得主安娜斯卡．艾勒帕茲充滿奇幻魔力的插圖，自然的將一切必要的資訊和情感整合進情節中，順著故事的進展，漸次的披露主角及小鎮人、事、物的特質和祕密，讓讀者彷彿欣賞了一場流暢、扣人心弦的紙上電影。

結局巧妙安排了阿貝托為迪多念床邊故事的橋段，戲劇性的轉折呼應了主角間緊密結合的意義和價值，激發讀者對於生命奇蹟的想望，並鼓舞了面對艱難時，不氣餒的勇氣。

●本文摘自小麥田出版之《男孩、彩虹鳥與棺材匠》導讀。