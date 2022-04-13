陳欣希／《小寶》令人驚喜的閱讀樂趣！

文／陳欣希（臺灣讀寫教學研究學會創會理事長）

「開頭」很重要，尤其是「小說」。小說的「開頭」寫得好就成功一大半了，因為……它讓讀者想繼續看下去。什麼樣的開頭能有如此效果呢？「引發好奇心」是關鍵。例如：

真是糟糕，我完全想不起任何跟尼可拉斯外婆家有關的事。

這是《小寶》的開頭，第一章的第一句。就這麼一句，完全引起讀者的好奇心，不禁猜測著……主角失憶了嗎？再往下讀：

外婆還在廚房的餐桌上擺出三樣我不記得的東西：

一、穿連身衣的綠色大象布偶。 二、裝滿黑色西洋棋子的網袋。 三、笨重的老舊錄放音機。

這是第一章的第二句。更顯得讀者的「失憶假設」有其合理性。

（圖／小麥田出版 提供）

緊接著的文字，更是牢牢抓住讀者的心。作者細緻地描述「外婆如何用盡方法以喚起主角回憶」……而就在我們（像是外婆似的）即將落入沮喪之時，作者話鋒一轉，立刻揭曉了答案——原來，主角不是失憶，只是太久沒到外婆家；原來，主角是想不起「任何跟外婆家有關的事」，而不是想不起「外婆」！

主角的「列點」風格也很吸引人：外婆在桌上擺了一、二、三，三樣東西；從自己家出發要「一」到「十」才能到達外婆的家，可見距離有多遠；打開房間裡的壁櫥，看到「一、架子……」、「二、架子下的洋裝……」、「三、洋裝下地毯上的海盜船……」、「四、海盜船旁邊的詞典」，才看到：

五、詞典上面站著一個穿著小雞裝的小小殭屍！他正在揉眼睛，一隻綠手抓著一個樂高海盜！在他的眼睛適應了燈光後，他用眼睛上下打量我一番。

然後他說：「你回來啦。還真久！」

（圖／小麥田出版 提供）

「列點」風格解決了原本會出現的兩難。細緻描述能幫助讀者在腦中將抽象文字轉成具象畫面，但細節過多也容易讓讀者覺得冗長而失去耐心。而文中大量的「列點」風格能幫助讀者「看見」細節，又能在「換點」的瞬間小憩一下。

而這本小說在第二章即奠定了地位。為什麼？因為這是一本雙視角的小說。第一章是「莉薇」的視角，第二章是「小寶」（就是那個穿著小雞裝的小小殭屍）的視角：

她那一頭褐色頭髮變長了，臉頰也不像之前那麼圓滾滾，但我知道是她。莉薇。她叫我在這裡等她。我等了。在一個壁櫥裡傻等五年，這可是一段很長的時間，我有其他事可做嗎？有，不多，是什麼，我現在告訴你。

讀到這，您一定猜得到──對，會有一、二、三、四……。呵！在這章中，文字很生動地勾勒出「多年未見的舊識」再見時的陌生感，卻又知道彼此小習慣的熟悉感。而且，在第二章也預留了一個大伏筆：

她那五年的等待時間很漫長。不過，如果，她可以在年紀那麼小的時候就做到那些事，她現在一定能做更多事。或許這一次，她會幫我找到解答。或許這一次，她可以帶我回家。

就這樣，我以「閱讀→猜測→閱讀」的方式慢讀這本小說。閱讀速度很慢，但在「細細品嘗文字→猜測後續發展→閱讀後續文字」的過程中，驚喜作者的安排而增添許多閱讀的樂趣。

本書是傑出之作，不僅讓我們看見莉薇和小寶的觀點，讓我們看見兩人如何合作中達成共同的目標、也解決了個人的問題。若能再試試「閱讀→猜測→閱讀」這樣的閱讀方式，你一定能感受到作者文字所帶來的影響力，而愛上了這本書！

●本文摘自 小麥田出版之《小寶》導讀。