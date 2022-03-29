「不要把我丟下！」遇到依賴性人格怎麼辦？——《今天也因為難相處的人而心累》

依賴型人格障礙

依賴型人格障的觀察重點

在下列的項目中，如果符合五個以上，就很可能是患有依賴型人格障礙。

1 如果沒有他人的建議或保證，對於一般日常性的選擇難以下決定。

2 連自己人生中至關重要的部分，也需要某個人來幫忙承擔。

3 與其說是動機或能力不足，應該是缺乏判斷力與自信心，才導致事情很難起頭或順利執行。

4 害怕失去他人的支持或認可，所以不敢提出反對意見。

5 為了獲得他人的關照與支持，甚至會主動去做自己本來忌諱或抗拒的事。

6 擔心自己一個人會做不好，所以獨自一人時總是會感到不安或無力。

7 在結束一段親密關係之後，會立刻尋找下一個能夠給予關愛和支持的人。

8 害怕自己可能會面臨必須自立自強的處境，為此陷入不切實際的糾結。

如果身邊有依賴型人格障者⋯⋯

明確地劃分界線

在有人詢問自己的意見、仔細傾聽並照著施行時，人們一般會感受到自己存在的價值且獲得滿足。不過，如果對方具有依賴型人格障礙，在給予建議的過程中，可能從某個瞬間開始就會覺得自己「過度干預對方的人生」。依賴型人格障礙者初期會簡單諮詢一些工作內容或職場生活上的問題，接著會漸漸把自己人生重要的抉擇都拿來徵求你的意見，表現出依賴行為。如此一來，你就會在不知不覺的情況下過度干涉對方的人生。假如你沒有打算為對方的人生負責，就應該明確地向對方說清楚。依賴型人格障礙者如果詢問你有關個人的重要事務，與其輕率地給予答覆，不如表示：「你的提問對我來說太困難了，這種事情通常沒有正確答案，最重要的是你自己的想法」，適當地與對方劃清界線比較好。

向對方提問

通常管理的經驗和年資不多的話，在組織中不太會需要獨自做出重要決策，因此，依賴型人格障礙者在還是社會新鮮人時，可能看起來溫順乖巧，會好好地回報工作內容，只是在分配工作時感覺提問有點多而已。不過，他們在從事同樣的工作好幾年後，仍然會無法把自己內心的想法表達出來，總是不斷請求周邊的人重複確認並做出決定。就身為組長的立場而言，交代工作時他們不會有什麼不滿或抱怨，管理起來似乎很輕鬆，但等到對方的年資漸漸增加，需要交給他們重要的職務時，做為組長的你就會開始感到不安。假如身邊有罹患依賴型人格障礙的後輩，在與他們討論業務時，與其直接回答對方提出的疑問，不妨先徵詢他的個人意見。假設後輩詢問：「前輩，業主原本打算以A方案進行，但現在卻說要改成用B方案，我們應該怎麼辦呢？」建議你在提出自己的看法之前，先對他拋出類似以下的提問：「從A方案改成B方案的話，執行上會有什麼問題嗎？」這時，依賴性高的職員可能會答道：「啊，不是，那麼我就改成以B方案進行。」接著，你可以這樣解釋：「不是，我的意思不是要你直接改用B方案，只是聽起來你對改換方案好像有點擔心，所以我很好奇是基於什麼樣的原因。」接下來，可以根據後輩的回答提出各式各樣的反問：「按照業主的意見，改成用B方案做的話，對我們來說有什麼好處呢？」、「如果幫業主改成B方案的話，相對地我們可以在哪些部分提出要求呢？」、「這樣的話我們要如何說服業主？」等等。收到提問的話，人們都會本能地陷入苦惱， _他們有可能無法在一開始就給予適切的答覆，也可能會因此而感到相當吃力。希望你能仔細觀察對方的反應，適當調整問題的數量與難度，讓對方試著去思考的話，他就會慢慢減少向你提問的次數。

如果自己是依賴型人格障者⋯⋯

即使是小事，也要由自己來決定

在幼年時期，你可能連一點小事都不曾自己做出決定，因此，希望你能從現在開始累積類似的經驗。不要再習慣性地詢問周圍的意見，也不用一開始就急著做出重大的決定，只要從日常生活中自己應該作主的事物起步就好。像是中午和同事們一起用餐時，可以試著表達自己想吃什麼、由自己來規劃週末的活動，或者目前的打扮只是順應母親喜好的話，也可以從現在起嘗試一下自己想要的風格。由自己來做決定，並且對該決定負責。唯有層層累積這樣的經驗，才能在往後的日常生活裡，由自己做出身為成年人必須面臨的抉擇——這就是所謂「大人的生活」。

討厭的話就如實地表達出來

在日常生活裡，你會幫助比自己辛苦的人，且根據情況的不同，有時也會不求回報地大方分享。不過，如果周圍有人刻意利用你的這種特質，持續地予以剝削，那麼就一定要斬斷彼此的聯繫，不能再默默忍受對方不當的要求。就算對象是自己的上司，只要他提出的事情不合理或不正當，就應該要鄭重、果斷地拒絕。假如自己難以直接表態，可以請求身邊的同事協助，或者通知負責該業務的相關部門。此外，如果父母在家裡也有過度干預的情形，即使不到闖入職場的程度，也必須明確地和他們把話說開。雖然實踐起來相當不易，但必須得要跨過這道檻，才能不再被身邊的人左右。你是不是擔心這麼做的話，會被周圍的人討厭或拋棄呢？那麼，就請捫心自問：「我是否真的愛自己？」如果想獲得他人的愛，首先就必須懂得愛護自己。倘若連自己都不愛自己，又有誰會喜歡你呢？所謂的「愛」，就是要守護自己免於受害，但願你能好好地保護自己。

嘗試參與志工活動

在前文也曾經提到過，具有高度依賴性的人，相對的保護弱小的本能也很強烈。這種性格傾向如果遇到了壞人，下場就是被對方無盡地剝削，而能夠克服這種局面的方法，就是把自己的能量投注到需要幫助的團體上，像是養老院、孤兒院等社福機構。這樣的義工活動是在社會的常規內進行的，所以不必擔心被單方面壓榨，機構也設有一定的標準以防止過度行善。此外，在志工活動中收到的感恩與回饋，會有助於自信心的提升，對依賴型人格障礙者而言，參與志工服務將會成為非常美好的體驗。

●本文摘自 大好書屋 出版之《今天也因為難相處的人而心累：職場霸凌、情感糾葛、親子問題⋯⋯認識10種人格障礙，成熟防衛&減輕人際壓力》。