快訊

重訪泰國足球少年團：洞穴救援行動的奇跡18天

威爾史密斯正式發聲明文道歉 「我錯了，這不可原諒」

「不要把我丟下！」遇到依賴性人格怎麼辦？——《今天也因為難相處的人而心累》

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《今天也因為難相處的人而心累》 作者：鄭熙靜 出版社：大好書屋 出版時間：2022年03月03日
書名：《今天也因為難相處的人而心累》
作者：鄭熙靜
出版社：大好書屋
出版時間：2022年03月03日

依賴型人格障礙

依賴型人格障的觀察重點

在下列的項目中，如果符合五個以上，就很可能是患有依賴型人格障礙。

1 如果沒有他人的建議或保證，對於一般日常性的選擇難以下決定。

2 連自己人生中至關重要的部分，也需要某個人來幫忙承擔。

3 與其說是動機或能力不足，應該是缺乏判斷力與自信心，才導致事情很難起頭或順利執行。

4 害怕失去他人的支持或認可，所以不敢提出反對意見。

5 為了獲得他人的關照與支持，甚至會主動去做自己本來忌諱或抗拒的事。

6 擔心自己一個人會做不好，所以獨自一人時總是會感到不安或無力。

7 在結束一段親密關係之後，會立刻尋找下一個能夠給予關愛和支持的人。

8 害怕自己可能會面臨必須自立自強的處境，為此陷入不切實際的糾結。

如果身邊有依賴型人格障者⋯⋯

明確地劃分界線

在有人詢問自己的意見、仔細傾聽並照著施行時，人們一般會感受到自己存在的價值且獲得滿足。不過，如果對方具有依賴型人格障礙，在給予建議的過程中，可能從某個瞬間開始就會覺得自己「過度干預對方的人生」。依賴型人格障礙者初期會簡單諮詢一些工作內容或職場生活上的問題，接著會漸漸把自己人生重要的抉擇都拿來徵求你的意見，表現出依賴行為。如此一來，你就會在不知不覺的情況下過度干涉對方的人生。假如你沒有打算為對方的人生負責，就應該明確地向對方說清楚。依賴型人格障礙者如果詢問你有關個人的重要事務，與其輕率地給予答覆，不如表示：「你的提問對我來說太困難了，這種事情通常沒有正確答案，最重要的是你自己的想法」，適當地與對方劃清界線比較好。

向對方提問

通常管理的經驗和年資不多的話，在組織中不太會需要獨自做出重要決策，因此，依賴型人格障礙者在還是社會新鮮人時，可能看起來溫順乖巧，會好好地回報工作內容，只是在分配工作時感覺提問有點多而已。不過，他們在從事同樣的工作好幾年後，仍然會無法把自己內心的想法表達出來，總是不斷請求周邊的人重複確認並做出決定。就身為組長的立場而言，交代工作時他們不會有什麼不滿或抱怨，管理起來似乎很輕鬆，但等到對方的年資漸漸增加，需要交給他們重要的職務時，做為組長的你就會開始感到不安。假如身邊有罹患依賴型人格障礙的後輩，在與他們討論業務時，與其直接回答對方提出的疑問，不妨先徵詢他的個人意見。假設後輩詢問：「前輩，業主原本打算以A方案進行，但現在卻說要改成用B方案，我們應該怎麼辦呢？」建議你在提出自己的看法之前，先對他拋出類似以下的提問：「從A方案改成B方案的話，執行上會有什麼問題嗎？」這時，依賴性高的職員可能會答道：「啊，不是，那麼我就改成以B方案進行。」接著，你可以這樣解釋：「不是，我的意思不是要你直接改用B方案，只是聽起來你對改換方案好像有點擔心，所以我很好奇是基於什麼樣的原因。」接下來，可以根據後輩的回答提出各式各樣的反問：「按照業主的意見，改成用B方案做的話，對我們來說有什麼好處呢？」、「如果幫業主改成B方案的話，相對地我們可以在哪些部分提出要求呢？」、「這樣的話我們要如何說服業主？」等等。收到提問的話，人們都會本能地陷入苦惱， _他們有可能無法在一開始就給予適切的答覆，也可能會因此而感到相當吃力。希望你能仔細觀察對方的反應，適當調整問題的數量與難度，讓對方試著去思考的話，他就會慢慢減少向你提問的次數。

如果自己是依賴型人格障者⋯⋯

即使是小事，也要由自己來決定

在幼年時期，你可能連一點小事都不曾自己做出決定，因此，希望你能從現在開始累積類似的經驗。不要再習慣性地詢問周圍的意見，也不用一開始就急著做出重大的決定，只要從日常生活中自己應該作主的事物起步就好。像是中午和同事們一起用餐時，可以試著表達自己想吃什麼、由自己來規劃週末的活動，或者目前的打扮只是順應母親喜好的話，也可以從現在起嘗試一下自己想要的風格。由自己來做決定，並且對該決定負責。唯有層層累積這樣的經驗，才能在往後的日常生活裡，由自己做出身為成年人必須面臨的抉擇——這就是所謂「大人的生活」。

討厭的話就如實地表達出來

在日常生活裡，你會幫助比自己辛苦的人，且根據情況的不同，有時也會不求回報地大方分享。不過，如果周圍有人刻意利用你的這種特質，持續地予以剝削，那麼就一定要斬斷彼此的聯繫，不能再默默忍受對方不當的要求。就算對象是自己的上司，只要他提出的事情不合理或不正當，就應該要鄭重、果斷地拒絕。假如自己難以直接表態，可以請求身邊的同事協助，或者通知負責該業務的相關部門。此外，如果父母在家裡也有過度干預的情形，即使不到闖入職場的程度，也必須明確地和他們把話說開。雖然實踐起來相當不易，但必須得要跨過這道檻，才能不再被身邊的人左右。你是不是擔心這麼做的話，會被周圍的人討厭或拋棄呢？那麼，就請捫心自問：「我是否真的愛自己？」如果想獲得他人的愛，首先就必須懂得愛護自己。倘若連自己都不愛自己，又有誰會喜歡你呢？所謂的「愛」，就是要守護自己免於受害，但願你能好好地保護自己。

嘗試參與志工活動

在前文也曾經提到過，具有高度依賴性的人，相對的保護弱小的本能也很強烈。這種性格傾向如果遇到了壞人，下場就是被對方無盡地剝削，而能夠克服這種局面的方法，就是把自己的能量投注到需要幫助的團體上，像是養老院、孤兒院等社福機構。這樣的義工活動是在社會的常規內進行的，所以不必擔心被單方面壓榨，機構也設有一定的標準以防止過度行善。此外，在志工活動中收到的感恩與回饋，會有助於自信心的提升，對依賴型人格障礙者而言，參與志工服務將會成為非常美好的體驗。

●本文摘自 大好書屋 出版之《今天也因為難相處的人而心累：職場霸凌、情感糾葛、親子問題⋯⋯認識10種人格障礙，成熟防衛&減輕人際壓力》。


職場 日月文化 大好書屋 閱讀風向球

延伸閱讀

租賃車行詐領疫情紓困補貼 6輛車申請73人補助

青安房貸利率擬「凍漲」 維持1.4%到年底 估31.8萬戶受惠

台壽「AI健康分App」 獲殊榮

互盛電 推綠色辦公樂活方案

相關新聞

文學拿破崙巴爾札克：「法國社會就像個歷史學家，我的工作只是當它的祕書」

巴爾札克被尊為文學拿破崙，寫實主義的開拓者，《人間喜劇》是由他傾盡畢生心力打造，最具野心與開創性的文學鉅著，布局之廣闊、刻寫之精細，堪稱法國社會的百科全書。 本書精選《人間喜劇》內13則短篇，以及諷刺股市炒作的中篇代表作〈紐辛根銀行〉，捕捉19世紀法國的歷史剪影，映照芸芸眾生隨波逐流的動態面貌。

蘇碩斌／文協的啟蒙， 如一代接一代的情史——《百年情書：文協時代的啟蒙告白》出版序

《百年情書：文協時代的啟蒙告白》為國立臺灣文學館舉辦之「百年情書．文協百年」特展的展覽圖錄的延伸作品，書中除了展場的實錄，也特別邀請蔡明諺教授約集多篇文稿，增補因為展場有限時空而未能表達的知識材料 一百年前成立的文協，組織雖只有不算長久的十年，文化人追愛大眾的啟蒙確已開啟。因為這個起點，文協的啟蒙精神，一代一代的流傳，彷如一封一封追愛的情書，奮不顧身，前仆後繼，才有我們今天政治社會的自由、情感奔放的自在。

人人都有一顆玻璃心，誰也不想被情緒勒索！

年輕人都是玻璃心，這一點沒有時代的差別，不同的是現在的人會表現出來，不想壓抑或遮掩，理由是──情緒沒有錯。 錯的不是情緒，而是場合 -----------摘自《這世界，是留給膽子大的人》

「這個考試不會考！」學校教育為何讓我們成為「音癡」與「畫畫很醜」的沒自信大人？

若只是以技術性表現來衡量藝術或運動的品味，就會讓人產生誤解，堅信「品味跟自己的距離非常遙遠」、「自己與藝術無緣」、「品味是與生俱來的」……。 隨著年齡的增長，這樣的傾向會越來越強烈。 我甚至認為，整個社會環境都已經變成了除非是相當有才華的人，否則不能夠聲稱「我喜歡畫畫、我喜歡唱歌」。

「圖像當道」的時代　如何用視覺模板翻轉人生？

大家都知道現在是「圖像當道」的時代，但知道歸知道，真正動手開始畫的人卻少之又少，歸納出以下四點原因，不知正在閱讀這本書的你，有哪幾點特別有共鳴呢？

《竄改基因》：人類是否有權進行基因編輯？

2018年，中國生物學家賀建奎透過基因編輯技術改造了一對雙胞胎的基因，並宣稱這一對雙胞胎未來會對愛滋病具有免疫力。這個事件引起了生物學界和國際社會的軒然大波，其中應用的 CRISPR 技術也躍上檯面成為新聞熱議的焦點。2020年，道納和夏本提爾因為發現了CRISPR系統而獲頒諾貝爾化學獎。但到底什麼是CRISPR？基因編輯又會對我們的生活帶來什麼樣的影響？ 如同2018年轟動一時的基因編輯雙胞胎，像這樣修改會一代一代流傳的基因是可以接受的嗎？誰又能決定哪些應用是可以接受的？《表觀遺傳大革命》作者奈莎‧卡雷將要在這本書中從原理、應用到未來的道德思辨帶我們全面探索基因編輯這個改變我們生活的重要技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。