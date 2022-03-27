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蘇碩斌／文協的啟蒙， 如一代接一代的情史——《百年情書：文協時代的啟蒙告白》出版序

聯合新聞網 / 前衛出版社
書名：《百年情書：文協時代的啟蒙告白》 策劃：國立台灣文學館 監製：蘇碩斌 撰文：林佩蓉、黃小蛋、蔡明諺、黃信彰、邱函妮、陳淑容、陳婉菱、石婉舜、張晏菖、陳佳琦、李家驊、鄭有傑、王嘉玲、黃子恩（依文章順序） 出版社：前衛出版社 出版時間：2021年12月
書名：《百年情書：文協時代的啟蒙告白》
策劃：國立台灣文學館
監製：蘇碩斌
撰文：林佩蓉、黃小蛋、蔡明諺、黃信彰、邱函妮、陳淑容、陳婉菱、石婉舜、張晏菖、陳佳琦、李家驊、鄭有傑、王嘉玲、黃子恩（依文章順序）
出版社：前衛出版社
出版時間：2021年12月

文／蘇碩斌（國立台灣文學館館長）

文協的啟蒙， 如一代接一代的情史

臺灣文化協會，成立於一九二一年十月十七日，距離日本統治臺灣的一八九五年，以及結束殖民的一九四五年，恰恰位在正中間，真的好像命運的轉折點。

略數文協的大事紀，一九二一年在臺北靜修女子學校成立，一九二三年本部遷至臺南，一九二五年左派成員在彰化組織二林蔗農組合，一九二七年臺中公會堂發生左右二派分裂，同年右派另組臺灣民眾黨，一九三一年左派文協和右派民眾黨同年遭到取締，實質的文協，十年就此告終。

從組織存活來看文協，確實只有十年；但臺灣並不從此不再思考啟蒙。幾年之後的一九三四年，「臺灣文藝聯盟」再度匯集臺灣的文化人，一樣熱切想要啟蒙民眾。他們更加廣泛地體察民眾，在文學、美術、音樂、戲劇、電影、甚至舞蹈都開出驚人花朵。文協十年過去，文藝聯盟承繼的「文協精神」，推著臺灣人在殖民土地上打下一塊一塊的思想陣地。可惜在一九三六年八月，臺灣文藝聯盟還是解散。

即使是一九四五年終戰之後，臺灣人對文化的期許一度再點燃。可惜歷史又開了臺灣文化人一次玩笑，新政權的二二八事件、白色恐怖，迅即澆滅等候許久的熱情。

精神並不枯竭。一九七〇年代臺灣知識分子重述殖民地時期政治社會運動史，關於文協的研究考察也重新開啟，一百年後的現在，才發現文化人後來做的許多事情， 只是文協精神的新足跡。因此，當更多資料重見天日，也能更加細緻去回看歷史， 更能提出新的詮釋觀點。

國立臺灣文學館（以下簡稱臺文館）「百年情書．文協百年特展」，是我們在大量文協歷史研究中，刻意由「情感面」提出的詮釋角度。臺灣文協的啟蒙，在我們看來，就是文化人追求大眾的情史。因此，我們深入一九二〇至一九三〇年代散落各個領域的人物，挑選出六位落實「啟蒙精神」、渴望「追求大眾」的文化人典型， 並化為六封情書展開策展。

呈現在各位眼前的這本書，就是展覽圖錄的延伸作品。書中除了展場的實錄，也特別邀請蔡明諺教授約集多篇文稿，增補因為展場有限時空而未能表達的知識材料，再由文化銀行與前衛出版社共同合作，完成這一本極具紀念性的圖錄專書。

一百年前成立的文協，組織雖只有不算長久的十年，文化人追愛大眾的啟蒙確已開啟。因為這個起點，文協的啟蒙精神，一代一代的流傳，彷如一封一封追愛的情書，奮不顧身，前仆後繼，才有我們今天政治社會的自由、情感奔放的自在。

●本文摘自前衛出版社出版之《百年情書：文協時代的啟蒙告白》出版序。


情書 前衛出版 告白 閱讀風向球

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