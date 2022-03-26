大人物是怎麼長大的—— 珍古德與黑猩猩的情緣從童年開始？費曼如何開心做自己？

兒童節快到了，童書作家會在這個特別的日子，推出什麼特別的書呢?大好文化隆重推出童書大王管家琪的「人物故事」系列，首發前兩本書分別是 《珍古德的黑猩猩情緣》、《跟費曼一起玩科學》，獻給所有的小朋友｡

都說書籍是精神食糧，在孩子們的成長過程中，人物故事所提供的「榜樣的力量」，是不可缺少的營養。我們並不是要孩子們立志成為「某某第二」，但不可諱言，在這些各行各業傑出人士的身上，確實有很多特質和精神，很值得我們來學習。管家琪的人物故事，總是能站在兒童視角，比較真實且生動的呈現人物的年少時期，讓孩子們看看，這些大人物是怎麼長大的，究竟是什麼形塑了他們的未來？

書名：《珍古德的黑猩猩情緣》作者：管家琪出版社：大好文化出版時間：2022年03月11日

像英國保育專家珍古德，對黑猩猩長期且持續所做的田野調查研究，已成為西方世界最偉大的科學成就之一。許多人甚至說，在近代女性科學家中，除了居禮夫人，珍古德就是最傑出、最著名也最偉大的一位。她第一個動物觀察研究是在五歲那年所做的呢！這是一個怎樣的小女孩呀？美國著名理論物理學家、1965年諾貝爾物理學獎得主費曼，從小爸爸就陪他一起親子共讀百科全書，經常帶著他像做遊戲一樣的玩科學。隨著費曼漸漸長大，他也一直是以遊戲般的態度在生活，在生活中處處印證科學，體驗科學是多麼的有趣，快來看看費曼都是怎樣的玩科學吧！費曼又是如何開心做自己﹖

臺北市珍古德實驗教育機構執行長郭雪貞指出，細讀《珍古德的黑猩猩情緣》書中珍古德博士的童年，腦海裡浮現出交錯的兩個身影。一個是年幼、自主而且充滿好奇心的孩子，一個是溫和、睿智而且具有無比意志力和勇氣的長者。是什麼樣的生活環境、什麼樣的學習背景、什麼樣的生命際遇，形塑了珍古德博士獨一無二的人生？母親的鼓勵、陪伴和包容，讓珍古德可以勇敢做自己。從這本書，可以瞭解珍古德的童年時光，看到許多點滴影響她的軌跡。長大之後，珍古德博士投入黑猩猩的研究。她的研究，重新定義了我們和動物之間的關係。中年以後，無法坐視黑猩猩棲息地被破壞、盜獵等威脅而導致滅絕危機的現實，她從科學家的身份，毅然轉換成行動派，到世界各地演講，讓更多人知道真相。「唯有瞭解，才會關心。唯有關心，才會行動。唯有行動，生命才會有希望。」過去30年來，博士全力推動的根與芽計畫，更是影響了全世界許多年輕人。

書名：《跟費曼一起玩科學》作者：管家琪出版社：大好文化出版時間：2022年03月11日

大好文化總編輯胡芳芳說這一系列獻給孩子的人物故事書，特別邀請管家琪與插畫家徐建國兩大名家聯手文圖創作，看大人物的成長故事，啟發孩子認識自己以及對未來的想像，呈現童書圖文並茂新風貌，希望帶給新世代的讀者，更美好的閱讀饗宴。這一系列經典人物故事第一集1-6冊，從四月起陸續出版：分別是物理學家費曼、保育專家珍古德、作家J.K.羅琳、籃球之神喬丹、生物學家威爾森以及卡通大師迪士尼｡

迎接兒童節，童書大王管家琪推出「人物故事」系列，首發的前兩本書《珍古德的黑猩猩情緣》、《跟費曼一起玩科學》，看大人物是怎麼長大的，獻給所有的小朋友｡

●本文推薦好書由大好文化出版於2022年03月11日之《珍古德的黑猩猩情緣》、《跟費曼一起玩科學》。