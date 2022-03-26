快訊

獨／83%機師派飛第3長程航班未經同意 擬赴民航局抗議

新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

大人物是怎麼長大的—— 珍古德與黑猩猩的情緣從童年開始？費曼如何開心做自己？

聯合新聞網 / 讀.書.人

兒童節快到了，童書作家會在這個特別的日子，推出什麼特別的書呢?大好文化隆重推出童書大王管家琪的「人物故事」系列，首發前兩本書分別是　《珍古德的黑猩猩情緣》、《跟費曼一起玩科學》，獻給所有的小朋友｡

都說書籍是精神食糧，在孩子們的成長過程中，人物故事所提供的「榜樣的力量」，是不可缺少的營養。我們並不是要孩子們立志成為「某某第二」，但不可諱言，在這些各行各業傑出人士的身上，確實有很多特質和精神，很值得我們來學習。管家琪的人物故事，總是能站在兒童視角，比較真實且生動的呈現人物的年少時期，讓孩子們看看，這些大人物是怎麼長大的，究竟是什麼形塑了他們的未來？

書名：《珍古德的黑猩猩情緣》作者：管家琪出版社：大好文化出版時間：2022年03月11日
書名：《珍古德的黑猩猩情緣》
作者：管家琪
出版社：大好文化
出版時間：2022年03月11日

像英國保育專家珍古德，對黑猩猩長期且持續所做的田野調查研究，已成為西方世界最偉大的科學成就之一。許多人甚至說，在近代女性科學家中，除了居禮夫人，珍古德就是最傑出、最著名也最偉大的一位。她第一個動物觀察研究是在五歲那年所做的呢！這是一個怎樣的小女孩呀？美國著名理論物理學家、1965年諾貝爾物理學獎得主費曼，從小爸爸就陪他一起親子共讀百科全書，經常帶著他像做遊戲一樣的玩科學。隨著費曼漸漸長大，他也一直是以遊戲般的態度在生活，在生活中處處印證科學，體驗科學是多麼的有趣，快來看看費曼都是怎樣的玩科學吧！費曼又是如何開心做自己﹖

臺北市珍古德實驗教育機構執行長郭雪貞指出，細讀《珍古德的黑猩猩情緣》書中珍古德博士的童年，腦海裡浮現出交錯的兩個身影。一個是年幼、自主而且充滿好奇心的孩子，一個是溫和、睿智而且具有無比意志力和勇氣的長者。是什麼樣的生活環境、什麼樣的學習背景、什麼樣的生命際遇，形塑了珍古德博士獨一無二的人生？母親的鼓勵、陪伴和包容，讓珍古德可以勇敢做自己。從這本書，可以瞭解珍古德的童年時光，看到許多點滴影響她的軌跡。長大之後，珍古德博士投入黑猩猩的研究。她的研究，重新定義了我們和動物之間的關係。中年以後，無法坐視黑猩猩棲息地被破壞、盜獵等威脅而導致滅絕危機的現實，她從科學家的身份，毅然轉換成行動派，到世界各地演講，讓更多人知道真相。「唯有瞭解，才會關心。唯有關心，才會行動。唯有行動，生命才會有希望。」過去30年來，博士全力推動的根與芽計畫，更是影響了全世界許多年輕人。

書名：《跟費曼一起玩科學》作者：管家琪出版社：大好文化出版時間：2022年03月11日
書名：《跟費曼一起玩科學》
作者：管家琪
出版社：大好文化
出版時間：2022年03月11日

大好文化總編輯胡芳芳說這一系列獻給孩子的人物故事書，特別邀請管家琪與插畫家徐建國兩大名家聯手文圖創作，看大人物的成長故事，啟發孩子認識自己以及對未來的想像，呈現童書圖文並茂新風貌，希望帶給新世代的讀者，更美好的閱讀饗宴。這一系列經典人物故事第一集1-6冊，從四月起陸續出版：分別是物理學家費曼、保育專家珍古德、作家J.K.羅琳、籃球之神喬丹、生物學家威爾森以及卡通大師迪士尼｡

迎接兒童節，童書大王管家琪推出「人物故事」系列，首發的前兩本書《珍古德的黑猩猩情緣》、《跟費曼一起玩科學》，看大人物是怎麼長大的，獻給所有的小朋友｡

●本文推薦好書由大好文化出版於2022年03月11日之《珍古德的黑猩猩情緣》《跟費曼一起玩科學》


閱讀風向球 珍古德 兒童節

相關新聞

檸檬、九層塔、芹菜是反黑食物？營養師教妳靠飲食美白防長斑

1.檸檬、香菜、九層塔等食物常被列為「美白黑名單」，營養師指出這是迷思。部分天然食物確有易引起曬紅或色素沉澱的光敏感物質，但一般飲食劑量難以達到皮膚傷害。 2.維生素C確實有美白的效用，可藉由天然蔬果補充，例如每天一顆拳頭大的芭樂就能滿足一天維生素C的需求。 3.針對抗老、防長斑，營養師推薦助於抗發炎抗氧化的地中海飲食：戒糖、多色足量蔬菜水果，全穀類、白肉類與ω-3好油脂。

人人都有一顆玻璃心，誰也不想被情緒勒索！

年輕人都是玻璃心，這一點沒有時代的差別，不同的是現在的人會表現出來，不想壓抑或遮掩，理由是──情緒沒有錯。 錯的不是情緒，而是場合 -----------摘自《這世界，是留給膽子大的人》

這是一粒粒，能把奇蹟找回來的「回來米」

有機農夫種的不是米，而是種「心」。是愛心、耐心、也是對環境和人的良心。包了這麼多顆心在裡面的米，讓人一顆都不敢浪費。

《竄改基因》：人類是否有權進行基因編輯？

2018年，中國生物學家賀建奎透過基因編輯技術改造了一對雙胞胎的基因，並宣稱這一對雙胞胎未來會對愛滋病具有免疫力。這個事件引起了生物學界和國際社會的軒然大波，其中應用的 CRISPR 技術也躍上檯面成為新聞熱議的焦點。2020年，道納和夏本提爾因為發現了CRISPR系統而獲頒諾貝爾化學獎。但到底什麼是CRISPR？基因編輯又會對我們的生活帶來什麼樣的影響？ 如同2018年轟動一時的基因編輯雙胞胎，像這樣修改會一代一代流傳的基因是可以接受的嗎？誰又能決定哪些應用是可以接受的？《表觀遺傳大革命》作者奈莎‧卡雷將要在這本書中從原理、應用到未來的道德思辨帶我們全面探索基因編輯這個改變我們生活的重要技術。

《梅克爾傳》誰能和普亭對話？ 2014年俄羅斯入侵烏克蘭 梅克爾馬拉松談判平息戰火

安格拉‧梅克爾（Angela Merkel）連續十年，位居全球百大最具權勢女性排行榜冠軍，堅持科學治國、貫徹人道主義的歐盟實際領導者，連任德國總理逾15年，施政滿意度高達80%。 《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》是一部引人入勝的政治人物傳記，從鐵幕女兒到歐洲母親，她掙脫身分及性別的弱勢，在民粹狂潮席捲全球的時刻，她牽起歐洲各國的雙手，成為西方價值的守護神。

胡展誥／「憤怒」是通往內心深處的幽徑──《願你擁有憤怒的自由》推薦序

文／胡展誥（諮商心理師、《別讓負面情緒綁架你》作者） 「憤怒」是一條通往內心深處的幽徑。 身為一個諮商心理師，很多人都以為我會勸人「不要生氣」、覺得「生氣是錯的」。但實際上，我最常問來談者： 「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。