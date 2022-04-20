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《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》—寒蟬效應，不斷走下坡的創業率

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》 作者：顏希．史崔克勒（Yancey Strickler） 出版社：知田出版 出版時間：2022年3月28日
書名：《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》
作者：顏希．史崔克勒（Yancey Strickler）
出版社：知田出版
出版時間：2022年3月28日

文／顏希．史崔克勒（Yancey Strickler）

常有人說，這是一個創業的時代，好像每間車庫裡都有人開公司創業、做應用程式、計畫開餐館或者發明一些新的3D列印技術。打破現狀，不然就等著被打破！諸如此類的精神，在美國流傳著。

但這不是真的，這是媒體炒出來的。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

現今美國人均創業比例只有1970年代的一半，你沒看錯，整整少了一半。同一段時間抽菸人口比例也少了一半，想想看70年代的癮君子比現在多了多少，就像以前創業的人口比例也比現在大得多。

這數字不是因為美國缺乏創業渴望，有三分之二的美國人夢想創業，但是越來越少人白手起家、獨立創業。為什麼？原因是競爭對手強大到創業家不敢貿然前進。

賣場附近都已經開了七間連鎖店了，怎麼會有人想要新開一家漢堡店呢？家得寶（Home Depot）和沃爾瑪在郊區就有了，何必新開一間家庭五金行呢？如果最常用的十個應用程式裡面已經有六個是谷歌（Google）或臉書（Facebook）開發的，那幹嘛自己開發應用程式呢？

經濟被連鎖店與市場領導者主宰，他們規模太大、實力太強、充滿狼性，一般人無法與之匹敵。隨著連鎖企業發展，曾經好做的生意已經演變成精密的機器，一天比一天難超越。

這不是新開的漢堡店在跟40年代的麥當勞兄弟競爭，也不是一款新的社交軟體跟在校園宿舍裡的馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）競爭，他們要競爭的對手是世界上最強大的公司。新公司草創時提供的服務內容得贏過市場領導者剛開始所提供的，即便沒有比大公司目前提供的服務更好，至少也要一樣好，還得一樣便宜。成功創業的門檻越來越高。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

與大公司競爭的挑戰使創業產生了寒蟬效應，即使在最受新創公司青睞的科技領域，創業率也正在走下坡。

這也是競爭的規模導致的。2018年，谷歌與臉書掌握了70%的網路流量和90%的數位行銷，實際上我們所有的手機軟體都受蘋果（Apple）和谷歌控制，這些公司利用它們的規模，對網路的控制達到了前所未有的程度。

絕大部分的人在個人或職場生活上變得必須仰賴這些平台，正如越來越多人日漸依賴亞馬遜、沃爾瑪、塔吉特和達樂（Dollar General）購買生活必需品一樣，工作機會也得靠這些公司提供。與此同時，嘗試創業的人數就少了。

正如作家G．K．卻斯特頓（G. K. Chesterton）所說：「資本主義太過頭，不代表擁有資本的人太多，而是太少。」

●本文推薦好書由知田出版之《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》


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