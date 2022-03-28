《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》—讓潛力不受限的秘密：擺脫金錢至上的思惟！

文／顏希．史崔克勒（Yancey Strickler）

我們深信，只要賺到最多錢，其他一切都會隨之而來，因為錢可以被拿來換其他的東西。只要財富成長，一切都會跟著成長。

這個觀念在某些條件下可能是成立的，如果目標是發展經濟，使每個公民都能獲得財務安全，那麼金錢確實很可能帶動一切成長。

但是財務利益最大化跟廣義的財務安全無關，也不相信有財務安全這種事，財務利益最大化的重點是增加大量的財富，只是如果重點是要累積財富，那怎麼累積也不會有「足夠」的一天。

馬斯洛需求層次理論講得很清楚，若累積財富成為生活的重點，我們就把自己給限制住了。錢是能讓這世界運作，但只能發揮我們一小部分的潛力，我們其實可以飛得更高更遠，但如果我們只看重財務利益最大化，只想賺大錢，那我們永遠都會因為最大收益遙不可及而感到失望。

理性利己主義的原則已經說服我們：盡可能滿足自己迫切的欲望是唯一的理性策略。以實際經驗來看確實沒錯，不過，也有大量證據顯示事實並非如此。

社會學家丹尼爾．品克（Daniel Pink）在《動機，單純的力量》（Drive）這本書中提到了卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon）1969年的一項研究。在這項研究中，研究人員給每個參與者一堆積木，讓他們拼出各種形狀，參與者要在固定的時間內盡可能拼出不同的形狀。

參與者全神貫注，拼出各種形狀，但這不是實驗的重點，測試進行到一半的時候，研究人員在休息時間離開房間，這時候實驗才真正開始。研究人員透過一面雙向鏡追蹤參與者，看他們沒有人盯的時候還會玩多久的積木，會不會跑去翻雜誌（跟我們現在拿手機起來滑是一樣的意思），結果大多數參與者在休息時間都繼續玩積木。

第二天，實驗又進行了一次，但有一點不同。研究人員跟部分參與者說，他們每拼出一個形狀就會得到一美元，但沒有告知其他參與者。

研究人員再次離開房間休息，也再次追蹤參與者在研究人員離開時繼續玩積木的時間。這次有了點差異，有獎金的參與者比沒有獎金的參與者花更多時間拼積木。

第三天，也就是最後一天，參與者又回來了。這一次，他們跟之前拿過獎金的人說，當天獎金不夠，沒辦法付錢給他們，也就是第三天的積木活動和第一天一樣都是沒有報酬的，而沒獎金的那一組依舊沒有獎金。

測試進行到一半，研究人員再次離開房間，看參與者做了什麼，結果他們又看到了差異。

第二天拿到獎金的人在休息時間已經不太玩積木了，比拿錢的那天少，也比第一天少。

這些拿到獎金又失去獎金的參與者的反應情有可原。你昨天明明給我錢了，今天怎麼可以不給？這根本是剝削！我們可能也會有同樣的反應，但這裡面其實還有更不公平的地方。

猜猜那些從未得到獎金的人做了什麼？他們第三天玩遊戲的時間比前兩天都還要久，他們很享受，也想繼續玩，簡直不亦樂乎。

在研究人員給錢之前，另一組也有同樣的感覺，但一旦拿到了錢，後來又被抽走，感覺就變了，遊戲不再有趣，有錢才好玩。

有獎金的參與者比沒獎金的多拿了幾塊錢，他們得到了實質的回報，但也失去了一些東西：另一組人體驗到的快樂。

品克參考了超過一百份的研究，每一份都顯示類似的結果：在很多情況下，錢會使人失去動力、變得消極。從遊戲的表現到捐血率，再到決定是否允許你住的城鎮使用核能，研究人員都在這些案例中發現，若沒有牽涉到金錢，人們工作會更有效率，也會比較大方；一旦牽涉到金錢，人們的表現就沒那麼好了，他們變得小心翼翼，不想失去任何利益。

一旦把金錢當作生活和社會的地基，就限制了我們的潛力，無法激勵我們做最好的自己，也並不會讓我們往金字塔頂端走。

品克命名了三種動機，與更高的自我價值觀相呼應：

1. 自主：主導我們自己的人生 2. 專精：對自己所做的事精益求精的過程 3. 目的：超越小我的遠大目標

品克認為我們追求這些目標時會處於最佳狀態，而這些動機都很接近馬斯洛需求層次的最高層。

馬斯洛和品克的想法具有深遠的意義，也直接違背了財務利益最大化的精神。

他們的想法意味著，錢有該出現的地方，也有不該出現的地方，他們證明世界上很多重要的價值觀，跟金錢價值截然不同，他們也強調根據金錢以外的價值觀而做出的選擇也可以是理性、有利的。如果追求比金錢更高的價值觀，我們的潛力就會增長。

●本文摘選自知田出版於03月28日出版新書《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》。