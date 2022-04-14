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重新定義我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》 作者：顏希．史崔克勒（Yancey Strickler） 出版社：知田出版 出版時間：2022年3月28日
書名：《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》
作者：顏希．史崔克勒（Yancey Strickler）
出版社：知田出版
出版時間：2022年3月28日

現行世界的法則：財務利益最大化。

現在的世界：

★企業沒有其他願景，只想縮減人力和重新分配利益給股東。

★年輕人不敢創業，因為身負鉅額學貸。

★特色小店沒落，連鎖商店主宰市場。

然而三十年前，世界還不是這樣的！

美國最大募資平台Kickstarter的創辦人之一顏希．史崔克勒 ( Yancey Strickler) 經過多年研究、觀察社會現況，並融合其創辦Kickstarter的經驗，全方位探討為什麼我們會走到現在的地步，提出一個給未來社會前進的方向與建議：《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》

《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》一書，主要分成兩部分，第一部分探索現代社會的樣貌，探討金錢的力量如何困住我們的思維，讓我們只看到現在，並對其他價值觀不屑一顧。

第二部分則提出了給未來的建言，作者顏希．史崔克勒 ( Yancey Strickler)自創便當法則，展示了我們可以如何改變自己看事情的深度與廣度，讓我們可以更有意識覺察、警惕自己扮演的角色，並持續去改變。

這本書不是要擺脫金錢，也不是為了去除貪婪，更不是想反對利益。目的是一個不一樣的世界，一個願意接受不同價值觀，在面臨每日大大小小的決定時，能重視像是社群、知識、公平、安全以及未來需求等等的價值，而不是重視能賺最多錢決定的世界。

（圖／知田出版Logo）
（圖／知田出版Logo）

知田出版

福智文化第二編輯室

期望能夠發展個人心靈、社會、歷史、自然科學等多種範疇，以全面、多元的角度向更多的讀者傳遞普世皆然的良善價值觀，並藉此鼓勵讀者對自我、社會、以至人類未來的深入覺察和探究。

●本文推薦好書由知田出版之《我們的未來：獻給一個豐饒世界的宣言》


閱讀風向球 書摘

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