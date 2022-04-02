盤點加密貨幣常見風險 專家提供防範建議

文／安東尼．路易斯

市場風險

加密資產的價格波動劇烈，有許多已經降到零。在撰寫本書時，deadcoins.com7 列出超過八百種價格跌至零的貨幣。我預估數字會繼續上升。加密資產的價格有可能跌至零或接近零。受歡迎的加密貨幣比較不會落入這種處境；時間、重大駭客事件或是漏洞遭到利用，都有可能隨時導致人們對資產信心全無。

流動性風險

流動性風險是市場無法支持以預期價格交易的風險。不管什麼市場，流動性來來去去。比較不受歡迎的貨幣流動性較低，表示大單買進或賣出會讓市場朝你希望的相反方向發展，力道比你預期的還要強勁。

比較不受歡迎或具監管不確定性的幣種，也會有被交易所下架的風險，導致貨幣流動性下降。例如，Poloniex 交易所（Poloniex Exchange）就曾經在二○一八年五月，宣布下架十七款代幣：

圖片來源：三采文化《加密貨幣聖經》

交易所風險

將資產放在交易所裡是很便利的做法，因為你不需要處理私密金鑰，而且可以快速交易資產。但交易所替客戶保管資產的安全性紀錄很差，幾乎所有交易所都曾經被駭客入侵過。麥可．馬修斯（Mi-chael Matthews）以一份清單，列出二○一二到二○一六年間加密貨幣交易所遭駭的事件：

圖片來源：三采文化《加密貨幣聖經》

從這份分析表可以看見交易所會被外來駭客入侵，但交易所員工偷竊客戶的加密貨幣也時有所聞。

萊恩．麥吉漢（Ryan McGeehan）在他的網站「區塊鏈墳場」（Blockchain Graveyard），根據公開資訊，列出安全漏洞與偷竊事件的起因。

根本原因分析顯示，交易所遭駭可分成幾種情況：

圖片來源：三采文化《加密貨幣聖經》

遭駭是會影響交易所存亡的嚴重威脅。因此一流的交易所對安全性非常看重。儘管如此，從謹慎角度來看，你最好只在必要時使用交易所的服務，而且要在交易過後，立刻把款項提領出來。建議你，只在交易所存放遺失也無妨的金額。

交易所和交易所用戶也有可能涉足非法或不道德的活動。這些從躉售金融市場產業學來的把戲包括：

• 粉飾行情：指交易所利用不同對象間反覆交易，以人為方式使交易活動更熱絡。這種「虛假的交易量」會吸引其他客戶投入交易。

• 誆騙：這是掛假的委託單並在配對成功前撤單的招數，可用來哄抬或拉低價格。

• 搶先交易：交易所可以看到客戶的掛單，並利用這份資訊，在客戶的委託單被接受前搶先交易。

• 執行停損：有一些客戶會掛「停損單」，這是其他客戶看不見，但交易所看得見的委託單。可以看見客戶停損單的內部人員，可以利用這項資訊和客戶對做。這種操弄手法，常見於外匯市場。

• 假造流動性：交易所可以掛出「無法成交」的委託單，這種委託單會在客戶嘗試配對時消失，或只能成交一部分的交易，讓交易所的流動性看起來比實際高。

交易所或客戶有可能在交易所管理階層未留意時使出許多其他的招數。不同交易所的專業程度有別，有很多是狡猾的交易所，你要自己做好功課！

（圖／Pexels）

錢包風險

使用錢包可以享受方便性，卻有可能降低安全性。透過電腦或智慧型手機運作的線上加密貨幣錢包很方便，因為付款很容易。但我不建議你把私密金鑰儲存在會接觸網際網路的裝置上。有些人會把小額加密貨幣存放在手機錢包，方便立即付款，但我要再次提出建議，手機錢包最好只存放遺失也無妨的金額。

以前人們經常採行冷儲存的做法，把私密金鑰印在紙張上（前面介紹過），但這樣付款很麻煩。現在則有在安全性和便利性之間取得最佳平衡的硬體錢包。但軟體會有可能被利用的程式錯誤或漏洞，不管哪種錢包，還是存在風險。許多錢包採取開放原始碼的做法，讓開發者和安全性專家了解錢包的運作方式，對錢包沒有弱點感到安心。可是這麼做，駭客也會對錢包的運作方式瞭若指掌。

監管風險

加密貨幣和代幣的監管作業正在逐步地演進。想要投資一項資產，我們有必要盡可能地詳加了解這項資產的本質。ICO 在許多司法管轄區都屬於灰色地帶，有些計畫可能會被視為從事非法管制活動，有其風險。

司法管轄區和加密資產的所屬類別、你要對加密資產採取的行動，這些差異也會影響你要考量的稅務問題。資產記錄在區塊鏈上，並不代表你不必遵守稅法規範！

詐騙

最後，受加密貨幣產業的本質影響，詐騙相當猖獗。大肆吹捧、技術複雜、監管不確定性，加上天真的投資人妄想快速致富，營造出讓詐騙份子橫行的環境。一些常見的詐騙手法包括：

• 龐氏騙局：承諾投資人可獲得豐厚報酬，拿新投資人的錢付給舊投資人。

• 捲款潛逃(註1)：計畫創辦人、錢包、交易所或投資計畫拿了客戶

的錢就跑了。

• 假駭客：計畫團隊找人發起駭客攻擊並與對方共享利益。

• 拉高倒貨：詐騙份子用便宜價格買進流動性不佳的貨幣，然後在社群媒體上大肆吹捧，以拉高的價格賣給新的投資人。

• ICO 詐騙(註2)：用ICO 募集資金卻無意推出產品。有時，ICO 會把知名業界專家列為計畫顧問或團隊成員，來增加可信度，但該名專家並不知情，或掛名一事未獲專家同意。

• 移花接木：複製真的ICO 網站，拿掉真正的匯款地址，擺上詐騙份子的匯款地址。

• 挖礦機制詐騙：聲稱投資人能賺進大量加密貨幣，卻未揭露難度提高這類的關鍵資訊。

• 假錢包：詐騙份子透過錢包軟體去存取私密金鑰，藉此竊取用戶的錢幣。

詐騙手法不只這些，而且還有許多變化版本，詐騙份子已經愈來愈有創意了！

希望這一章能帶你好好深思。加密貨幣交易和ICO 投資能讓人賺大錢，也能讓人慘賠，當中存在許多風險。如果你真的決定參與，一定要謹慎，多做研究才投入金錢。

審定註1：隨著Netflix 韓國原創劇「魷魚遊戲」（Squid Game）在全球爆紅，有些加密貨幣的專案發起人看準這波熱潮，順勢推出同名的「魷魚遊戲代幣」（SQUID）。SQUID 遊戲代幣從二○二一年十月二十八日低點○．○八五美元，僅以一天的時間爆漲三千二百%，來到二．七七美元，更在一星期內狂漲逾二萬七千九百%。豈料情況急轉直下，突然崩跌九十九．九九%，從歷史高點兩千八百五十六．六四美元跌至幾乎歸零的程度。全球最大的加密貨幣交易所「幣安」更認定SQUID 是惡意詐騙，在專案發起人疑似捲款潛逃之後，對司法管轄機構提供調查資料。

審定註2：目前火紅的各種遊戲代幣，其實就是當年ICO 的翻版；投資人可以利用以太幣購買各種代幣做為日後的其它用途。根據當年Bitcoin.com 的網路統計，在二○一七年共有九百零二件ICO 專案，其中的一百四十二件專案在募資開始前就宣告失敗；一百一十三件專案的狀態久未更新，恐將面臨失敗；兩百七十六件專案在完募資金後，完全沒有推出任何產品就消聲匿跡。這些被列為失敗的專案佔整體ICO 比例約五十九%，總投入金額共計二．三三億美元。ICO 失敗的比例其實不比傳統創業投資（venture capital）失敗的比例高，但因不少ICO 專案一開始就不打算真正開發產品或服務，只想惡意吸金，因此導致ICO 投資人紛紛走避，逐漸將ICO 視為洪水猛獸。

時空來到二○二一年，各種遊戲代幣也讓人懷疑其單純炒作的目的。隨著比特幣開發出支付功能之外，伴隨更多應用方式的可能性，歷史是否會不斷的重演？答案應該是顯而易見的。各位對於加密貨幣投資有興趣的讀者，都應該多花一些時間去細讀各項加密貨幣的白皮書、代幣經濟學、或是治理框架，以降低投資伴隨的風險。

◎本文作者：

安東尼．路易斯

曾是即期外匯交易員與技術專家，然而一場比特幣會議啟發了他對區塊鏈技術的熱情，就此投入數位金融領域。隨後加入了金融區塊鏈聯盟組織R3擔任研究總監，並連續兩年獲選為亞洲百大金融科技影響者。

●本文摘選自三采文化出版之《加密貨幣聖經》。