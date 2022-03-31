《女性經典主義選讀》：奧菊．羅德《情慾之為用：情慾的力量》

十八世紀女性主義的出現，喚醒沉睡的女性意識，讓女人開始發出自己的聲音。我們相信這是知識帶來的力量，思考帶來的轉變。 本書由台灣婦運健將顧燕翎主編，全書匯集重要女性主義經典作品51篇共八章。包含：「女性意識覺醒」、「性別角色反思」、「父權管轄的女體」、「女性情慾和同女發聲」、「婦運初心」、「女性主義新世界」、「理論檢驗與重構」、「策略選擇與行動」等多面向議題與關懷。期待讀者透過本書，可以瞭解兩百多年來有關女性、性別議題有哪些重要著作，值得繼續閲讀思考。本書不只是女性主義的入門磚，也希望讀者在理解、思索性別議題時，獲得更厚實的思辨基礎。不論您是初次接觸女性主義，或是已經登堂入室想做更完整深入的探討，這本書都會是您的好伙伴，幫助您在思索或論辯性別議題時，更掌握精髓，得到更大樂趣。（編按）

文／顧燕翎、孫瑞穗

情慾之為用：情慾的力量

羅德自稱「黑人、女同志、母親、戰士、詩人」，從小就是不合眾的怪胎，終生與種族歧視、性別歧視、階級歧視和恐同戰鬥。她最常被引用的名言是：「主人的工具拆不了主人的房子，他們可能允許我們暫時在他們的棋局中獲勝，卻絕不會協助我們創造真正的改變。這事只會對那些仍然將主人的房子視為唯一支柱的女人形成威脅。」她主張邊緣人應利用自己的差異性，將之轉換為力量。她也從女性主義角度闡述情慾的力量，將之賦予性活動之外豐富的新意，是具有創造力的生命量能、享受愉悅的無礙勇氣、分享成就的快樂。此文在本地婦運界引起很大共鳴，曾一再被引用。(顧燕翎撰文)

在本文一開始，羅德即指出，情慾是根植於每一個人身上的資源與力量，但每一種壓迫為了其本身的延續，都必須極盡所能去腐蝕、扭曲被壓迫者足以從事改革的各種力量，這當然包括對女人情慾的壓制，因它富有提供女人力量與資訊來源的無限潛能。

女人一向被教導要去質疑這種資源，去毀謗、凌虐或貶抑它。西方社會一方面膚淺的情色標誌了女人的次等地位；另一方面又讓女人因情慾的存在而受苦，並且感到卑賤而自我懷疑。這種負面的感覺很快就會變成錯誤的信念，以為只有透過壓抑日常生活與意識中的情慾，女人才可能強大。但是這種通過壓抑所得到的力量是虛幻的，它是在男人權力模式的脈絡中形成的。

男性世界不斷告誡女人要在生活中抗拒情慾，造成女人不相信從自己最深沉以及非理性的知識中衍生的力量。男性世界並非不重視情感，但他們處理情慾的方式卻是要女人環繞在其周圍，控制她們，讓她們為其服務利用。但同時，男人也害怕面對女人情慾的深度所引發的種種可能，所以女人總是被維持在有距離的、次要的位置上，以便持續地被男人榨取，就如同工蟻維護著蚜蟲的群落，以供給牠們主子的生存所需一般。

所幸，並非所有的女人都屈從於此。對於既不怕展露情慾，也不以感官經驗為滿足的女人來講，情慾是補充能源的加油站，也是刺激提神的興奮劑。一旦經歷過，就會了解並熱切渴望那種內在的滿足感。只要經驗過完整的深情並認識它的力量，女人便能夠以驕傲和自尊之姿向自身索求情慾。

情慾不僅僅關乎我們做什麼，它更關乎當我們在做什麼時，如何深刻與完整感受到什麼。一旦可以享受到那種滿足感與成就感，就可以觀察出在生活當中，到底哪些東西可以帶領自己更加接近那種境界。

我們所做的每一件事情，都是情慾的慶典，也都為了使自己以及子孫的生命變得更豐富，更有可能性。工作因此成了一種有意識的決定─ 一個渴望已久的溫床，可以讓人愉快地入睡又可以從中充滿能量地起身。當然，如此充滿情慾力量的女人是很危險的。所以，除了性之外，女人也被教導要從生活其他重要的領域中去除這種情慾需求。

以利益而非人類基本需求來定義價值，或者排除心理與情感因素來定義人類需求的任何體制都很可怕。它最可怕之處在於把情慾的價值與力量以及生命的喜悅與滿足從我們的工作中剝除了。工作因此被化約為一種不得不為的拙劣表演、一種義務，完成這個義務我們就可以賺取麵包，並且遺忘自己以及所愛的人。然而，羅德認為，這無異於蒙住畫家的眼睛，然後叫她努力工作同時享受作畫。這不但是幾乎不可能的事，而且簡直是殘酷極了。

羅德強調，做為女人，我們必須去嘗試各種不同的生活方式，必須重新評估我們在生活與工作各方面的品質，並思考如何前進以及超越，才可能讓我們的世界有所不同。

人類歷史早就發現並肯定情慾的存在。情慾（erotic）這個字源自希臘的愛慾（eros），自古便是實現愛情、實現創造性力量以及協調融洽的意思。羅德認為談論情慾當然應該包括女人，情慾是對女人生命力的一種肯定；一種被賦予力量的創造性能源；一種應在語言、歷史、舞蹈、愛情、工作與生活之中重新培養的知識及其實踐。

「色情」（pornography）與情慾經常被混為一談，其實兩者是兩種對「性」的對立使用。正因為這樣的使用，一般人會將精神層次（包括心靈與情感）的東西與政治（與精神相對立的物質世界）區分開來，視它們為相互矛盾或對立的。精神與政治（物質）的二元分立是錯誤的，起因正是我們對於情慾知識的不夠重視。因為連結精神與政治的橋梁是由包括感官在內的情慾所形成的─ 那些存在於我們每一個人內在最深、最強、最豐富的情慾，它表現在身體、情感與心靈上，同時也是可以被分享的。用最深刻的意義來說，就是愛的熱情。

羅德指出，情慾的用途很廣，其中最重要的是提供力量。這種力量來自於深刻地與他人分享。無論是身體的、情感的或知識的，分享的喜悅會在分享者之間形成一個橋梁，促進彼此的了解，也得以減低因為差異所帶給彼此的威脅。

另一種方式，是開放並無畏地強調我們享樂的能力。如此，我們的身體才能真正投入音樂並且開放地去回應，聆聽它最深沉的韻律，讓每一個感官感受都能達到情慾化的滿足經驗，不論是舞蹈、做一個書櫃、寫一首詩或者出一個點子。

那種深刻而不可取代的享樂能力和知識必須從自我的生命中索求。也就是相信「滿足是可能的」，根本不需要向婚姻、上帝，或到死後來生去乞求。

為人熟知、後來並一再被引用的「情慾小黃球」的故事，是羅德在本文中對情慾最絕妙的譬喻。她說，二次大戰期間，人們會買一種用塑膠袋密封起來的，白而未染色的人造奶油，裡頭會附贈一個很小的、濃縮過的小黃球。人們會先把人造奶油擺著等它變軟，然後將小黃球捏碎到袋子裡，讓濃烈的黃奶油汁滲透到軟白的人造奶油中，再小心地將它放到指尖來回地搓揉，一遍又一遍，直到顏色浸遍了整包人造奶油，徹底地染黃為止。

情慾就像人身體內的小黃球一樣。那強烈而濃縮的汁液一旦釋放出來，就會像能量般神奇地流遍並且渲染一個人的生命，使所有的經驗益發重要、益發敏感，而且更強而有力。

●本文摘自 貓頭鷹出版社 出版之《女性主義經典選讀》。