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藝術家裸奔是因為憤怒到了極點《斯德哥爾摩裸奔記》

聯合新聞網 / 心靈工坊
書名：《斯德哥爾摩裸奔記》 作者：孟煌、王一梁 出版社：心靈工坊 出版時間：2022年3月2日
書名：《斯德哥爾摩裸奔記》
作者：孟煌、王一梁
出版社：心靈工坊
出版時間：2022年3月2日

這是一本以諧趣圖畫和輕鬆故事呈現「天下裸奔」的書，

在中國，以赤裸之身面質、挑戰固有價值觀，可遠溯魏晉南北朝，最有名的是嗜酒、縱酒放誕，反抗禮法的劉伶。

《世說新語．任誕篇》如此記載：

劉伶恆縱酒放達，或脫衣裸形在屋中，人見譏之。伶曰：「我以天地為棟宇，屋室為褌衣，諸君為何入我褌中？

2012年至2015年，在斯德哥爾摩音樂廳諾貝爾頒獎典禮日連續四年的裸奔，也是一場面質。

「不義的年代，健忘的世界。我，孟煌，手無寸鐵，我裸奔。」

中國藝術家孟煌是劉曉波生前友好，2010年10月，諾貝爾和平獎頒給了中國異議知識分子劉曉波，他因推動《零八憲章》簽名運動被判處十一年刑期，人在中國東北的錦州監獄坐牢，無法領獎。劉曉波妻子劉霞，因獄中的劉曉波獲獎而被軟禁在北京的家中，亦無法代表獄中的丈夫前往挪威首都奧斯陸領獎，挪威的諾貝爾和平獎頒獎典禮，以空椅子替代缺席的劉曉波。

旅居柏林的孟煌，突發奇想，從柏林以DHL空運郵寄了一把椅子給關在中國錦州監獄的劉曉波。

椅子下落不明。

2012年10月，諾貝爾文學獎頒給了中國小說家莫言，孟煌從柏林再寄一把椅子到瑞典斯德哥爾摩的瑞典文學院，望轉給12月前來領獎的莫言，請他帶回中國交給囚禁中的劉曉波。

椅子也下落不明。

而後，便有了裸奔這一施行四年的行動藝術。

2012年12月10日，國際人權日，斯德哥爾摩音樂廳（Konserthuset）外，孟煌首次與諾貝爾頒獎典禮同步裸奔。

2013年，為營救劉曉波以及被軟禁在北京家中的妻子劉霞，廖亦武、貝嶺、王一梁三位作家加入裸奔行列，和孟煌開始籌備第二場「裸奔」，冀望喚起世人對劉曉波與劉霞的關注。

2013年12月10日是諾貝爾頒獎典禮日，也是國際人權日，頒獎典禮和行動藝術抗議同步。廖亦武、貝嶺、王一梁、孟煌，裸身奔向斯德哥爾摩音樂廳，在頒獎典禮場外高呼：「劉曉波！劉霞！中國！自由！」在全球逾百家媒體記者攝像機閃光燈下，他們被數十名瑞典警察撲倒、捆綁、手銬、裝入塑膠袋、押入警車，逮捕關押。

2013年後，連續二年，同時同地，孟煌再度隻身裸奔。

從2012至2015年，孟煌裸奔了四次，並從2013年起以圖文記錄過程，一共畫了三年，每次歷時三個多月，共費七個半月。創作方式是先有圖再有文字。孟煌一直都有畫素描的習慣，他認為，以炭筆素描，繪畫語言較直接、樸實，與裸奔的本質接近也更徹底。用素描意在以幽默，調侃中西方國家的權勢，亦調侃口惠而實不至的民主人士、政治家。

另一個裸奔者王一梁，「一個遊蕩在極端嚴肅和狂喜間的作家」及其他作者，則以散文描述2012至2015年間的抗議裸奔——它穿越記憶裡政治犯的苦難，展示人生中的瘋狂與荒誕。

2013年12月10日當夜至次年一月，瑞典文化界就這一由國際知名作家領銜的裸奔事件，在電視台、報紙和網路媒體展開了熱烈的討論和激烈的論戰。作為諾貝爾文學獎評審機構的瑞典文學院，雖沉默，可已難置身事外。瑞典文學院中唯一的漢學家馬悅然院士更成為討論焦點，似乎他得出面解釋為何將2012年的諾貝爾文學獎頒給中國小說家莫言？他頻上媒體，除了為莫言辯護，更多的是對作家藝術家裸奔的嘲弄。這院士親上火線之舉，亦顛覆了瑞典文學院不對諾貝爾文學獎評審過程予以說明的傳統。

這一文化論戰的參與者多是瑞典筆會會員，在瑞典筆會的介入下，流亡作家、德國書業和平獎得主廖亦武受邀參觀了瑞典文學院圖書館，館方甚至向廖亦武展示了已譯成德文、英文、瑞典文，並已擺放在瑞典文學院圖書館展示架上他的四本著作，似乎暗示，他也是諾貝爾文學獎被提名人之一。

最具歷史意義的進展是，由於裸奔者之一的貝嶺時任獨立中文筆會會長，而獄中的劉曉波是獨立中文筆會前會長，影響力強大的瑞典筆會促使瑞典文學院作出了其歷史上首次，也是唯一一次的重大政治表態，由獨立中文筆會會長貝嶺和瑞典文學院兩位代表性院士，瑞典文學院常務秘書彼特．英格隆德（Peter Englund）和諾貝爾文學獎評選委員會主席、國際筆會榮譽會長佩爾．韋斯特伯格（Per Wastberg）聯名發表公開信〈我們為劉霞呼籲〉，並以中文、英文、德文、瑞典文四種語言在各國最有影響力報紙發表，就劉曉波的被囚導致劉霞被軟禁的遭遇，要求中國政府給予劉霞自由。

這是裸奔事件獲得的最大政治效應。

2017年7月13日，劉曉波罹患肝癌，病逝於瀋陽第一醫院。

2018年7月11日，被軟禁在北京家中多年的劉霞，在中國政府允許下，持中國護照前往德國柏林定居。

2020年1月4日，王一梁罹患食道癌，病逝於泰國美賽。

「斯德哥爾摩的冬天，不是雪、就是雨，從沒見到過陽光。」

這是王一梁當年在斯德哥爾摩所見情景。

斯人斯情斯景。

多年過去，雪地上曾經落下的赤裸腳印早已消融，而斯德哥爾摩的雨和雪，仍繼續下著。

人生，竟只是驚鴻一瞥。

●本文摘自 心靈工坊出版之《斯德哥爾摩裸奔記》。


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