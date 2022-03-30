跟對老闆比入對行更重要？前台積電主管：他的這3句口頭禪，讓我成為好的專案經理

文／郝旭烈

服完兵役之後，進入公司1年不到就擔任專案經理，與其說我本身具備專案經理的特質，倒不如說是透過持續不斷地訓練，讓我理解專案經理需要具備哪些條件，然後在整體行為和心態模式上，養成一位專案經理必須具備的特質，這說法還比較符合當時我的實際情況。

記得研究所畢業的時候，一位學長給我的畢業贈言是：「三百六十行，哪一行最好？『跟對人』這行最好。」多年之後認真回想起來，一開始進入職場的時候，就遇到一位好老闆，幫著你建立正確的價值觀，真的比進入一個好產業賺很多錢還要重要。

我很幸運， 在第一份工作的時候， 就「跟對了人」。尤其是，我老闆一天到晚喋喋不休的幾句口頭禪，後來認真思考起來，真的就是培養1名專案經理必須具備的3個重要特質，也可以說是思維模式：

一、願意——擁抱不確定性，接受挑戰

「想那麼多幹嘛？說『好』，去做就對了。」

以前一開始聽到老闆這麼對我說的時候，一整個心裡就是想：「XX的，你又不是我，你叫我說『好』，去做就對了？問題都是我在處理，麻煩都是我在承擔，然後你身為老闆，閒閒坐在辦公室裡沒事，就可以享受專案成果，說到底，到底是我好？還是你好？」

看到這裡，有沒有覺得這種場景很感同身受？沒錯，就是因為問題是專案經理處理，麻煩也是專案經理承擔。

所以，當我說「好」的那一剎那，所有的經驗就在我身上開始累積、開始發酵。所有專案當中原來想像的「不確定」，在我著手處理問題和承擔麻煩之後，一點一滴的變成「確定」。

接下來的職業生涯裡，不管是新的工作地點、新的職務、新的產業領域、新的麻煩、新的問題，我習慣性不讓自己拒絕，先在心裡說聲「好」，接下來再認真去想該怎麼做，只要有什麼想法就行了。

願意，是一種「內在驅動力」。這種力量，遠比外在權力指派，更容易成為推動自己做事的持續動力。

也許很多人像我一樣，一開始接收到任務的時候都是百般不願意，如果你也有這樣的困擾，或許我可以分享一個小秘訣。那就是，每當直覺上心不甘、情不願接到工作的時候，試著拿起紙筆，硬生生地思考這個工作可以帶給你的「10大好處」，（寫不出10個，寫3個5個也行）振筆疾書拼命寫出來。

然後，每天早、中、晚看個3遍，相信不用1個禮拜，你就會慢慢開始喜歡上這個工作，而且做得比別人來得帶勁、來得好。好處讓自己願意，願意讓自己喜歡。讀完這個章節之後，今天不妨就拿一個你接到的任務，試著做做看。

二、利他——善於幫助他人，成全他人

「不要老愛出鋒頭，把功勞讓給別人，要不然誰願意幫你？」這也是我擔任專案經理的時候，最常被耳提面命的一句話，也是最覺得忿忿不平的一件事。

畢竟半導體企業的組織都非常龐大，每一個人負擔的工作內容很容易一個蘿蔔一個坑，涉及的工作範圍不廣，能夠凸顯自己績效的機會也不是很大。好不容易擔任跨部門、跨組織的專案經理，可是千載難逢可以讓自己的能力被別人看見，甚至一馬當先凸顯自己、展現自己的時刻，怎麼還被要求不要出鋒頭，甚至要把功勞讓給別人？

但是聽到老闆這樣說，他又是打我績效考核的人，只得壓抑自己鋒芒畢露的意圖，盡量凸顯專案成員每一個人的付出和功勞。

也因此，在專案啟動會議的時候，我們都是「隆重」介紹每位專案成員，包括成員過去在職場上的豐功偉業，讓每位成員像明星一樣被引薦出場。甚至，還讓每一個人留言說出自己對這個專案的期許、對專案的承諾、希望達到的目標，最重要的，是陳述這個專案對他而言，會帶給他什麼樣的「好處」。

然後在專案過程中，每一次的期中報告，專案經理會匯報每個專案成員的貢獻，再請專案成員回饋他們過程中的心得，以及學習到有價值的地方，和接下來可以修正的部分。會後，專案經理彙整所有的「功績」與「貢獻」，然後傳送給所有成員的直屬主管。

等到專案結案的時候，我們習慣舉辦一場成果發表會，讓每個專案成員發表過程當中他們的付出還有獲得的成果，同時也邀請所有成員直屬主管一起參與，並且製作成錄影剪輯。千萬不要小看最後的錄影，這個不僅對於未來的專案學習與改進有非常大的幫助，也可以非常清楚地記錄下每一個成員對這個專案的投入和心血，讓直屬主管了解屬下參與專案的情況，好在評估績效考核的時候，把專案投入納入評分考量。

這種做法和安排是基於老闆告訴我們，身為專案經理，除了完成專案目標之外，最重要的，是讓專案成員的付出被「看見」，他們的「功勞」一定要被彰顯。這是給專案成員最基本的「好處」，也是最基本的尊重。

不管專案成員未來有沒有升官加薪，但是至少這些貼心的作為，會讓別人願意在未來繼續與你合作。隨著時間的推移，這些「好處」終於慢慢能夠體會出來：成功，就是幫助別人成功；功勞，來自彰顯別人功勞。

（圖／Unsplash）

三、好奇——喜歡解決問題，樂於學習

「哪有什麼不會的？不會？那就去學啊！」這個口頭禪，應該是身為專案經理的我，被罵得最多的一句話。

在推進專案過程中，身為專案經理，一旦碰到新的議題和新的情況，「不懂」、「不會」、「不清楚」是非常正常的事（這句話很重要，請專案經理自己讀3遍）。既然身處在半導體行業，免不了任何專案都會涉及相關專業知識，所以在專案進行過程中，身為專案經理的我們，每次向老闆報告的時候，總是會有類似下面這樣的對話：

「我不懂這個設備是幹什麼用的……」

「這個是電子電機的專業，我不會啦……」

「為什麼研發要用這種材料，我不是很清楚……」

書名：《專案管理》 作者： 郝旭烈 出版社：商業周刊出版 出版時間：2022年3月17日

一旦這樣起頭，老闆就會連珠炮似地口頭禪炸過來：「不懂就去搞懂啊！」「不會就去學會啊！」「不清楚就去弄清楚啊！」

有趣的是，久而久之，日復一日，反正你也知道老闆不接受「不懂、不會、不清楚」的回答，自己也開始慢慢習慣「搞懂、學會、弄清楚」之後，再向老闆匯報。專案經理當久了，漸漸地知識越學越廣，能力越練越強，會的越來越多，懂的越來越深。

過了好多年之後，當初的貴人老闆雖然已經離開了人世，但回首來時路，終於能夠理解，原來每天的口頭禪是為了：一直不斷地耳提面命；一直不斷地告訴我們要記住；一直不斷地幫著我們養成習慣。

然後一點一滴，日積月累，讓我們終於具備了3個重要特質和思維模式：願意能夠擁抱不確定性，接受挑戰；利他是善於幫助他人，成全他人；好奇在於喜歡解決問題，樂於學習。

另外，還有2項也是身為一位好的專案經理，所需要具備的重要特質和思維模式：變小，能夠變得越大；蹲低，能夠跳得更高。

●本文摘自 商業周刊 出版之《專案管理》。