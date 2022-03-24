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以靈魂為名的勇敢之書：鐘穎導讀《創傷與靈魂》

聯合新聞網 / 心靈工坊
書名：《創傷與靈魂》 作者：唐納．卡爾謝 出版社：心靈工坊 出版時間：2022年3月9日
書名：《創傷與靈魂》
作者：唐納．卡爾謝
出版社：心靈工坊
出版時間：2022年3月9日

文／唐納．卡爾謝

我想將這本書稱為勇者之書！

心理學工作者都很清楚，靈魂二字犯了以「科學」自我標榜的心理學大忌，而本書卻不僅直指人類的靈性生活與現實生活同等重要，更勇敢地以「靈魂」為名，企圖為深度心理學推開靈性的大門。

事實上，靈魂一詞及其周邊概念雖然在心理學界諱莫如深，甚至避之唯恐不及，但對實務工作者而言，靈魂與靈性卻是一個無法迴避的存在。精神分析創始人佛洛伊德對靈魂與宗教的輕蔑眾所周知（這樣的態度也影響到他的徒子徒孫們），然而心靈中真正深刻的事物仍舊持續地為自己發聲，並被許多心理學大師給觀察到。最著名的，當屬美國心理學家威廉‧詹姆斯，他的嚴肅態度可以從《宗教經驗之種種》中發現，而榮格對宗教需求的主張，以及羅傑斯要求我們開放地接受每一種經驗也同樣如此。

即便是在精神分析的譜系中，比昂也提及了神秘的O，甚至使用了神秘學界的特定名詞Godhead（上帝之首/神性）來稱呼那個位居心靈深處，難以言喻的核心或神秘現象。然而靈魂始終沒有自己的位置。究其實，原因之一是擔憂靈魂二字會使心理學「淪落」為神秘學；原因之二則是靈魂觀所衍生的其他問題。

　　如果要承認或使用靈魂二字，那麼首先遇到的就是：靈魂在哪裡？作者卡爾謝將此處定義為「世界之間」，易言之，處於外在世界與內在世界的中間地帶，一種第三區域。那裡是「靈魂的土地」、「潛在的空間」，也是「難以言明的無意識主體」與「現象的意識主體之間」的過渡。

　　而第二個問題緊跟其後？靈魂是一種實體嗎？類似於惡魔、天使、幽魂那樣，可以被看見、召喚、甚至驅逐的實體。卡爾謝沒有回答這個問題，但他卻認為在另一個世界儲存著地球上最恆久的人類經驗，這個世界（也就是靈性世界）是真實的，是心靈的原魔（daimonic）層，也是孕育神話的土壤。易言之，他採用榮格的集體觀點，認定這個世界的層次是「不帶個人色彩」，或者處於「個人化之前」。

　　但這樣的說法畢竟迴避了問題，同時也與一般人對靈魂的想法互異。如果靈魂不帶個人色彩，那麼那些藉由觀落陰尋訪家人、在鬼屋裡撞見枉死幽魂的現象又該如何解釋？他們何以能藉由乩童或靈媒的身軀訴說自己的故事？如果集體潛意識理論上只蘊藏著那些共同的集體經驗，那麼鬼魂的個人故事從何而來？這一切就是我們在討論「靈魂」時必得面對的問題。無怪乎這麼多優秀的臨床工作者即使來到了靈性的大門，也很難勇敢地說出靈魂兩個字了。

　　然而，若依照一般的俗民觀點將靈魂視為某種實體也同樣是有問題的。晉代中國的阮贍就以「無鬼論」著稱，他常詰問那些相信有鬼的人說，「大家都說鬼會穿著生前的衣服出現，如果人死後有鬼，難不成衣服死後也有鬼嗎？」不僅當時無人能反駁他，哪怕是一千年後的今天，持靈魂實體論的人也同樣無法反駁。正是在這樣的激烈交鋒中，靈魂變成一種極具爭議性的概念。榮格只在主觀經驗中討論神的存在，他宣稱那是一種現象學的視角，從而避免來自科學界的批評。作者卡爾謝告訴我們，本書在這方面也採取同樣的立場，他所謂的靈魂指的是「肉身不可缺少的活力核心」。縱然話說得保守，書中內容卻已大膽地拓展了心理學的邊界。以下分就各章的內容介紹本書的主題。

　　作者相信，創傷往往是一種靈性危機，而第一章就舉出了許多臨床上的例子。「當個人故事（因創傷）中斷了，原型故事就開始了。」卡爾謝將產生後者的機制稱為「自我照護系統」，相信它會試圖修復被解離所撕裂的神話創造域。然而要注意的是，如果遭到創傷，這個系統也會變得異常恐怖殘暴，以防禦靈魂遭到毀滅。第二章則繼續提出證據，說明在心理治療中的夢境裡常見的孩童與動物意象，他們就是靈魂的象徵。在健全的發展歷程中，會逐漸演化成健全的自我，但創傷卻中斷了他的成長，結果使自我照護系統誤將孩童所代表的新生與希望視為有害的東西。易言之，自我照護系統和所有的原型一樣都具有兩面性，他既善良又邪惡。卡爾謝認為，對攻擊與防禦概念的缺乏，正是榮格理論最重大的疏漏。　

　　本書的第三章就是在描述這個系統的黑暗面，他以《神曲》為例，闡明這個系統一旦化為黑暗之神狄斯（Dis），以確保受創的個體不會經驗到無法承受的痛苦時，我們可能的遭遇。《神曲》描述的乃是一趟地獄之旅，從與原學的角度來看，狄斯意指分開或否定，包括解離（dissociation）、災難（disaster）、否認（disavoawl）、疾病（disease）、切斷（disconnection）等單字，都能見到這位黑暗之神的影響力。如果愛與攻擊不能被整合在一起，就會糾結成為病態的混合，攻擊要能為愛所用，而非為恨所用，否則就會發展出強迫性的重複與施虐受虐的防禦。

　　正如《神曲》的暗示，真正的地獄是絕望。但也如卡謬所言：「我們可以絕望，但絕望不是沒有希望。」人必須自願且帶著意識進入自身的絕望，並在見證人的陪伴下（在《神曲》中是詩人維吉爾，在諮商的過程中則是治療師），人才可能緩慢地獲得拯救。任何在人格改變或自體修復的過程中嚮往奇蹟式改變的當事人，都應當讀一讀這部中世紀的神話，或許您就會明白，想要離開彎彎疊疊的地獄，除了耐性與覺知之外，絕無捷徑可走！

●本文摘自 心靈工坊 出版之《創傷與靈魂》。


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