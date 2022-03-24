胡展誥／「憤怒」是通往內心深處的幽徑──《願你擁有憤怒的自由》推薦序

文／胡展誥（諮商心理師、《別讓負面情緒綁架你》作者）

「憤怒」是一條通往內心深處的幽徑。

身為一個諮商心理師，很多人都以為我會勸人「不要生氣」、覺得「生氣是錯的」。但實際上，我最常問來談者：

「你的生氣，有幫助你好好表達出內心真正想要說的嗎？」

「你的生氣，有幫助對方更理解你嗎？」

假如沒有，那麼你的生氣只是淪為一種情緒宣洩的手段，內在的憤怒依舊沒有被聽見、被接住，也沒有被好好地呵護。

有時候，我們只是感覺到內心有一團模糊不清的東西攪和著，這種渾沌的感覺讓我們很不舒服、靜不下心，也無法好好思考。總覺得需要找到一個宣洩的出口，卻又不知道該如何表達。

每一天在新聞版面上，有太多令人遺憾的社會事件。這當中有許多人其實都只是因為一時的憤怒驅使，失控地做出難以挽回的憾事。

所以，叢非從心理師這一本書來得真是時候！

（圖／Unsplash）

聽見自己憤怒背後的聲音

大多數來找我做諮商的人，帶來的故事幾乎都與憤怒有關。他們氣什麼呢？

●氣對方「不理解我的用心」

明明自己很努力為對方著想、細心安排一切，對方非但不領情，還惡言相向。

●氣對方「不接受我的提醒」

你苦口婆心、好言相勸，甚至不吝分享自己的生命經驗與智慧，對方卻依舊往你不樂見的方向前進，因而犯錯、甚至受傷。

●氣對方「過得比我好」

其實你清楚每個人的家庭背景、能力都不同，沒有什麼好比較的。但是當你看見對方的經濟游刃有餘，輕輕鬆鬆就達到你努力許久，卻未必能達成的目標，還一副理所當然的樣子，內心就無法克制地升起一把火。

●氣自己「總是不夠好」

有些人是因為找不到可以究責的對象，有些人則是習慣了將憤怒往內傾倒，總之，我們會用莫名嚴厲的標準、難以入耳的批評，毫不留情地攻擊自己。氣自己無能，氣自己不如人。

細細傾聽這些故事就會發現，憤怒往往只是一件外衣，在這件衣服底下，掩藏著許許多多的挫折、失落、羨慕，以及自卑。面對內在的脆弱，說也不是、不說也不是（甚至不知道該對誰說、如何說），憤怒就是在這種情況底下，反覆交織而成的產物。

在這種情況底下，我們真正該做的不是壓抑憤怒、自我否定或攻擊別人，而是陪伴自己聽見憤怒背後的情緒，試著安撫自己、表達需求。

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看懂憤怒偽裝的樣貌

作者以一個很重要的概念貫穿整本書：憤怒不只是表面的生氣而已，其實還夾帶著許多更重要的「目的」：

●用憤怒來掩飾內在的脆弱

直接表達擔心、失望、難過，會讓自己顯得很脆弱。把脆弱攤在他人面前，對我們而言經常是危險的事情。但是，當我們用憤怒擋在脆弱之前，雖然能保有些許安全和價值感，卻也無法如實表達內在的情緒。

●用憤怒來維持彼此的界限

有時候我們對於和某人的距離拉近、變得親密，感到恐懼，藉由憤怒，製造出大大小小不同程度的問題，能夠幫助自己拉出一段與對方的距離，讓自己喘口氣，覺得安全一些。

不過，這麼做也可能引發關係當中沒有必要的衝突。

●用憤怒來表達由衷的渴望

我常說：「如果輕輕鬆鬆就能有效溝通，有誰會想花大把力氣去生氣？」

或許正是因為怎麼努力都無法讓對方理解你的需求和期待，所以憤怒是另一種更高強度的表達，希望讓對方能夠尊重你、保護你，並且以你期待的方式去行動。

從這個角度來理解憤怒，你會發現支撐在憤怒背後的，往往是一道厚實且溫柔的力量，它的目的很單純，那就是要：

「保護你自己」。

所以，我們不需要否定自己的憤怒、也不需要再苛責憤怒的自己。練習聽見憤怒背後的聲音，與之和平共處及友善對話，不僅能減少因為憤怒而失控的頻率，甚至還能善用憤怒的力道，幫助我們生活得更好。

現在，換我們來照顧憤怒吧

如果以前你經常把憤怒當成可怕的敵人，請容我告訴你：

「把敵人變成朋友，就是與它相處最好的方式。」

這本書提供許多很棒的策略，提醒你從日常生活中許多簡單的行動開始，以自我照顧的方式來進行「情緒保養」：

●過於頻繁的憤怒，往往代表能量耗竭

內心缺乏餘裕時，一點點小事都會引發憤怒情緒。

如果你發現自己最近看什麼都不順眼、都想要攻擊，記得停下來問問自己：最近是否太疲累了？並且讓自己休息一下。

●過於嚴厲的自我要求，是引發憤怒的原因

強迫自己做不喜歡的事、達到難如登天的目標、不能有計畫之外的行動（即使是更好的創意）。

如果你有這些狀況，請你友善對待自己：放寬標準、放寬標準、放寬標準。你很擅長對自己嚴格，但也要學會放鬆一些。

●累積的失落與挫折，也會引發憤怒

如果你的努力付出總是被辜負、得不到回報，期待也總是落空，憤怒就會跳出來抗議：「親愛的，你不可以這樣被對待！」

假使在關係中，你經常經歷到這種事，就得嘗試在照顧別人的同時，也花一些心力照顧自己，而不只是委屈自己來成別人的全。

（圖／Unsplash）

從聽懂憤怒，到表達憤怒

學習一件事，最重要的就是：

●從「知道」→到「做到」。

我已經幫你導讀了這本書的精髓，但這本書還有許多你絕對不能錯過的精采內容，以及更重要的──在生活中反覆練習。這部分就要交給你去努力囉！

在閱讀的過程中，你將能慢慢聽懂憤怒想要告訴你的訊息，讓你內在想被聽見、想被滿足的部分，能夠被溫柔地接住，打造更自在的關係與生活。

祝福你。

●本文摘選自自寶瓶文化出版之《願你擁有憤怒的自由》推薦序。