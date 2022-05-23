當一張衛生紙都拿不住時，徹底改變她的人生態度

吳惠瑜，頭銜多得數不清：台灣英特爾史上第一位女性總經理、威盛電子副總經理、必陞科技總經理兼任研碩電腦副總經理，現為公信電子總經理。（編按）

文／吳惠瑜（口述）、王蘭芬（著）

她37歲就在當時任職的全球第一大半導體廠英特爾台灣分公司，締造出任最年輕總經理、首位女性總經理的雙紀錄。曾被《天下雜誌》選為台灣企業界最有影響力的女人，數十年在不同崗位都有優異的職涯表現。但風光的頭銜下，卻是她從底層一路爬升，力克逆境不畏命運：成長於淹水時得把豬推開才有床睡的家庭，5歲就為了家計去學藝，後來走唱那卡西直到小學五年級；害怕因家貧不能繼續升學，少女的她在書桌上刻「女工」二字砥礪自己；入社會經歷職場大起大落，小小業務助理主動向主管提出要轉職當業務工程師，下班後從零開始苦學電機、工程等知識，啟動職涯起飛的扉頁，接掌的職務曾重要到可影響台灣三大主機板廠股價；風光之際卻意外突遭解職，一度飽嘗人走茶涼的苦澀。老天的考驗猶嫌不夠，還安排她罹患腦瘤、骨頭缺血壞死等重症，幾次手術生死交關⋯⋯《擊不倒你的，會使你更強大》本書講述的正是吳惠瑜的人生故事。

「我知道那不是飛蚊症，因為我長期近視，很清楚飛蚊症的感覺。但這固定黑點不同，是很清楚的一顆，感覺很怪，一整個早上都在眼前，不管瞥往哪個方向它都在。」

二OO七年五月中旬，吳惠瑜跟同在威盛工作的黃偉俊即將前往成都，與經銷商一起舉辦經銷商大會。黃偉俊負責產品，所以提早一週出發去布置場地。他走的第二天早上，吳惠瑜起床後發現自己視野裡有個很明確的大黑點。

才照完電腦斷層掃描，晚上六點，急診室突然打電話到吳惠瑜家裡，口氣緊張地要她立刻去看電腦斷層掃描的報告。「我說我在吃飯，對方說妳不要吃飯了趕快過來，結果我很鐵齒，等到晚餐後七點多才去急診室。」

吳惠瑜進了急診室，一報名字說要來看電腦斷層掃描的片子，馬上兩個醫生、三個護士上前將她圍住，口氣急迫表示，「妳的腦部長了一顆腦膜瘤，已經很大，要立刻開刀，這個瘤如果爆裂會馬上死亡，妳不要離開醫院了，情況很危險。」

遇大事不慌亂的吳惠瑜沒有哭也沒有問，只說：「好，等一下。」

她拿起手機先打給姪女：「吳漢琪， 妳幫我用電腦查一下什麼叫腦膜瘤。」

幾分鐘後吳漢琪回電：「姑姑，網路上寫腦膜瘤百分之九十七是良性。」吳惠瑜先安了大半的心，良性的，免驚。先跟醫院報備自己必須回家打包行李。

一定會好起來

「妳沒有馬上打電話跟妳先生說嗎？」我問。

「到這時候都還是我自己面對，刻意要瞞著他的，他心臟不強，讓他知道馬上腳軟，這樣的話會影響威盛的行銷活動，所以騙他我在家扭傷腳沒辦法去經銷商大會。」

吳惠瑜果真自己跑去開刀。

「住院第一天先辦手續，第二天血管攝影看有沒有血栓，第三天照核磁共振，第四天早上八點推進開刀房。」

黃偉俊一直等到回台前一晚，才接到老婆電話。

「我跟他說我在台大醫院，因為腦裡長了一顆瘤要開刀，從那一刻開始他腿都軟了，魂飛魄散，我還要拜託朋友照顧他。

「開刀前一天，二姐擔心我害怕，來醫院陪我聊天講佛理，跟我說萬一我死掉的話可以到哪一個檔次去。我不想聽這個，只跟她聊小時候的事，就是那天我才第一次知道原來我小時候賺了那麼多錢。她看我應該是不害怕就回家了，她一走我馬上睡著。」

講起來輕鬆，但想想當時她工作上身負重任，小孩也都還小，難道一點都不害怕嗎？我太難想像她的心情了。

「不怕啊，有什麼好怕的，已經找了最棒的醫生，而且除了這個瘤以外，我向來身體健康，所以非常有信心，一定會好！」

原來從小到大累積各種特別的經歷，除了能夠培養出超強工作能力，還有助於長出特別大的膽子啊。

開刀完的第一句話

「開完後在加護病房，我二姐跟我先生穿著探病服進來，一個站左一個站右。還記得是下午四點半，我二姐摸我的手，我面對的是我先生，眼睛睜開看到他，馬上問，「黃偉俊你所得稅繳了沒？」我開刀前把這些都算好，他要做的是把繳稅那張單子拿去銀行蓋章就可以扣繳，進開刀房之前，叮嚀他一定要去繳。

「他事後說不知該哭還是該笑，一般人開完腦瘤，都昏昏沉沉不知道自己在哪裡，氣的是我馬上可以盯他，笑的是我頭上還有留一個洞引流，但腦袋還非常清楚。」

其實在這之前，病人自己麻醉了無感，親人可是備受煎熬。

回到普通病房後，發生吳惠瑜口中「一張衛生紙的故事」，她說，「完全改變我的生活態度和人生價值觀。

「那天覺得很悶，請我姐推我到空中花園散步，兩個人聊著天，說說笑笑的，她忽然說吳惠瑜妳在講什麼我聽不懂。不只她聽不懂，我自己也聽不懂，那時才發現整個左半部麻木了。兩個人都嚇呆，我試著再講一遍，還是一樣，不過這狀況只持續二十秒，二十秒後又恢復正常了，就想說剛手術完嘛難免卡卡的應該沒關係，心裡只有一點怪怪的。」

沒想到又發生第二次。

「這次是跟看護在一起，我坐在床沿，看護餵我吃稀飯，一不小心從左邊嘴角流出來，她連忙抽一張衛生紙遞給我，說稀飯流出來了擦一擦。照理講我應該要伸手接過來，但不管怎麼努力整個左半邊都不能動，整整四十秒，我心裡真的在數，幸好之後又恢復能力，我手抬起來接過衛生紙，擦一擦。剛剛的一切好像是誰按了我的暫停鍵。

「大家不是常講什麼面臨死亡時你的一生會在眼前像跑馬燈般掃過，我那時候就是像那樣，沒什麼比那四十秒讓我更能體會原來生命是如此脆弱。本來以為我腦瘤開刀挺順的，不算是生死大關，但連一張衛生紙都拿不住的時候，你會發現所有榮華富貴、名牌精品一點用處都沒有。

書名：《擊不倒你的，會使你更強大》作者：吳惠瑜、王蘭芬 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月30日

「那一瞬間是人生最大震撼，連離開英特爾、女兒身體有問題，都比不上這四十秒。在此之前我春風得意，但當連一張衛生紙都拿不住時，所有過去在意的東西都不重要。

「我轉性了，決定不要再為錢賣命， 要把時間花在我真正喜歡的事情上。」

出院時吳惠瑜自己感覺恢復良好，卻一回到家開始高燒不退。

「最後檢查出是感染菌血症，醫院說不得了立刻安排住進正壓隔離病房，又燒了三天，打了最高等級抗生素才好不容易退燒，真的差點沒命。」

「為什麼會菌血症啊？也太可怕了！」

「我也不知道，有朋友說一定是在醫院感染的，要我提告。我說怎麼能這樣！台大醫院幫我把刀開得這麼好，救了我的命，讓我再世為人，我怎麼能告他們？就像英特爾，雖然我走得不開心，但他們栽培我十六年，讓我成為今天的吳惠瑜，我怎麼能不感恩？」

吳惠瑜不僅是個上天下地的女超人，也是位重情重義的女俠客呀。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《擊不倒你的，會使你更強大》。