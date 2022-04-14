貧民區出身的小歌女，回歸正常小學生的復學之路

文／吳惠瑜（頭銜多得數不清：台灣英特爾史上第一位女性總經理、威盛電子副總經理、必陞科技總經理兼任研碩電腦副總經理，現為公信電子總經理）

她37歲就在當時任職的全球第一大半導體廠英特爾台灣分公司，締造出任最年輕總經理、首位女性總經理的雙紀錄。曾被《天下雜誌》選為台灣企業界最有影響力的女人，數十年在不同崗位都有優異的職涯表現。但風光的頭銜下，卻是她從底層一路爬升，力克逆境不畏命運：成長於淹水時得把豬推開才有床睡的家庭，5歲就為了家計去學藝，後來走唱那卡西直到小學五年級；害怕因家貧不能繼續升學，少女的她在書桌上刻「女工」二字砥礪自己；入社會經歷職場大起大落，小小業務助理主動向主管提出要轉職當業務工程師，下班後從零開始苦學電機、工程等知識，啟動職涯起飛的扉頁，接掌的職務曾重要到可影響台灣三大主機板廠股價；風光之際卻意外突遭解職，一度飽嘗人走茶涼的苦澀。老天的考驗猶嫌不夠，還安排她罹患腦瘤、骨頭缺血壞死等重症，幾次手術生死交關⋯⋯《擊不倒你的，會使你更強大》本書講述的正是吳惠瑜的人生故事。

同時是小學生也是小歌女的吳惠瑜，在大人與孩子世界裡來回過日子。有一次，八歲的吳惠瑜工作完回家，當著全家人的面問：「店裡的優子（當時的酒家女常取日本花名）說，昨天晚上她的客人像畜牲一樣，連做好幾次，為什麼客人會像畜牲？他看起來是人啊，不像畜牲。」

一段話說得爸媽跟哥姐全都尷尬地沉默了，她自己則天真無邪、毫無所感地大吃點心。

過去的煙花女子，各有心酸，會來做小姐大多是因為家裡貧困，有的則是離婚失去經濟依靠，只有少數抱著可賺可不賺的態度。吳惠瑜回想，「除了我表演唱歌，酒吧裡有些小姐也很會唱。裡面有個長得像白嘉莉的很漂亮，叫愛子，她都唱〈高山青〉，唱一唱自己改歌詞：阿里山的姑娘沒有一個漂亮，只有我愛子最漂亮。」

酒吧小姐工作時穿著旗袍，梳包頭，雖說都長得漂亮，但感覺還是有點年紀了，後來潮流改變也穿起碎花洋裝。吳惠瑜說其實化濃妝的人很少，大家偏愛走高雅路線。

惠瑜仔去工作時，小姐們喜歡逗她玩，幫她梳蓬蓬的包頭，她則學她們跟客人打情罵俏，童言童語：「不死鬼，價風流！」還學客人動手動腳，這裡摸摸那裡捏捏，把大家都笑翻過去。

小姐大多能跟客人講日語，主要工作是陪酒、開房間，日語好的小姐才黏得住客人，紅牌都是日語好的。將男人培養成熟客後，每隔一段時間他們會再回來台灣。吳惠瑜聽媽媽說過，小姐們學日語也沒別的管道，就是邊工作邊學，然而也沒誰真的認真談戀愛或是真的嫁去日本的。會來這種地方工作的，大多有家累，嫁去異國不知道會不會幸福，而且又無法繼續賺錢養家。

有個小姐年紀滿大了，黃桑問她怎麼還在賺辛苦錢，她說老公抽菸喝酒賭博，一直欠人家錢。大家總是勸她：「這是無底洞啊， 怎麼還一直填進去呢？」

酒吧跟飯店的唱歌場合需要請那卡西師傅，清一色中年男性，以手風琴伴奏，媽媽帶著譜，演出前對一下。師傅有譜架，可以看譜演奏，常搭配的就不用再對過，見到是她便知道要拉哪些歌。

那時吳惠瑜甚至還認過一個日本乾爹。

「記得他嘴上有小鬍子，是個很帥的老人，常常來台灣，每次一定來聽我唱歌，給的小費特別多。還跟我爸說過要帶我去日本發展，我爸不肯，怕被他賣去妓女戶。」

在那個男女還不算平等的時代，吳坤與黃桑一方面需要女兒出去工作幫忙賺錢，一方面小心翼翼守護她的安全，怎麼想都不是容易的事。但他們從來沒有讓小孩感覺到恐懼跟壓力，實在非常了不起。

書名：《擊不倒你的，會使你更強大》 作者：吳惠瑜、王蘭芬 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月30日

回歸單純生活

紐約酒吧的老闆長得很高，是位從上海來的老紳士，不太來店裡，偶爾才出現，酒吧平常放手讓媽媽桑管理。他的英文名字應該是叫叫他「叭逋」。

即將升上五年級的暑假，有天叭逋突然來店裡，把吳爸爸叫進辦公室。他說，「你們家那小惠瑜很有天分啊，有幫你們賺到錢嗎？」

「有，有。」吳坤回答。

「欠人家的錢都還清了？」

「還清了。」

「房子呢？不是說想買房子？」

「買了買了，在新莊。」

慈祥的叭逋點點頭，「那就別讓她唱了，她腦子這麼好，記一百首日本歌輕輕鬆鬆，回去專心念書一定成材。這種地方好賺是好賺，但畢竟是風月場所，小孩待久了，會變成小姐。」

託上海老爺爺的福，吳爸爸吳媽媽意識到一直唱下去的確不合適，五年級的吳惠瑜終於可以開始過一個普通小學生的生活了。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《擊不倒你的，會使你更強大》。