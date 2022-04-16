你知道零廢棄物設計的循環商業模式有多厲害？向Nike學習如何追求卓越表現

越來越多企業面臨政府ESG規範、降低碳排量的要求，你可以從哪裡找到師法的對象與策略工具，幫助你成功轉型為循環商業模式？暢銷經典《獲利世代》顧問團隊最新力作《商業模式轉型》，涵蓋促使企業轉型的六大驅動力量，整理出六大轉型途徑，每一種轉型都涵蓋跨產業的案例，非常容易參考。（編按）

文／派翠克．范德皮爾、賈斯汀．羅奇茲、羅蘭．凡能

耐吉誕生的故事人盡皆知。包爾曼和奈特於1964年創立運動鞋公司，藍帶體育用品，後來成為全球最大、最知名的運動品牌。

但多數人不知道的是，耐吉也是循環經濟的領導者。耐吉從相對簡單的單向商業模式轉變為循環商業模式的故事，不僅有趣、更是史無前例，因為耐吉成功找出自身的核心要素，從過去是單向線性，發展出極度創新、以客為尊的循環商業模式。

突破極限

讓耐吉成為業界巨擘的這套商業模式，立基於耐吉「Just Do It!」的態度，並與公司的價值主張息息相關，旗下產品也從運動員專屬的運動鞋，拓展到所有運動與休閒用品。這項成就背後的驅動力，是不斷將耐吉品牌推向新領域的精英內部設計和開發團隊，以及與全球製造商緊密、不斷擴展的夥伴關係。

耐吉，Just Do It!

本圖摘自天下雜誌出版《商業模式轉型》一書

由於對海外製造監督不周，耐吉於1990年代陷入麻煩，多家合約製造商被發現，雇用童工生產耐吉品牌的暢銷鞋款。

為強化對供應鏈的控制，耐吉減少合作工廠家數。同時，公司裡有一些人意識到，重組供應鏈提供一個清除製造端混亂局面的全新機會。於是，耐吉轉而展望一個沒有廢棄物的世界。

為實現這個企圖心，公司尋找創造價值的新方法。1993年，一名叫做波特（Steve Potter）的員工，想出回收鞋子的構想：這項運動鞋回收計畫向消費者收集破舊的鞋子，再分解成原本的高機能材料。此計畫後來發展成全新的商業模式，稱為耐吉Grind。

接著，耐吉的領導者向設計師提出挑戰，要求設計具有卓越機能和減少碳足跡的產品。為此，設計師創造了一種新方法，能夠選用對環境衝擊較小的材料，其中有部分即由耐吉Grind提供。

從製鞋看企業目的

耐吉的企業目的是透過運動的力量，為人類、地球和社會，創造更好、更永續的未來。保護地球的未來，就是保護運動的未來。這項目的激勵耐吉員工著眼於永續設計。

同時，耐吉Grind採用許多公司的核心元素，包括致力成為好公民的領導階層、設有舊鞋回收桶的零售商店，以及具備解決問題心態的設計師。

廢棄物不再無用

耐吉花費許多心力，設計能提高顧客運動表現的鞋子和服飾，而且必須使用最佳材料，才能做到這一點。這些高機能材料生命週期結束後，應該要被再利用，而耐吉Grind的商業模式做成了這件事。公司透過美國、加拿大、西班牙和義大利數百家商店，回收任何品牌的鞋子，將這些鞋子分解為各種材質成分，再用來製造耐吉Grind鞋子和服飾等產品。

耐吉Grind：把廢料變產品

本圖摘自天下雜誌出版《商業模式轉型》一書

耐吉認為，沒有任何東西應該被丟棄浪費。公司的材料和廢棄物都經過設計，提供高機能與無限的再利用潛力。

在單向商業模式下，企業保護自身的智慧財產，設計與製造知識決不外流。耐吉從循環設計中學到的，則是分享專業知識，以期鼓勵和指導其他設計師和企業。為此，耐吉在自家網站上發表白皮書《NIKE循環設計指南》（Circularity: Guiding the Future of Design），提出10大可行原則重新思考與重新設計，能對地球產生正面影響的產品。

除了分享知識以外，耐吉還鼓勵其他同業一起創新，加入共創美好未來的運動。耐吉於2018年展開創新挑戰，邀請其他設計師、工程師、科學家及製造者，與他們一起共創循環未來：1. 如何利用耐吉Grind再生材料設計新產品，以及2. 如何開發新技術提升鞋類的再生利用？

結束就是開始

耐吉Grind讓鞋子不被丟棄，保護運動的未來。耐吉冒險俱樂部一年兩次，幫你免費寄回穿壞的鞋子，然後透過耐吉Grind進行回收再生。狀況還好的鞋子，則在翻新後捐贈給需要的家庭。

書名：《商業模式轉型：獲利世代2 價值創新的6大途徑》 作者： 派翠克．范德皮爾、賈斯汀．羅奇茲、羅蘭．凡能 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月30日

●本文摘自 天下雜誌 出版之《商業模式轉型：獲利世代2 價值創新的6大途徑》。