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《我已經夠努力了，你還要我怎麼樣？》連午餐都無法決定，要如何決定人生？

聯合新聞網 / 方舟文化
（圖／Unsplash）
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文／朴庭漢、李相穆、李洙昌

選擇障礙

「選擇障礙」是用來形容需要做出某種選擇時，無法輕易做出決定、猶豫不決的新名詞。每個人都會遇到幾次，在餐廳或咖啡廳無法輕易決定要點哪一種餐點、飲料的經驗。

人們為什麼連自己要吃的餐點，都無法輕易做出決定呢？

我們本能地會想做出最佳的選擇。如果錢多到用都用不完，就可以不用管會不會剩下，直接把菜單上所有的餐點都點一輪，每一種都嘗嘗看味道。但是，存摺上那小巧可愛的餘額數字，便會讓我們反覆考慮能以最合理的價格，獲得最大滿足的餐點是什麼。

某個星期六的午餐時間。平日已經用泡麵和便利商店便當果腹的我，決定這個週末一定要用品嘗美食來展開。

「該吃什麼才能以懂吃出名呢？」

為了嘗到無可挑剔、最棒的一餐，我試著回想最近去過的美食名店。

雖然有幾間候選餐廳進入熱門名單，但是今天想要去發掘新的美食名店，所以暫時保留好了。

於是，我拿出手機，開始在部落格和Instagram翻找美食名店的造訪心得。發現從家裡搭公車約十分鐘車程的距離外，有一條新成立的美食一條街，是最近熱門的景點。

「就是這裡！今天就去這裡看看吧！」

穿過熙熙攘攘的人潮，歷經了千辛萬苦，好不容易終於能夠踏進餐廳。

然而，事情不到最後就不算結束。還有第二個試煉—菜單，在等著我。

「哪有人菜單上這麼多種類的……？」

菜單上的字簡直讓人眼花撩亂。雖然試著尋找推薦餐點，卻沒有看到任何標示。我再次打開Instagram確認過品嘗心得，又快速掃描其他桌的客人都點了些什麼菜，這才決定要點的菜餚。

「要吃一頓飯，還真不簡單。」

到了週末還得反覆動腦筋，我不禁感到頭大。但是，還必須面對第三個試煉—甜點菜單。

不過是想要送我的味覺一份大禮，反而好像會讓自己先累倒。我本來是打算吃一頓好料的，藉此消除這個禮拜感受到的壓力。但是探索美食名店的想法，反而帶來更多的壓力。

「算了！先吃飯再說吧！」

人們對於自己不是很了解。連自己喜歡什麼、討厭什麼都不知道的人也不在少數。

「你最喜歡的食物是什麼？」

「我並不挑食，任何食物都喜歡。」

「那麼，討厭的食物呢？」

「我真的什麼食物都能吃，所以也沒有討厭的。」

沒有特別反感的事，活得非常圓滑的人，換句話說，可以視為沒有堅定喜好的人。因為沒有特別的喜好，在挑選菜單時，也因為有很多苦惱而無法輕易下決定。挑選餐點時，如果菜單上有BEST標示，至少能對難以做出決定的人提供很大幫助。不過不幸的是，我們的人生沒有所謂的BEST標示。所以，已不太清楚自己飲食喜好的我們，要怎麼知道自己人生的愛好呢？

食物因為有吃過的「經驗」，可以知道好不好吃，但是自己的未來卻一次都不曾經歷過。一輩子需要做的重要決定實在太多了—科系、職業、婚姻等，我們該怎麼做，才能做出最好的選擇呢？

讓我們再回到餐點的話題。朋友們之中，總會有一、兩個人擁有專屬的私房美食清單。多虧有他們，降臨在初來乍到、因為不知道該如何選擇餐點而手足無措的我身邊，賜予美食名店清單的恩惠。擁有自己專屬的美食名店清單，就代表他們擁有可以判斷一家店是否為美食名店的獨有喜好。

（圖／Unsplash）
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就在這裡，我們可以找到獲得自己人生喜好方法的線索。我們的救世主不管是週末還是平日，只要有時間，就會去踏遍那些很「夯」的美食名店。在造訪過無數家名店，並歷經失誤後，終於才建立了自己獨有的美食名店標準。由於那些親自跑一趟而獲得的「經驗」，也打造了對美食名店的喜好。現在我似乎稍微理解「想要跟對的人結婚，就要多談幾次戀愛」或「趁著年輕，就算吃苦也要去闖蕩」是什麼意思了。說到底，累積各種經驗，同時了解自己的喜好是很重要的。

學生時期所接受的正規課程，不也是為了讓我們可以順利選擇未來出路而設計的嗎？然而諷刺的是，為了讓我們能順利選擇而打造的正規課程，反而導致了妨礙我們好好思考未來出路的結果。學生們被切斷了可以體驗多種經驗的機會，抱著只要努力學習就能解決一切的迷茫信念，一路衝刺到了大學入學考試結束的那一刻。用這種方式考上的大學又是如何呢？與自己的期待大相逕庭的例子比比皆是。

「我真的有辦法繼續讀這個科系嗎？」

「以後真的可以靠這個賺錢維生嗎？」

書名：《我已經夠努力了，你還要我怎麼樣？：在外一嘴好功夫，內心卻滿懷擔憂與自疑，韓國「N拋世代」青年的生存無力感大告白》 作者：朴庭漢, 李相穆, 李洙昌 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2022年3月9日
書名：《我已經夠努力了，你還要我怎麼樣？：在外一嘴好功夫，內心卻滿懷擔憂與自疑，韓國「N拋世代」青年的生存無力感大告白》
作者：朴庭漢, 李相穆, 李洙昌
出版社：方舟文化／讀書共和國
出版時間：2022年3月9日

直到現在，長期擱置的未來出路問題才向我們步步進逼。有人意識到自己經驗不足的問題，於是透過休學或旅行，度過了更加深度探索自己的時間，並且經歷累積經驗的過程。隨著多方累積經驗，同時拓展嘗試的途徑和範圍，發現自己獨有夢想的機率也會跟著增加—即使有時看起來會失敗。

這一切如果在考大學入學考或填寫志願表前發生，會怎麼樣呢？應該可以讓人生活得更有效率吧？

在不尊重個人喜好，千篇一律的正規課程之中，我們終究無法找出自己到底喜歡什麼。

即便如此，身為自己人生的主人，我們難道不應該負起責任嗎？我們應該考慮一下自身喜好究竟是什麼，並從現在開始累積足以做出選擇的經驗值。

以後不要再「隨便都好」了。

●本文摘選自方舟文化出版之《我已經夠努力了，你還要我怎麼樣？》。


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