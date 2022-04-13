文／全美暻

「無論過去如何，你都有能力選擇重新活在當下。」過去已發生的既定事實，無法幫助我們重建自尊感。市面上許多心理勵志類書籍，也都闡述了同樣的人生真理：不要追憶過去的榮耀、過去的成功，那些並不代表現在、或是未來。重要的是我們要活在當下，把每一天都當作全新的一天。關於自尊感的問題也是如此，不要把低自尊歸咎於過去的傷痛。

從我接觸過的許多患者來看，比起父母離婚或過世的傷痛，在人際關係或職場中錯誤的應對方式，才是導致自尊感低落的關鍵主因。例如，我過去在學校曾遭受罷凌，為了避免在職場上遇到同樣的問題，所以我不斷迎合討好上司，反而衍生了更多的問題。如果想要在職場與上司相處應對得宜，必須要區分清楚現在受到的不當待遇和過去曾經被罷凌的經歷，是截然不同的兩回事。

此外，不要把自尊感低落的原因歸咎於過去的創傷，還有另一項原因：這種思考方式會影響人際關係。深陷過去創傷的人，人際關係必然會出問題。他們很容易期待別人可以理解自己的傷痛，並予以同理。倘若對方不這麼做，就認為對方不把自己當朋友。

然而事實上，在學校、公司、生活中，他們遇到的大部分人很難能完全同理他們的傷痛。倘若一直滿懷期待希望別人能理解，會讓自己過得很辛苦。高自尊的人富有同理心，因此較能理解別人的心理創傷，但他們對自己的心理創傷，卻會保持客觀中立的距離。我見過許多高自尊的人，他們大多都對自己過去的創傷不以為意，覺得「並沒有想像中傷得那麼重」。

把「自尊感」和「心理創傷」視為不同的課題，對於走出心理創傷的陰影會有所幫助。誠如前述，我們與他人的互動關係會影響自尊感，因此必須拋開「過去的我」，以「現在的我」重新與人建立新的關係，才能打造正向的互動關係。

因此，比起「修復受傷的自尊」這種說法，我更喜歡「把自尊感拉到現在」的說法。我們不可能改變負面的過去，這很難做到，但我們可以做的就是稍微調整，把它拉往正面的方向。

那該怎麼做呢？我認為在描述現階段的自尊感定位時，最好用「尚未確立的自尊感」的說法，而非直接用「低自尊」來表達。過於糾結在心理創傷，反而不利於自尊感的形成。

我的診間經常有不少多元性別者來訪，這些人在以異性戀為主流的社會中，因為與眾不同的性別取向承受了許多痛苦。他們努力用各自的方式克服內心的傷痛，我從他們努力的過程，看見了自尊感種子的萌芽，也讓我不由得對他們的勇敢升起了敬意。我想，我的診所之所以被稱為是「彩虹友善診所」，並不是我特別了解多元性別族群，而是因為我承認自己的不了解，因此更努力做功課，尋找相關資料。我切入的觀點，正是認為即使這些人過去曾遭遇過嚴重創傷，或是內心留有難以抹滅的傷痛，都不會影響他們現在的自尊感。

說直白一點，就算是沒有心理創傷的人，也可能有低落的自尊感。從我開始執筆撰寫有關自尊感議題的文章後，曾經被問過：「我的成長過程一路平穩順遂，工作也不錯，家庭關係也很和諧，但為什麼我的自尊感這麼低？」問題的關鍵就在於「平穩順遂」。

我反問他：「假如你被公司裁員、另一半跟你鬧離婚、孩子讓你操心不已……遇到這些狀況時，你會怎麼辦？」

即使是高自尊的人，碰到這樣的打擊也肯定非常難受。不過，高自尊的人就算再辛苦，也會想辦法克服。他們會朝「試著找找看新工作吧！離婚後要一個人養小孩，要思考怎麼做對孩子比較好？孩子叛逆的問題不見得在孩子身上，身為父母的我，是不是也該檢討自己有哪些需要改進的地方？」這些方向思考。

書名：《脆弱的假自尊》作者：全美暻出版社：采實文化出版時間：2022年3月31日

我們往往在幸福時，感受不到自尊感的重要；痛苦時，自尊感才顯得彌足珍貴。換句話說，當人生遇到難關時，才能看出自己是否真的擁有穩健的高自尊。重要的是，陷入危機時，能不能站在客觀的角度看待自己，依然懂得尊重自己？

「明明生活順遂，為什麼自尊感卻這麼低？」這個疑問其實也意味著自尊感與過去的創傷無關，而是跟目前的狀態更密切相關。「生活順遂」某種程度上暗示著「這並不是自己設定的人生目標」。

每個人都有其獨特性，擁有不同的個性和過去，在人生中追求的方向和目標也不同。當你的人生找到方向和目標時，即使沒有太多高低起伏，每天的生活也絕不可能「平淡無味」。就算不是人人稱羨的職位，卻能夠樂在其中，朝自己設定的方向持續前進，在生活中體驗到喜怒哀樂，過著滿足的每一天。因此，我認為擁有自尊感，其實就是「活出獨特的個人色彩」。當沒有自尊感時，即使生活順遂，也會覺得索然無趣。當你活出獨特的個人色彩，就表示擁有真正的自尊。

●本文摘選自采實文化出版之《脆弱的假自尊》。