過度紳士的人該保持距離嗎？6大擇偶偏好與相處方式

文／金月（김달）

大家都勸你不要跟那個人在一起，但你偏偏為他著迷，總是受到傷害、疲憊不堪，想結束卻結束不了時該怎麼辦？如果無法輕易與錯的人結束關係，或是雖未遇過但想防患未然的人，可以參考接下來的內容，看看哪一種是你該認識的人，哪一種是該保持距離的人。

類型一│過度紳士的人

風度好的男人通常不會有太大的問題，但前提是並非對所有女人都那麼好。尤其是對女友的朋友特別好的男人，會讓你非常愁苦。有的男人因為不希望被別人討厭，而習慣性地對所有認識的人都好，風度禮儀就像身體的一部分一樣。雖然是無意識的舉動，但女人對那類舉動卻十分敏感。或許以男人的立場來看，會認為「對女朋友的朋友好，這不是可以加分嗎？」但站在女人的角度，看到男友對自己的好也表現在別人身上，不管那人是多麼親近的朋友，心裡還是會有疙𤺥。

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類型二│善於表現的人

在男女關係中，「表現」非常重要。因為不像家人一樣有血緣，而是兩個陌生人相遇後一同創造的關係。父母和子女之間，不需要每天表達愛意也沒關係，因為在共同度過的數十年歲月裡，雙方已經積累深厚的信任和愛。但是原本是陌生人的兩人，因互生好感而在一起，如果不好好表現情感，就無法讓對方知道自己的心意，也不能明確理解對方，久而久之一定會出現問題。

類型三│勤於聯絡的人

基本上，最好避開會讓你一直等待，鮮少聯繫的人。並不是要你找個一天到晚抓著手機不放的人交往，但至少是不會讓你苦等，不會擔心的人。就算要你等，也會老實告訴你是為了什麼事而擔誤。從這樣的態度中可以看出他對另一半的關懷，沒有必要非得與不懂得關心你的人交往。

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類型四│深陷酒、遊戲、朋友的人

沉迷於玩遊戲而無法自拔的人們比想像還要多，喜歡喝酒，或者交友廣闊、時時聚會的人也很多。喜歡喝酒、玩遊戲、與朋友聚會或許都是個人興趣，只要能適可而止都不會有太大問題。但是如果超越興趣、生活調劑的界限，開始成為「兩人關係」的問題，情況就嚴重了。那種人心目中的排序，戀人總是在後面。而且無法在適當範圍內控制飲酒和玩樂的人，也代表他的自我管理能力值得懷疑。若是他遲遲沒有改善的意思，你就要當機立斷做選擇，是要繼續撐著默默承受？還是果斷放棄呢？

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類型五│共感能力高的人

一般來說，男人比較缺乏共感的能力，女人則較容易因某些話語或行動而感動。例如，從男友那裡收到花或親手做的蛋糕，要說是因為收到禮物而欣喜，不如說是在腦中想像對方準備禮物的情景，令人更感動。

收下花，女人會想像男友在花店挑選苦惱的樣子；看著蛋糕，腦中浮現他特別找地方學習，親手做蛋糕的過程。但男人通常只著重在眼前的禮物上，不像女人會聯想前後脈絡，自然就缺乏共感。理解這種特性，在男人當中也一定還是有心思細膩、較能產生共鳴的人，希望能遇到一個努力理解女人感受的男人。

一個能與你產生共感，並願意去理解你的人，相處起來不會有任何矛盾。若希望擁有一段可以長久維繫的感情，就選擇共感能力強的人吧。

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類型六│有責任感的人

書名：《你的深情是因為你很好，不是他很好》作者：金月（김달）出版社：采實文化出版時間：2022年2月24日

不單單只是努力做自己分內的事，在遇到困難時也不放手，若能遇到像這樣意志堅定的人就好了。就像突然被公司資遣，仍努力以最快的速度重新投入生活前線，那種有責任心、有覺悟的人。

不過有無責任感需要長期觀察才會知道，很難一眼就看出來。責任感是選擇對象時的重點之一，再好的人，一旦發生什麼事就人間蒸發或落跑，那樣的人不值得信任。

老實說，要遇到具備這些要素的人並不容易，但同時也要避免與不適合的人相遇。愛喝酒、玩遊戲、重視朋友等這些問題可以改，不過像習慣對異性朋友表現親切、共感能力，多是與生俱來的性格影響，所以不要再煩惱如何改變對方，乾脆直接與已經改變的人交往吧。

●本文摘選自采實文化出版之《你的深情是因為你很好，不是他很好》。