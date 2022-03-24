快訊

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

過度紳士的人該保持距離嗎？6大擇偶偏好與相處方式

聯合新聞網 / 采實文化
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

文／金月（김달）

大家都勸你不要跟那個人在一起，但你偏偏為他著迷，總是受到傷害、疲憊不堪，想結束卻結束不了時該怎麼辦？如果無法輕易與錯的人結束關係，或是雖未遇過但想防患未然的人，可以參考接下來的內容，看看哪一種是你該認識的人，哪一種是該保持距離的人。

類型一│過度紳士的人

風度好的男人通常不會有太大的問題，但前提是並非對所有女人都那麼好。尤其是對女友的朋友特別好的男人，會讓你非常愁苦。有的男人因為不希望被別人討厭，而習慣性地對所有認識的人都好，風度禮儀就像身體的一部分一樣。雖然是無意識的舉動，但女人對那類舉動卻十分敏感。或許以男人的立場來看，會認為「對女朋友的朋友好，這不是可以加分嗎？」但站在女人的角度，看到男友對自己的好也表現在別人身上，不管那人是多麼親近的朋友，心裡還是會有疙𤺥。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

類型二│善於表現的人

在男女關係中，「表現」非常重要。因為不像家人一樣有血緣，而是兩個陌生人相遇後一同創造的關係。父母和子女之間，不需要每天表達愛意也沒關係，因為在共同度過的數十年歲月裡，雙方已經積累深厚的信任和愛。但是原本是陌生人的兩人，因互生好感而在一起，如果不好好表現情感，就無法讓對方知道自己的心意，也不能明確理解對方，久而久之一定會出現問題。

類型三│勤於聯絡的人

基本上，最好避開會讓你一直等待，鮮少聯繫的人。並不是要你找個一天到晚抓著手機不放的人交往，但至少是不會讓你苦等，不會擔心的人。就算要你等，也會老實告訴你是為了什麼事而擔誤。從這樣的態度中可以看出他對另一半的關懷，沒有必要非得與不懂得關心你的人交往。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

類型四│深陷酒、遊戲、朋友的人

沉迷於玩遊戲而無法自拔的人們比想像還要多，喜歡喝酒，或者交友廣闊、時時聚會的人也很多。喜歡喝酒、玩遊戲、與朋友聚會或許都是個人興趣，只要能適可而止都不會有太大問題。但是如果超越興趣、生活調劑的界限，開始成為「兩人關係」的問題，情況就嚴重了。那種人心目中的排序，戀人總是在後面。而且無法在適當範圍內控制飲酒和玩樂的人，也代表他的自我管理能力值得懷疑。若是他遲遲沒有改善的意思，你就要當機立斷做選擇，是要繼續撐著默默承受？還是果斷放棄呢？

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

類型五│共感能力高的人

一般來說，男人比較缺乏共感的能力，女人則較容易因某些話語或行動而感動。例如，從男友那裡收到花或親手做的蛋糕，要說是因為收到禮物而欣喜，不如說是在腦中想像對方準備禮物的情景，令人更感動。

收下花，女人會想像男友在花店挑選苦惱的樣子；看著蛋糕，腦中浮現他特別找地方學習，親手做蛋糕的過程。但男人通常只著重在眼前的禮物上，不像女人會聯想前後脈絡，自然就缺乏共感。理解這種特性，在男人當中也一定還是有心思細膩、較能產生共鳴的人，希望能遇到一個努力理解女人感受的男人。

一個能與你產生共感，並願意去理解你的人，相處起來不會有任何矛盾。若希望擁有一段可以長久維繫的感情，就選擇共感能力強的人吧。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

類型六│有責任感的人

書名：《你的深情是因為你很好，不是他很好》作者：金月（김달）出版社：采實文化出版時間：2022年2月24日
書名：《你的深情是因為你很好，不是他很好》
作者：金月（김달）
出版社：采實文化
出版時間：2022年2月24日

不單單只是努力做自己分內的事，在遇到困難時也不放手，若能遇到像這樣意志堅定的人就好了。就像突然被公司資遣，仍努力以最快的速度重新投入生活前線，那種有責任心、有覺悟的人。

不過有無責任感需要長期觀察才會知道，很難一眼就看出來。責任感是選擇對象時的重點之一，再好的人，一旦發生什麼事就人間蒸發或落跑，那樣的人不值得信任。

老實說，要遇到具備這些要素的人並不容易，但同時也要避免與不適合的人相遇。愛喝酒、玩遊戲、重視朋友等這些問題可以改，不過像習慣對異性朋友表現親切、共感能力，多是與生俱來的性格影響，所以不要再煩惱如何改變對方，乾脆直接與已經改變的人交往吧。

●本文摘選自采實文化出版之《你的深情是因為你很好，不是他很好》。


采實文化 閱讀風向球

延伸閱讀

遇到甩不掉！絕對不能隨便招惹的3大星座女 牡羊會掀狂風暴雨

力邀民眾設籍彰化送三千禮金 加碼50個2萬元等著送出去

謝忻為何嫁不掉？男星直言「幾乎沒有人適合她」

影／王偉忠：大S是很果決的女人

相關新聞

白髮、樓梯、博愛座！《和小人物過一日生活》原來這些是「變老」的訊號

擅長觀察小人物生活的南亨到，在看見校園裡打掃阿姨被眾人漠視冷落的身影時，心有所感。那些遭人冷眼對待的人，究竟過著什麼樣的日子呢？本書《和小人物過一日生活》他以記者的身份，透過與被忽略的小眾或弱勢者生活

人人都有一顆玻璃心，誰也不想被情緒勒索！

年輕人都是玻璃心，這一點沒有時代的差別，不同的是現在的人會表現出來，不想壓抑或遮掩，理由是──情緒沒有錯。 錯的不是情緒，而是場合 -----------摘自《這世界，是留給膽子大的人》

這是一粒粒，能把奇蹟找回來的「回來米」

有機農夫種的不是米，而是種「心」。是愛心、耐心、也是對環境和人的良心。包了這麼多顆心在裡面的米，讓人一顆都不敢浪費。

黃健和／《戰士黑豹》鄭問出道之作，第一部漫畫連載

時任《時報周刊》副總編輯莊展信回憶起當時說，「我們看到他的漫畫覺得這可以一試，對他或《時報週刊》來講，其實都是一個冒險、一個實驗，最主要鄭問是第一個我們很隆重計畫推出的作品。在周刊封面標出《戰士黑豹》本期推出，我想絕大部分的讀者都還不知道鄭問是誰。整本雜誌約一百二十頁就用了六頁篇幅刊載（當年周刊的銷量達十萬本），其中第一頁彩色版面，後五頁是黑白漫畫，每週刊登，一共連載了二十期，都如期的交稿，他從來沒有拖過期。交稿時，鄭問總是帶了一個很大的稿袋，帶進來這些畫作，我們翻閱第一回時發覺像八眼從外星飛到地球來，首先經過台灣的蘭嶼、然後是彰化八卦山、台北故宮，還有當年的中華商場，鄭問突然之間就將太空跟台

劉墉新書上市！《千萬別養出個媽寶》告訴你媽寶問題怎麼來？

文／劉墉 媽寶論之一：媽寶的創造者—寶媽 如果你不知道「媽寶」是怎麼來的？就必須先認識「媽寶的創造者—─寶媽」 ◎剝蝦皮是寶媽的權利？ 我十幾年前打網球的時候，有位球友請我去他家吃飯，才進門就

胡展誥／「憤怒」是通往內心深處的幽徑──《願你擁有憤怒的自由》推薦序

文／胡展誥（諮商心理師、《別讓負面情緒綁架你》作者） 「憤怒」是一條通往內心深處的幽徑。 身為一個諮商心理師，很多人都以為我會勸人「不要生氣」、覺得「生氣是錯的」。但實際上，我最常問來談者： 「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。