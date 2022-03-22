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不對他人說的話，也不要對自己說

聯合新聞網 / 采實文化
（圖／Unsplash）
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文／沈熙正

很久之前，我因好玩跟朋友一起去算了塔羅牌。我算了兩次，沒想到兩次抽到的牌都顯示我是自信心不足的人。我自認為無論是自尊或愛自己的心都比他人強，看到如此結果，原本打算笑笑過去，沒想到一起算塔羅牌的朋友突然這樣說：

「有時候妳真的有過分貶低自己的傾向，過度謙遜也是一種病呀。」

萬萬沒想到朋友會這樣說，於是我才開始認真回想自己平常是如何表達，是否真的有替自己感到自豪。這樣慢慢回想之後，我才發現平時自己會無自覺地說出「我還有不足」、「我不太聰明」、「不是我幫上忙，是你自己成長了」等自卑的話語。

進一步分析原因後，我發現這跟成長過程有關。母親對於身為長女的我期待過高，所以對我做的所有事情都不滿意。她或許認為，唯有嚴厲地教訓才能讓我在這個艱難的社會生存下去，於是只要感到不滿意時就會大聲斥喝我：「鄰居的孩子都做得很好，為何妳就是做不好？」、「妳怎樣會變成這副模樣？」如果母親聽到有人稱讚我，就會說：「不要傻乎乎相信，這些都只是客套話而已。」讓我原本開心的心情一下子盪到谷底。

因為母親之故，我不會因為小小成功得意洋洋，反而會用客觀的角度審視自己；然而同時，也讓我養成無意間貶低自己的習慣。聽到過度謙遜也是一種病這句話時，我才發現自己總是在不知不覺中貶低自己。

就如同「一語成讖」這句成語所言，某位精神科醫生說，因失眠而來就醫的人中，大多數人在接受診治之前都先把自己設想成「無法入睡的人」，總是擔心當晚要怎樣入睡。也就是說，大多數情況是病人對於失眠的擔憂如實刺激自律神經，才導致無法入睡。即使是開玩笑，也不要從自己口中說出擔憂或惡言。這個建言並不只是隨便說說，既然都要開口說話了，為何不特意說好的話和正面的話呢？

告訴自己：「我是優秀的人」

當我對言語有了認知後便下定決心，那就是：「不會對他人說的壞話，也不要對自己說。」同時，我也拋棄以謙遜為由矮化自己的習慣，開始有意識地對自己使用「好話」。早上醒來面對鏡子的時候，雖然會有點不好意思，我還是會對自己說聲：「真完美！」當我不太滿意某個提案，也不會再自責「做得不夠好」，而是會說「沒關係，妳已經做得很好了，下次一定會更棒」來幫自己加油打氣。

神奇的是，當我養成看向鏡子、告訴自己很完美的習慣之後，某一天我忽然發現眼中的自己真的看起來很棒。於是我開玩笑地問他人：「我今天跟這個很配吧？」、「我今天看起來很不錯吧？」出於禮貌，對方都會回答說：「很不錯」、「很帥氣喔」，不過我也會愉快地「相信」對方的附和。

試著這樣做之後，我發現體內潛伏的正面能量如同爆米花一般炸開了，同時也替過去沒有對自己說好話感到惋惜。生活在現代社會，我們總是會聽到各種惡言，沒想到連自己也會說出貶低自己的話，真不知道體內還剩餘多少正能量。

書名：《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》作者：沈熙正 出版社：采實文化 出版時間：2022年2月24日
書名：《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》
作者：沈熙正
出版社：采實文化
出版時間：2022年2月24日

Ａ過去是跟我同期進公司的同事，她總是說自己「美麗、聰明、理智、有魅力」，而且總是抬頭挺胸地這樣說，所以周圍的人也不禁認同她很美。當時的我認為，客觀來看Ａ並不是像她和周圍人所說的那樣出色，我對人們是否真的覺得Ａ很美產生了疑問，於是就問了第一次見到Ａ的朋友Ｂ，得到了這樣的回答：

「Ａ是長得有點特別，但她認為自己很美，行為舉止和說話也是如此，所以會讓人真的覺得很美。」

Ａ因為相信自己很美，也不吝於表達這樣的想法，於是周圍的人也就被說服。這樣回想起來，在學生時代某些長得並不太美的人也會被稱讚很漂亮，原因應該就是她們真的認為自己很美吧。當年還有一個朋友，臉總是紅通通的像顆蘋果，她自己說這樣很可愛之後，周圍的人甚至還叫她「臉頰紅紅的小可愛」。換作是我，可能會因此產生自卑感，從此低著頭走路，不敢想像他人會覺得這是值得稱讚之處。由此可知，他人的評價是根據我們自己的看法形成；當我覺得自己很優秀，他人才會覺得我很優秀。

如今想想，連我自己都不看好的話，還會有誰會看好自己呢？如果想聽到別人稱讚你很美、很帥氣或很有魅力，就先自己先開始稱讚自己吧，一定要馬上拋棄自我貶低的壞習慣。

對我來說最重要的人不是他人，而是自己。我對自己來說如此重要，又為什麼要為難自己呢？即使是騙騙自己也好，從現在開始面對鏡子時，試著對自己說這樣說：

「我，是比自己想像得要更優秀的人。」

＃誇獎自己很優秀，做得很棒

●本文摘選自采實文化出版之《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》。


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