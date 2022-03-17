歷史小說家樸月代表作清宮豔系列《胭脂雪》，全新發表！

文／樸月

胭脂井甃秋風冷

北京故宮，頤和軒後，有一口井。

井，本身無甚奇特之處，卻成了觀光客參觀故宮重要的景點之一。只因，這口井中，隱藏著一個自小處說，是宮闈愛情悲劇。自大處說，卻是關係著大清覆亡的轉捩。那井中的一縷芳魂，如今雖然已隨著歲月的流逝，走入了歷史。她的故事，卻仍日日在導遊、在遊客的口中、耳中傳述……

「珍妃，是光緒皇帝最寵愛的妃子……」

故事的開端，是光緒十五年。對光緒本人、對大清都是重要的時刻：光緒十五年初，皇帝大婚，並開始「親政」。

以中國人虛歲的算法，叫名十四歲，實足年齡恐怕十三歲還不足的珍嬪，「陰錯陽差」地入選了；本來，后妃篩選到最後階段，有五位「候選人」。除了慈禧私心想立為皇后的親侄女之外，還有德馨家與長敘家的兩對姊妹花。

慈禧存了立自己侄女為皇后的私心，卻不肯明說，只希望光緒自動體貼「慈心」，選她的侄女為后。這是她一貫作風；要人「先意承志」的「猜心事」，迎合滿足她的私衷，替她達成了心願。但說起來，還得顯示她如何豁然大度的「察納雅言」，「俯允所請」。

偏偏光緒在她故作姿態，一再表示讓他自選的情況下，誤以為她是真心誠意的讓他自行選擇了。就準備把代表選立為皇后的如意，遞給五人中最美貌的德馨長女。太后當場沉喝了一聲，光緒在她冷漠的臉色下，不得不順從她凌厲的目光示意，把如意交給了她的侄女葉赫那拉氏；後來宣統時代的隆裕太后。

這當場的不歡，使慈禧不能不防患未然。於是，撂了德馨二女的牌子，以絕後患。卻以他他拉家長敘二女李代桃僵，以「嬪」的名義，入宮「陪皇伴駕」。

於是，珍嬪與姐姐瑾嬪在光緒大婚之日入宮。據說，她們臨行，依禮叩辭雙親時，她們的母親，含淚打了她們一人一耳光，道：

「只當我們他他拉家，沒有生你們兩個女兒……」

這是何等悲傷心碎的話語！然而，悲傷的母親不幸言中了！

（圖／Unsplash）

入宮之初，珍妃還是相當能得慈禧太后歡心的；一則，由於她的年紀最小，在慈禧看來，容易「調教」。二則，工於心計的慈禧，私衷並不反對光緒「迷戀聲色」。如果珍妃能讓皇帝沉迷於溫柔鄉中，不問政事，讓她在皇帝「親政」後，有「歸政」之名，「掌權」之實，她也不一定計較她身為皇后的親侄女，受點冷落委屈。

當然，這一原則，還在於珍嬪「聽話」；就像後宮其他的「宮眷」們那樣，一切以太后的意旨為依歸的「承歡膝下」。甚至成為她安置在光緒身邊的棋子，作她的耳目。

然而，她的如意算盤顯然落空了；一般十三歲的女孩子，也許「養在深閨」，對外界的事務疏隔，也不關心。入了宮，自然只以承歡、固寵為務。珍嬪卻生長在一個相當開明，且重視子弟教育的書香世家。不比一般旗人，仗著「八旗」的特權入仕。她的兄長們，都循正途進士出身，而為館職官的。

尤其她的伯父長善，曾任「廣州將軍」，兄長們都隨任在廣州住過相當長的時日。廣州當時，可以說是中國「得風氣之先」，最早接受西方文明洗禮的地方，也是中國新思潮的發祥地。自然而然，她兄長們的視野和思想，就不比那些只知讀死書、作八股文，以求中舉入仕的功名之士了。比那些大權在握，一腦子僵固封閉，對外畏葸無能，對內爭權奪利，死抱著「祖宗家法」，逢迎太后以求富貴的王公大臣，更不可同日而語。

除此之外，她本身受教於當時有「四大公車」之目的清流才子文廷式。這些「清流」，代表的是當代的輿論；他們冷眼旁觀著朝政與時事，甚至借箸代籌的為言官捉刀，上書朝廷；建言、論事，彈劾、糾舉，聚合的是一股知識分子憂國憂民的言論力量。

在這樣的環境下長大的珍嬪，就不僅只是讀書識字，更在耳濡目染之下，眼界和見識都高人一等。雖然因著她的年幼，可能所知所聞都只是皮毛。但，就當時來說，已是具有知識分子雛形的「新女性」了。

她的見識、眼界、思想，更加上因為年幼，不知利害，「初生之犢不畏虎」的勇氣，顯然為「生於深宮之中，長於婦人之手」，讀的是與時代脫節的「聖賢之書」，上有太后壓制，下有臣僚蒙蔽，可以說徒有「皇帝」之名，卻無權、無勢、無力、亦無知的光緒，打開了一扇明窗。讓他對世界、對時事有了「異乎一向習知慣聞」的新認識。

想來珍妃也不見得蓄意如何，但，就她的生長背景，這一切卻是自然會產生的影響；這影響甚至比刻意為之更來得大。因為，這不比正規上書房的沉悶無聊。而是「小倆口兒」暇豫時，不拘形跡閒談笑謔中的話題，最易不知不覺深入人心。

這些讓光緒耳目一新的話題，對光緒來說，是既新鮮又有趣，且亦符合他的傳統教育理想：一個帝王，豈能不以天下蒼生為念？不以治國平天下為念？尤其，生在外患日亟的時代，又如何能不為富國強兵的新思想、新見解所吸引？

比起後來康有為等有完整思想體系的「維新」理念，這些皮毛自不足道。但說：光緒的維新思想，由珍妃「啟蒙」，或不為過。

她不但導引光緒智慧眼界大開，也因著她的關係，光緒有了「帝黨」；那是一批以文廷式和珍妃兄長志銳為核心，年輕知識分子組成的。他們本來就是腐敗政壇中的「清流」，主導輿論，監督政治。早令慈禧太后和她身邊死守「祖宗家法」，維護既得利益，因循苟且，只求升官發財的王公親貴、權臣滑宦痛恨入骨了。而如今，他們去之而後快的「後起之秀」，卻受到皇帝的破格拔擢，漸有成為「主流」的趨勢。是可忍孰不可忍？

尤其對慈禧而言，這個她只想用來當傀儡的皇帝「翅膀長硬了」；本來唯命是從的弱者，竟然有主見了，又豈能不追根究柢孰以致之？

珍妃畢竟是年幼單純的，是不知人情世故的，全然不懂得「西瓜偎大邊」的道理；不知道，她只有心向著太后，得太后的寵愛，日子才會好過。國事蜩螗，干她何事？外患日亟，干她何事？如果她能像歷代寵妃們，想著點子「狐媚惑主」，讓皇帝荒怠政事，是可以左右逢源的；既得寵於太后，又受寵於皇帝。可是她沒有學會那些；就現實功利的角度來看，她做了錯誤的選擇：她在皇帝與太后日益對立的關係中，站到了「弱勢」的皇帝那一邊。

甲午戰爭，中國慘敗。主和的太后一方，全不管日本處心積慮尋釁，戰爭基本上無以避免的事實，而把戰爭的慘敗，歸咎於「帝黨」主戰。一腔怒氣無處發作的慈禧，在戰事危急之際，做了一件「不急之務」：杖責珍妃，並把兩姊妹由好不容易才從「嬪」爬升到的「妃」位，貶為「貴人」。

這一貶責，當然是有堂皇的理由的：習於浮華，有所干求。

在諸多論及珍妃的資料中，使我們知道珍妃並不如我們一向以為、或希望的沒有瑕疵；她的確收過賄，賣過官。然而，翻開清末的史冊，哪一個稍有權勢的王公大臣，不受賄，不行賄？而當時賣官鬻爵的大本營，根本就是太后所居的儲秀宮；大總管李蓮英，就是慈禧受賄的代理人。所以，處置珍妃的重點，其實不在干求受賄，而是一則，只許州官放火，不許小民點燈，珍妃「搶」了儲秀宮的「生意」，當然罪該萬死。二則，打的也不僅是珍妃，而是「殺雞儆猴」；警告的對象，是光緒皇帝；誠如慈禧的名言：

「誰讓我一時不痛快，我就能教他一輩子不痛快！」

野史記載，珍妃在受太后責問受賄一事時，曾說了一句話：

「老祖宗不開端，誰敢效尤？」

這一巴掌打得既脆又響，慈禧老羞成怒，下令褫衣杖責；這一節，本令人存疑；對宮女言，這都是不堪承受的羞辱，何況一個位次只在皇后之下的妃子？然而清宮檔中「太醫院」的脈案，卻提供了強而有力的線索：

光緒二十年十月二十八日，為珍妃診治的太醫院張仲元太醫留下記錄：

「六脈沉浮不見……抽搐氣閉，牙關緊急，周身筋脈顫動；十一月初一子刻，抽搐又作，牙關緊閉緊急，人事不醒，周身筋脈顫動；亥刻，抽搐見止，仍覺筋惕肉顫……」

周身筋脈疼痛。對照《紅樓夢》中，賈寶玉挨打後的情況，何其相似！而寶玉還是以父責子，珍妃卻是在眾目睽睽下，公然褫衣受辱。

也有許多專家學者據此認為，以珍妃這一行徑，倘若得勢，也將是另一個慈禧。然而，歷史是不允許「假設」的。而珍妃何以出此下策？光緒又何以縱容這種行為？卻亦另有別說：宮廷之中用度極大，「儲秀宮」太后手下的太監，仗勢需索，已成慣例：凡有賞賜，需賞銀八兩，否則狐假虎威的小太監就會暗中弄鬼使壞，後患無窮。

甚至連皇帝晉見太后之前，都得先送銀子，以探太后風色。各宮主位，雖說是有脂粉月例銀子，卻是杯水車薪，哪夠這樣無度的需索開銷？家中根柢厚富的，娘家還能貼補。境況差的，甚至還得私下以做針黹女紅，託太監拿出宮販售以支應開銷。這樣的情況下，珍妃用度不足填這無底洞，設法弄錢，也只能說，其行可惡，其情可憫了。

這一頓痛責，還加上貶為「貴人」、在宮中高懸懿旨，警告：

「俟後妃嬪等如有不遵家法，在皇帝前干預國政，顛倒是非，著皇后嚴厲察訪，據實陳奏，從重懲辦，決不寬貸。」

這懿旨，顯然並沒有把珍妃教「乖」。甚至，可能激出了反效果；原本並不見得主動積極關心政治的她，在這強大的壓力下，反而激使她積極投入了。當然，她還是堅決站在皇帝這一邊，絕不動搖。

原先兩宮不和，還是伏流。此時，則成了壁壘分明的「帝黨」、「后黨」。以年輕一代的知識分子為主要成員的「帝黨」，因著戰敗的慘痛，對可能不切實際，卻在當時成為他們唯一可以寄望「救中國」的政治革新，更激發了巨大的熱誠與幻想。

時代的浪潮，不是人力所能抗拒的。但，在新舊交替之初，守舊勢力的反撲力量，也往往不是新生、尚未壯大的弱勢所能抵禦。必因而得付出相當慘重的代價，受到相當的壓制與挫折。

「甲午戰爭」失敗、「馬關條約」簽定的重大打擊，使改革的聲浪高揚，光緒皇帝更以「不給我事權，我寧可退位！」的堅決態度，逼使因為支持李鴻章簽定喪權辱國的「馬關條約」，備受口誅筆伐壓力的太后，不能不暫假事權，有所退讓。卻也因此更恨毒了這個自幼入宮上位，由她一手養大，如今卻「忘恩負義」的皇帝。當然，更恨的是「教壞了皇帝」的珍妃。

但太后畢竟老於世故，她心機深沉，不動聲色，暗中佈置好了一切，才退入頤和園中，以靜制動。抱著「讓他去鬧，鬧到天怒人怨最好」心思的她，早已在甲午戰敗，使她原本一心風風光光大肆慶祝的六十大壽，不得不縮減時，就下定了「廢立」之心。只因光緒素無「失德」，更以勤政甚得民心，若驟然廢立，無以服人。所以連她最親信的榮祿，都勸她持重。

但她知道：朝廷中的重臣，都和她利害相關，休戚與共。讓光緒去「胡鬧」一場，必然會導致保守派的王公大臣，和既得利益者的反彈，這正好給她「廢立」的藉口。

不是不知道自己的危機所在，卻只能希望能在這明知有限的權限與時限內，做出些「立竿見影」的成效；一則可以向天下交代，二則，也可鞏固自己的地位。光緒不顧一切大刀闊斧的推動著「新政」，希望能令千瘡百痍，苟延殘喘的大清，能因著這一革新起死回生。

「操切過急」，是後人對「戊戍政變」失敗的反省。的確如此！但，當時，明知太后和守舊的王公大臣都在一邊虎視眈眈，心存「朝不保夕」危機意識的皇帝，恐怕也由不得他不操切。

維新與守舊，兩股力量都以全力拼搏。都認定自己的作為，是為了挽救大清的命運。沒有人能預知歷史，他們都不知道，由於兩方的「各走極端」，把可以攜手建設的聰明才智，都用在彼此的對抗、鬥爭上了。兩敗俱傷的結果，更把大清推向了不可挽回的敗亡深淵。

（圖／Unsplash）

由「甲午」之敗，乃有「戊戍」的維新；由「戊戍」的激進操切，引起了守舊勢力的反彈，乃有了「庚子」的「義和團」之亂，造成的「八國聯軍」入侵。到了這一步，大清之亡，已勢不可免，餘下的只是苟延殘喘的迴光返照。

「戊戍政變」的失敗，帝黨澈底崩潰：文廷式、翁同龢先期被逐；六君子慘死；康、梁亡命海外；皇帝被禁瀛臺，成為名號尊貴的囚徒。被視為「教壞了皇帝」的「罪魁禍首」珍妃，則被囚於北三所待罪……。慈禧沒有殺她，也並不是出於仁慈，而是留她為用來箝制皇帝的籌碼。

在新、舊勢力交替的鬥爭中，成為挫敗者，珍妃顯然仍是倔強不屈的。而慈禧對她的仇恨，也從未釋懷。也因此，在「八國聯軍」入京，慈禧逃亡的前一天，還不忘先除掉這個她痛恨入骨的心腹大患。

白頭宮女口述的《宮女談往錄》，為後人解開了珍妃入井之謎：慈禧並不是在臨行的慌亂中做的處置，而是在前一天從容中下的毒手。不管我們對珍妃恃寵受賄一節如何不諒，卻不能不對這個當時也才二十五歲的少婦，臨危時的沉著堅毅喝彩。

尤其她與慈禧太后的對話，不但入情入理，見識高明；而且不亢不卑，理直氣壯。慈禧惱恨她不識好歹「白疼了她」，光緒卻絕對可以告慰：「沒有錯愛她」。

太后告訴她洋人打進來了，保不定怎樣，不能受辱，給祖宗丟人。珍妃答：

「不會給祖宗丟人！」

太后說：

「你年輕，容易惹事，我們要避一避，帶你不方便。」

珍妃的回覆是：

「您可以避一避，皇帝該留鎮京師，維持大局！」

壯哉斯言！可是，也正是這句話犯了慈禧的大忌：她是至死也要把大權緊緊抓在手上，把皇帝死死掐在手中的。

她清楚的知道：洋人是同情光緒的！若是光緒留下，必能在洋人支持下重掌政權。那時，她就再也沒有翻身的機會了。她的怒責，完全表達了她的這一心情：

「你死到臨頭，還敢胡說！」

而珍妃的回覆卻如披逆鱗：

「我罪不該死！皇上沒要我死！」

平心而論，以當時的局面，珍妃所說，絕對是正論。身為一國之主，當此危亡之際，有責任留鎮京師，維持大局！反之，慈禧必挾持皇帝出走，才完全出於私心。當然，珍妃就算不說這些，就算卑屈求饒，慈禧也未必饒得了她。但，她的這一段話，已足為她先前的錯誤「補過」。也為她的死，增添了悲壯的色彩。

（圖／Unsplash）

據將她投入井中的崔玉貴說，她這一生，留下的最後一句話是：

「皇上，來世報恩啦！」

對光緒皇帝，她始終深情摯愛，無怨無悔。也使她的死，更淒艷如秋葉之凋零。而崔玉貴這必曾「助紂為虐」迫害過她的太監，事後也表示了對她由衷的敬意：

「我罪不該死！皇上沒要我死！你們愛跑不跑，但皇帝不應該跑！這三句話，說得多在理！噎得老太后一句話也答不出來，只能耍蠻。在冷宮裡待了三年之久之人，能說出這樣的話，真是了不起！」

而更可以讓珍妃含笑九泉的是：當時她和皇帝齊心改革而未果，且因此受了嚴譴，並迫害至死的種種措施，在慈禧回鑾後，全都在外力逼迫下，一一付諸實施了！但，身為大清皇帝的愛妃，她又怎能不憾恨：因為已錯失了良機，大清終難逃覆亡的命運。

在新、舊勢力交替的鬥爭中，就當時看，她是澈底的失敗者，並付出了生命為代價。但，時間證明了：她順應時代的發展，為新政改革先鋒的選擇方向並沒有錯。她雖然無法力挽狂瀾，但她是無愧的：她盡了心力，乃至以身相殉。她不必為大清的亡國負責！

北京的這座胭脂井，成為現代遊故宮參觀時必到的景點之一。在後人的憑弔與嗟嘆中，珍妃走入了歷史不朽的冊頁……

活動分享

●本文摘選自聯合文學於2022年01月24日出版之《胭脂雪：光緒皇帝與珍妃（清宮豔系列4）》。