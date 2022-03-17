老是真心換絕情？你得先「照顧好自己」，才能有「好關係」

我們都希望「即使自己不說，對方也能懂」

文／劉珍明（韓國暢銷作家、諮商心理師）

從我工作的地方到公司開車需要一個多小時。經過一番討論，我們選擇當「週末夫妻」。那時才新婚不久，只有週末能見到妻子讓我很不捨，所以平日要是早點下班，我一定會去看她。雖然她沒有明顯表現出來，但是似乎也很開心。

某天主管一直緊盯著我不放，工作也一件接一件如雪花飛來，讓我疲倦不堪。不過，為了去看妻子，我還是揉著快閉上的眼睛、強打起精神去找她。抵達妻子的住處後，可能因為身體一下子放鬆了，全身格外沉重，有種氣力被榨乾的感覺。

這時，妻子不耐煩地說：「你來看我，一定要擺出這麼累的表情嗎？」

我沒料到她會說這種話，頓時也生氣地反駁：「我在公司壓力這麼大，下班還開車過來當然累！妳就不能體諒一下嗎？」

她不甘示弱地回嘴：「只有你累嗎？我的工作要應付一堆孩子，還要教書，我也很累！其他男人每天通勤一兩個小時都沒事，你只不過平日過來一趟有這麼累嗎？」

一向溫柔的妻子突然對我發牢騷，讓我感到很驚訝，當他拿我和別人做比較時，我卻什麼話都說不出來。其實，我們只不過都在同一天感到特別疲倦、辛苦，原本見面是想要好好依靠、安慰彼此，現在卻反過來忙著較勁誰比較累，說出帶刺的話。

我因為公司的壓力而感到辛苦，可是當妻子看到我累成一攤爛泥，也跟著感到洩氣，因此她接收不到我話中真正的意思。而被她激怒的我，也一樣聽不進去她因為孩子累了一整天所傳達的訊息。於是，那天晚上，我們只能在窒息的沉默中度過。

和對方愈親近，我們對彼此的期望就愈多。起先覺得感激又感動的事，時間一久便逐漸習慣，甚至認為理所當然。本來，我在週間至少會挑一天下班從開車去找妻子，那時候她總是開心又感激；而我一想到她開心的樣子，就算當天再疲倦，在去找她的路上，卻一點也不覺得累，反而很期待、興奮。

然而，日子一久，這件事被視為理所當然，我們也漸漸無法顧慮到彼此的狀態和立場。我們無法預知衝突何時會爆發，但難道沒有一種溝通方式，能夠避免不滿累積到頂點，或是改善這個情況嗎？

先照顧自己的需求，才能有健康的關係

（圖／Unsplash）

如果疲累至極，與其勉強自己開車去找她，不如向妻子好好說明自己的狀態和公司的情形，然後回家好好休息呢？一般人通常不會主動提起自己辛苦的一面，但是平常努力遵守約定、踏實地做好每件事，那麼偶爾向對方坦白自己的情況，取得對方諒解，或許是比較好的方式。在冷靜的狀態下聽對方訴苦，對方通常會理解，並提供協助──我想，妻子應該也是這樣的心情。

站在她的立場來看：那天的她也特別累，本來滿心期待，能夠和難得見面的丈夫吃頓好吃的晚餐，充充電。可是，看到我累癱的樣子，本來的期待瞬間轉為失望，在互相不知道對方今天特別疲倦的情況下，她向我發了牢騷，而我因為她的牢騷而發怒，兩人互不相讓，演變成火上加油的局面。

現在想想，如果那時候選擇不責怪，冷靜地好好說明我一整天的狀況，或許事情不會惡化到那種程度。妻子也會對我敞開心胸，說自己也累了一整天，為自己發牢騷而向我道歉。當然，更不會說出和別人比較的話了。

調整溝通頻率，不要否定或批判彼此的行為

相互指責、批評，或是將對方和其他人比較，在夫妻之間最容易造成傷害。這種對話會急速拉開溝通的溫差，讓衝突加劇。在關係之中，掌握溝通的溫差很重要，就像水如果太冷或太燙，都很難入口，溝通也需要調節到適當的溫度。雖然我以夫妻衝突為例，但是包含夫妻關係在內的任何關係都適用。對話時，找到適合彼此的溫度來溝通很重要。

當對方太燙，就要懂得退一步，讓他冷靜；如果對方太冷，我就必須向前一步。當然，有的時候需要給對方足夠的時間，等他自行冷靜下來或融化。

為了找到和對方最合適的溝通溫度，必須先了解為什麼我們會有溝通溫差。產生溝通溫差的最大原因，來自每個人成長的環境、個性、價值觀、共感能力，以及當下的處境差異。不管關係再怎麼親密，每個人都是獨一無二的。因為對方和我不一樣，我們的意見、想法、行為，自然也不可能完全相同。

如果可以事先掌握彼此的溝通溫差到底有多大，就能以彼此都舒適的方式來進行對談。以性格和現況為例，如果對方喜歡講話，那麼聊天時只要聊我們的共同話題，溝通就會很順利；相反地，如果對方的話不多，那麼為了不讓氣氛尷尬，自己也不要說太多話，試著配合對方說話的步調來溝通比較好。

我建議可以一邊觀察和照顧對方的心情和狀態，一邊調節溝通的張力和密度。如果對方本來很活潑，可是今天看起來心情格外低落，那就依他的狀況調整對話的溫度；如果對方本來就安靜內向，可是今天看起來情緒特別高昂，或是很積極表達自己的主張，就可以按照他的狀況做出適當的反應。

為了好好調節溝通的溫度，最好能細心觀察對方的表情、語氣、說話的語感、行為或心情的變化等。如果對方的表情愈來愈僵，或一下子話變少，而且你感覺到對方的語氣變得尖銳，就代表彼此的溝通溫差變大。

只要發現到彼此的溝通溫差，就必須努力縮小溫差。最好的方法就是，設身處地為對方著想。如果衝突還未發生，就有機會避免，如果衝突已經發生，這麼做就能找出解決衝突的關鍵。如果能從對方的立場來看待一切，衝突自然會像魔法般化解。這讓我想起某位韓醫院院長說過的話：

「將熱水倒進冷冰冰的杯子，杯子會碎掉。有過失的既不是熱水，也不是冷冰冰的杯子，而是倒水的自己。」

書名：《你不必成為一個好人：從令人疲憊的人際關係中釋放自己》作者：劉珍明出版社：遠流出版出版時間：2022年2月24日

●本文摘自遠流出版之《你不必成為一個好人：從令人疲憊的人際關係中釋放自己》。