文／劉珍明（韓國暢銷作家、諮商心理師）

人其實沒有想像中了解自己，即使了解也可能選擇不說，因為我也曾經如此。

當我說著一切都沒關係，實際上只是在逃避童年的傷痛和內心的匱乏。雖然我自認為日子過得還不錯，卻不過是用各種藉口暫時遮蓋未癒合的傷口，其實我的內心還存有消化不了的情緒和沉痾已久的心結。

大部分的人都習慣隱藏自己的傷口，而非展露出來和選擇治療，甚至很多人根本沒意識到自己有傷。

如果想要治好傷口，就必須直視它的樣貌。回想痛苦的記憶，且以客觀的角度分析，這並不容易，也很痛苦。多數人之所以選擇逃避或隱藏，就是因為害怕再次受傷，即使事情還沒發生也會感到恐懼。

（圖／遠流出版社 提供）

因為酗酒的爸爸，放棄了生氣的權力

我的童年也在我身上烙下深深的傷痕。父親幾乎每晚都酒醉回家，平時不喝酒的父親，沉默寡言又木訥，可是酒過三巡後，平常穩重的樣子就消失得無影無蹤。

酒醉的父親會大聲咆哮，把家裡弄得一團糟。有時發起酒瘋，連打十幾通電話給認識的人，反覆嘟噥著同樣的話。家裡沒人能阻止他，就連祖父也不敢貿然阻止幾杯黃湯下肚就失控的父親。總是等到父親鬧了好幾個小時，自己累倒了睡著後，我和母親才敢放鬆。

父親更是經常打完十幾通電話後，硬是把正在睡覺的母親叫醒，對著母親大發脾氣。當時年紀還小的我，非常害怕生氣大吼的父親。面對情緒激動的父親我什麼都不能做，但是我也絕對不會離開害怕地縮在角落的母親，因為我怕有意外發生。

當時我唯一想的就是要保護母親。

「我不要像父親那樣生氣！」

「我不要像父親那樣大吼大叫！」

「我不要像父親那樣喝酒。」

我在心裡不斷下定決心不要像父親那樣，最後卻讓我成為一個「不生氣的人」」、「不大吼大叫的人」」、「為了不犯錯而壓抑欲望的人」」和「不擅長表達情緒和想法的人」」。我身邊的人總是說我的個性正直，安靜穩重，乖巧有禮。童年和學生時代的人際關係只局限於朋友或家人之間，暫時沒什麼大問題，可是出社會後，人際圈擴大，情況就變得複雜了。

（圖／遠流出版社 提供）

「心如止水」，反而容易在職場頻頻碰壁！？

進入職場後，我在公司認識更多人、遇到更多從未遇過的個性類型，我原本的個性就讓問題暴露出來。遺憾的是，我在第一間公司就遇到和父親一樣易怒、又習慣大聲咆哮的主管。這時，我內心那個受傷的孩子就像被啟動了開關，下意識地把主管和父親的形象連結在一起。因為我總是逃避、拒絕與父親相處，所以主管說的每句話、每個舉動都讓我感到不舒服和厭惡，總是想抗拒他的命令。

或許是因為我從小就不斷告訴自己，不要像父親一樣發脾氣，所以不知道從何時起，即使心裡湧上憤怒或煩躁的情緒，我也覺得應該忍下來，習慣性地把衝上來的情緒使勁地往下壓。即便我遇到不合理的事，在許多人眼裡明明應該要生氣，我卻反應不過來，沒意識到「我應該要生氣」。有時候我還會懷疑，我究竟有沒有「生氣」這種情緒。

記得某一天，我在公司受到不合理的對待，主管看到我沒生氣，便挖苦地說：「我都要氣瘋了，你卻一副無所謂的樣子？」明明該生氣卻沒生氣的我，不，正確地來說，無法生氣的我就像故障的水龍頭，因為水管堵住，所以水出不來。

我不只無法生氣，就連喜悅或悲傷這些情緒我也不擅表達。大家都說猜不到我心裡在想什麼，或是話中帶刺地開玩笑，覺得我有時候深沉得可怕。因為我不太即時表露自己的情緒或明確地表達自己的意思，導致別人會誤以為我對於現況漠不關心，沒有責任感。久而久之，我也愈來愈難和其他人進行真摯的溝通與交流。

釋放自己的傷痛，擁抱曾經想逃避的樣子與傷口

許多像我的情況一樣的人，都會因為過去不斷遭遇的傷痛，不知不覺在內心埋下不安或恐懼。這樣的陰影通常會伴隨鮮明的視覺形象，而儲存成長期記憶，不斷地折磨我們。如果克服不了，我們就會為自己設限，時不時啟動防衛機制。然而，陰影可能讓人不敢前進，也可能是成長突破的機會。

英國康橋大學的大衛．格林伯格（David Greenberg）博士為了理解共感能力和陰影的關係，透過「亞馬遜土耳其機器人」實施一項問卷調查。問卷中，測完人們的共感能力指數後，便會詢問作答者的童年是否經歷過家人或朋友的死亡、父母離異或身體暴力。有趣的是，結果顯示童年有陰影的人具有較高的共感能力。

正如格林伯格博士的調查結果顯示，有陰影的人如果能成功克服傷痛，就有機會成為共感能力高的人。你不需要因為心中的傷痛而持續畏縮，或是把自己關在陰影裡。反而可以根據自己痛苦的經驗為基礎，去了解更多人的內心世界，和他們產生共鳴。

曾經，我也把自己牢牢困在陰影裡。因為我無法克服童年的陰影，所以在人際關係上屢屢受挫。可是當我遇到人生重大危機時，我開始每天學習溝通，靠著自己的力量一步一步走出禁錮我的牢籠。當我克服了傷痛，考驗就變成了祝福，變成新的機會，讓我能夠為那些和我一樣把自己困住的人，提供些許的幫助。

沒有人能把我們關在房間裡，門沒有上鎖，隨時都可以走出去。擁有這個房間給了我們機會去了解擁有類似房間的人，它不是用來囚禁自己的牢籠，而是可以作為安慰某個人，讓他得以休息的空間。每個人都有自己專屬的房間，你可以決定這個房間的轉變。希望這個房間不會讓你孤單地蜷縮起來，反而能讓你溫暖地迎接某個人。

●本文摘自遠流出版之《你不必成為一個好人：從令人疲憊的人際關係中釋放自己》。