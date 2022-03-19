黃健和／《戰士黑豹》鄭問出道之作，第一部漫畫連載

文／黃健和（大辣出版總編輯）

一九八三年《時報周刊》第二八八期，封面大標「戰士黑豹——科幻漫畫長篇巨構，鄭問傑作，本期推出」，隆重刊載，那年，鄭問二十五歲，且第一次畫長篇漫畫，簡直是橫空出世。

時任《時報周刊》副總編輯莊展信回憶起當時說，「我們看到他的漫畫覺得這可以一試，對他或《時報週刊》來講，其實都是一個冒險、一個實驗，最主要鄭問是第一個我們很隆重計畫推出的作品。在周刊封面標出《戰士黑豹》本期推出，我想絕大部分的讀者都還不知道鄭問是誰。整本雜誌約一百二十頁就用了六頁篇幅刊載（當年周刊的銷量達十萬本），其中第一頁彩色版面，後五頁是黑白漫畫，每週刊登，一共連載了二十期，都如期的交稿，他從來沒有拖過期。交稿時，鄭問總是帶了一個很大的稿袋，帶進來這些畫作，我們翻閱第一回時發覺像八眼從外星飛到地球來，首先經過台灣的蘭嶼、然後是彰化八卦山、台北故宮，還有當年的中華商場，鄭問突然之間就將太空跟台灣有做了連結，我覺得這個是他在一些編輯上或者畫作上很有趣的方面，也看得出來每一個場景跟人物的造型都花了很多的心思。有人講說他筆法有點像日本池上遼一，或者造型有點像電影，我覺得剛開始創作的時候他一定會從經驗著手，儘管鄭問後來很不滿意，但我了解第一部作品對他來講是先安定下來，連載從一九八三年九月到一九八四年一月，在這幾個月在創作過程可以讓他有很多思考，決定是不是真要走到漫畫這一條路。之後陸續做了《戰士黑豹 》、《鬥神》與《裝甲元帥》等連載，最重要的是讓他在那兩三年都能夠持續在創作，我覺得對磨他的這個筆是非常有助益的。」

《戰士黑豹1》©️鄭問｜大辣出版2021

《戰士黑豹》敘述一名居住在超能星「麥哲倫星雲」上的八眼，因為他具有精神感應超能力，宅心仁厚，所以被宇宙其他星球人推舉為首領，維持和平。但他有一個弱點，每五萬年就會返老還童，成為嬰兒狀，這段期間就是冬眠期，時間約四年。

故事開始是八眼已近冬眠期，黑暗勢力欲趁虛而入，想要奪取宇宙的統治權。所以他急著要找到一個能力相當的代理者，靠著感應能力，在台灣找到一個年輕人，就是黑豹，他在八眼的訓練下，很 短時間就學會了駕馭能劍，最後由他帶領下對抗黑暗帝國勢力。 當年，鄭問受訪時表示，為了這篇故事花費很多心力，平均一頁的構圖至少要花十六個鐘頭以上， 還有其他構想、分鏡、草圖等，所費的時間更是不少，主要希望藉由這次的嘗試，畫出既令自己滿 意，又能為成人接受的連環圖畫。

他始終相信，連環圖畫應該是老少咸宜的。

時空背景，當時在國立編譯館審查制度以及日本漫畫盜版的衝擊下，台灣漫畫退縮，很多人轉行，直到一九八二年，台灣漫畫家才逐漸覺醒，而鄭問首部漫畫《戰士黑豹》，引起各界矚目，這是十幾年幾乎空白的國內漫畫一次漂亮的反擊，讀者回響熱烈。

在連載前，鄭問最擔心的是，「我面臨最大的挑戰，就是時間不夠。」每周一交稿後，就是他最痛苦的時刻，立刻要發想下一期的情節。關於故事中的角色早就定稿了，如八眼、小眼、黑豹、大眼 機器人、女王等。以「八眼」為例，以超高的額頭來表示他的睿智，多眼表示他有中國神話故事中二郎神式的法力，為了表示年紀，畫成木乃伊再加上連體的造型，相當突出。 還有搶盡風頭的「黑暗王」，這是鄭問突然迸出的想法，把黑暗王畫成「絕世美女」，他覺得這樣比較「絕」！關於服裝造型，他解釋，角色的大秀肌肉，是根據目前歐美漫畫的潮流，如黑暗王的服裝則參考《星際大戰》中莉亞公主。

《戰士黑豹1》©️鄭問｜大辣出版2021

關於故事題材，選定在科幻的原因，鄭問說，「我把整個故事設定在這個銀河之外的某個星球上的武打片，而不是飛碟、死光式的機關布景，純粹只是個人喜好，處理機械部分並無困難，我覺得比較可惜的是，這個銀河系已經脫離了時空範疇，譬如我一直想把麥哲倫星雲、仙女星雲的位置解釋清楚，可是已經沒有時間考慮了。」《戰士黑豹》這部作品，是鄭問第一次嘗試畫長篇漫畫，對他而言，是成名作，亦是習作。

青年漫畫家的崛起——鄭問，一九八三年，開始踏上他一個人的漫畫之路。

●本文摘選自大辣出版之《戰士黑豹1》。