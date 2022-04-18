現代親子性教育聖經！親子心理教育家陳美儒讀《不怕小孩問：寫給父母的親子性教育指南》

文／陳美儒（現代親子心理教育家、作家、曾任建中老師）

性，是人類的本能;對性的好奇，更是男女成長過程中的必然。

在媒體多元化充斥跟性有關的資訊，是如此蓬勃發展的今天，希望男孩女孩有美好的兩性未來，一定要從性教育著手。

然而性知識並不等於性教育。

正確的性教育是從認識自己的身體開始，並具備保護的義務和能力，以達到兩性互重、負責的境地。

正確性教育從家庭開始

「請問美儒老師，我女兒現在就讀幼稚園大班，前天她問我，為什麼不能跟哥哥一樣站著尿尿？妳覺得我是不是可以開始教她一些性知識了？」

「兒子現在念八年級，最近他常特別交代我，說沒事不要進他房間，甚至表示不需要我幫他打掃房間了。後來我才發現，他在房間的垃圾桶裡塞了好多用過的衛生紙，我想，他大概開始有自慰的情況了。可是我本身是個單親媽媽，想了好幾天，不曉得怎麼跟他開口談這些男人成長的問題？」

針對兩性教育的演講或在電台call in節目裡，總有不少媽媽，會跟我提出十分寫實卻也絕對勁爆的問題。

性，是人類最古老的問題，卻也是人生最重要的課題之一；所謂的性知識並不等於性教育，所謂的追求兩性平等更不是性氾濫、性解放。

不久前，「杏陵基金會」針對台灣北、中、南、東四區國小高年級生1867人和1698位家長的問卷調查顯示：國小男女生的發育已有提早來臨的趨勢，五、六年級的男生超過五成有勃起的經驗，女孩到了高年級，則有87％胸部已經開始隆起發育。

（圖／Unsplash）

月經跟夢遺是孩童轉進青春期的重要象徵，而令人憂心的是，卻有近七成的十四、五歲少年郎，不知道自己為什麼會夢遺？有超過五成的女孩不明白月經初潮來臨之後所帶來的生命意義，甚至有將近三成的學童，認為跟異性同床睡覺很可能就會懷孕生子。

從這項調查中，其實最需要父母注意的是，國小高年級生遭遇性侵害的，男生竟然是女生的七倍；許多男童有被迫脫褲子、撫摸下體的經驗；甚至有千分之四曾被暴力脅迫而與人性交。這年頭，要小心的不只是女孩家了；家有男孩、小帥哥，也同樣不能掉以輕心。

然而，就整體的問卷資訊來看，家長和子女在溝通性的問題上，卻是完全不及格的！其中超過80％的孩子，根本不敢跟父母談「性」，而 大部分受訪的家長也坦承面對「性」的情欲問題，實在跟兒女「難以啟齒」，也「擔心自己知識不足」，或「怕自己說得越多，孩子的興（性）致就越高」。

在家庭性教育裡，母親跟女兒、父親跟兒子是最佳的溝通管道。性教育要從認識自己的身體開始，教孩子從器官的認識到知道如何保護它，尤其要讓孩子學得如何拒絕別人的騷擾，如何辨識別人的偽善企圖，才是保護自己的基本要能。

身為父母的，不可能當孩子終身的守護神。教導孩子如何不受性的傷害，期待孩子有美好的兩性未來：親愛的爸爸媽媽，面對兒女性的疑問時，不能再迴避了！甚至要主動提出，或藉用書籍一起來研討。

依我長久以來的觀察，以及三十多年來在校園與青少年的相處，以青少年心靈成長、親子溝通為寫作主題，著作了三十多本書，我認為許多父母對兩性教育的知識實在亟待充實，偏偏兩性教育方面的書籍在台灣的書市卻十分貧乏。

令人十分欣喜的是，經由大辣出版社出版《不怕小孩問》一書，由美國哥倫比亞大學精神病學系助理教授賈斯汀‧里查森醫師，同時也是全美知名的兒童性學權威，和曾任哈佛醫學院小兒科教授馬克‧查斯特博士，共同合作撰寫的此書，將是獻給天下父母最佳的現代性教育「聖經」！

輕鬆的文筆，親切的語氣，是本書作者的寫作特色；探討的話題雖然極為敏感，卻又充滿細膩的睿智與風趣，更是本書的可貴之處。從「性發育之始」到「孩子的性傾向」，還有那約會、調情，以及「蓄勢待發」，甚至HIV、性病，到意外懷孕，這本書都鉅細靡遺，且又趣味橫生的呈現了。

我願以二十多年的資深媽咪身分，也是一雙可愛兒女的母親背景，來全力推薦《不怕小孩問》此書，獻給天下父母陪孩子一起度過青澀的青春蛻變，一起健康快樂成長。

●本文摘選自大辣出版之《不怕小孩問（新版）: 寫給父母的親子性教育指南》推薦序。