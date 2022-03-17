吳念真／這個男人⋯⋯ 真的不是只剩一張嘴！——讀《上海大少爺》

文／吳念真

那天，阿文在臉書上貼了一張照片，是在書房中面對電腦的背影，他右手高舉，比了個V字，文字說明是前後費時10年的漫畫巨著《上海大少爺》終於完工殺青。

書名：《上海大少爺：Shanghai Junior: A Story in China 1929》作者：黃熙文出版社：大辣出版出版時間：2018年9月27日

他，好像鬆了一口氣。

好多年了（覺得好像比10年更久），阿文總會三不五時地在臉書上報告他的工作狀態，他好像給自己列了一份詳盡的進度，每天都必須嚴謹地照表操課，無論多忙、多累，當天的工作計畫都必須達標。

他可能不知道，這對多數散漫且隨興的創作者來說根本就是無形的壓力，而對一個不但散漫、隨興並且已然衰老，不時還得依賴他家的產品「鳥頭牌愛福好」來補充荷爾蒙以增進「生之意志」的我輩來說，除了壓力之外，似乎更有著濃烈的誇耀甚至挑釁的意味。

所以，此刻，我想跟阿文說的、最真心的一句話並不是恭喜，而是：媽的咧！其實我也跟著你鬆了一口氣。

鬆了一口氣對我來說有兩個原因，一來除了從此不用再面對上述的壓力、誇耀和挑釁之外，二來似乎也是一個漫長的預料和期待的實現。

20年前阿文來工作室找我，說想要替他家的產品拍廣告，公司的小朋友很興奮地跟我說：這個人就是「雷克小子」的原創者哦！

我不知道「雷克小子」是什麼，但對他家的兩個產品倒是挺熟悉的，「十八銅人行氣散」、 「鳥頭牌愛福好」，那幾乎是我年輕時代電視上每天都看得到的廣告，然而見面當時無比驚訝的卻是：這麼年輕的老闆，怎麼會生產、販售這麼「資深」的產品？

《上海大少爺》©️黃熙文｜大辣出版｜2018

後來才知道那是家傳的商品，他父親過世後由他接手。

直到今天我都還記得初見面時的某些細節，特別是當阿文提到父親生前最後的交代時，那種眼眶帶淚卻又以靦覥笑意遮蓋的表情。

他說父親並不勉強他放棄對美術、漫畫、美工設計方面的興趣，只說：生意上的責任你先接下來，因為你是大漢的，做幾年看看，如果真的沒興趣，就做你喜歡的事吧！

我問：那你的決定呢？他說：父親的交代是兒子的責任，但⋯⋯責任之外，我應該不會放棄興趣！

所以20年前第一次見面之後，我好像就直覺地料到：有一天這個創造出「雷克小子」的年輕人肯定會創造出另一個人物、另一個故事，來滿足自己、滿足別人。

他真的完成了，在忙亂的商場工作之餘，且以最嚴謹的態度，一如他面對家傳的商譽，真的說到做到，不是只剩一隻嘴。

《上海大少爺》©️黃熙文｜大辣出版｜2018

另外，謹以「快樂學習協會理事長」這個20年朋友之外的身分跟阿文說一聲謝謝，因為他承諾把這本漫畫的版稅收入捐給協會，做為「孩子的秘密基地」免費課後輔導工作的贊助款。

由此，我們彷彿可以更清楚地理解他用10年的光陰，完成這部作品的最大目地並非私人利益，而是承諾的完成──承諾於自己的、承諾於父親的、承諾於企業的社會責任，以及承諾於過去和未來眾多讀者的。

●本文推薦書來自自大辣出版之《上海大少爺》。