石油為伊朗帶來可觀的經濟效益，卻也讓人民沒有選擇權地陷入仇恨中

文／買買氏

在我進入約旦沒幾天，敘利亞內戰愈演愈烈，約旦政府接收了一百萬敘利亞難民進入，並幫他們搭建了難民帳棚區，供給水和食物。但在此之前，約旦本身已高達二八%的失業率，我發現埃及人、巴勒斯坦人、菲律賓人等外國移工因工資要求較低的關係，反而較好找工作。

一個在約旦街頭乞討的敘利亞難民，讓我想起了在土耳其民宿遇到的敘利亞男生伯罕，他住在隔壁房裡，乾淨、有教養、是個工程師。

我開口問他的第一句話是：「請問這邊的被套是自己套嗎？」

他笑著跟我說：「是的。」

「這被套好皺啊，你覺得有洗過嗎？」

「我想是有的，只是他們沒有特別燙過，別擔心。」

「你來自哪？」我問。

「敘利亞。」

「哇！人類重要的文明起源地之一耶，我真想去！」

伯罕聽到這句話時似乎有點驚訝，原本低頭整理物品的他，抬起頭凝視著

我，淡淡地回了一句：「你現在不會想去的。」

這段對話成為我永遠的羞愧。

在我問他這些愚蠢問題的同時，他的國家已經內戰兩年。如果我有長腦子、關心周遭局勢的話，我應該要知道，他來自一個沒有一日沒人因戰爭死亡，時時刻刻充滿驚嚇、無助、害怕的地方。

伯罕是逃出來的。

後來我才發現，整間民宿竟只有我是旅人。

除了伯罕，剩下兩個熱情的伊朗人阿里和他的叔叔，正等待美國駐土耳其大使館回覆他們去工作和求學的申請。

「你們想去美國？」我有點驚訝，因為在我印象中，美國和伊朗，就像兩塊同極磁鐵。

「哎～政府只顧及有錢人，無視一般民眾的需求，加上各方國際勢力的攪局，現在的伊朗，政治動盪、貨幣貶值，像我這樣的年輕人，很多人都覺得看不到未來，有機會的都出國求學或工作。你知道現在伊朗的幣值多少嗎？」阿里說。

「不知道。」我回答。

「二萬多伊朗里亞爾對一美金。」

「二萬多？！你在開玩笑嗎？」

「這可一點都不好笑，我們的幣值在這一年內幾乎貶值了三倍。」

「這對觀光客很好，對伊朗人可就……」

「嗯，而且，因為我們國家拒絕或無法進口美國、以及某些政治敵對國家的產物，導致許多無法自產的民生用品，變得非常昂貴。」

這點跟曾經遭美國經濟制裁的古巴很類似，就在同年（二○一三年，美國和古巴恢復建交前），我觀察到古巴一瓶進口橄欖油的要價，幾乎等於一個平民一個月的薪水，民生必需品變成了天價奢侈品。

似乎所有和美國或英國有利益衝突的國家，平民的下場都有點淒涼。不知道我在美國和英國的好友是怎麼看待這些事情的？

西方政權與媒體知道這些國家的百姓，在國際角力與資源鬥爭中，是這樣被犧牲的嗎？當地掌握利益和權勢者，知道自己國家中殷實純樸的同胞，正被迫承受痛苦的輪迴嗎？或者反而藉機把持進口稅與在地觀光資源，賺取暴利？

「反正美國的東西也不見得都很好啦。基改黃豆啊～基改玉米啊～造成環境極大問題的集中性飼養牛肉～你們碰不到這些東西，也算是件好事。」我試圖安慰阿里。

阿里露出了苦笑。

「你覺得伊朗人恨美國嗎？」我問。

「一半一半吧，而我倒覺得，與其恨美國，不如恨自己的政府。」阿里黯

然地說。

聊到一半，阿里的叔叔從超商回來了，帶了一大堆食物吆喝我們一起享用，這兩個伊朗人就是這樣，什麼都愛分享。一個曾經去過伊朗的朋友，就告訴過我，伊朗人是他走過全球五十多個國家，遇過友善到出奇的人類。

接下來幾天，我默默注意到，除了遇見我的時候，他們三個很少有笑容，有時他們會在晚上愁眉苦臉地圍坐在一起，包括民宿管家，也經常加入他們的苦惱聚會。

書名：《親愛的！我回地球一下》 作者：買買氏 出版社：天下雜誌 出版時間：2019年12月2日

有天晚上，阿里約我到庭院聊天：「金！我今天終於拿到美國簽證了！離開前我一定要給你看一樣東西。」

阿里在月光下，打開他的筆電，開始播放一段他自己錄製的影片。影片一開始，是阿里出發前的波斯語自白，接著我看見美得令人悸動的高原，充滿奇特皺褶的山脈往鏡頭外無止境地蔓延，城市在尖頭覆著雪的嚴峻大山腳下，形成一種奇幻小說裡才會出現的場景。我看見彩繪細節繁複、宛如天堂萬花筒般的清真寺，我看見藍寶石色的湖泊在柔綠的山谷中。沙漠裡，一隊寂寞的單峰駱駝朝向地球的邊緣前進……

我看見在家鄉的阿里和他的家人，圍著頭巾的姊姊和媽媽正吱吱喳喳地聊天，天啊！我真希望擁有她們美麗的面容。他的小妹妹手裡抱著一個圍頭巾的娃娃跑向鏡頭，每個人的微笑是這麼幸福快樂。

我開始遲疑，離開伊朗真的對他比較好嗎？

「怎麼樣？這就是伊朗喔！」阿里打斷我的思緒，語氣中透露著自豪與驕傲。

「美呆啦！伊朗，絕對是我要去的國家！我希望有一天我去的時候，可以遇到你。」我真心地說。

我們花了一小段時間，對彼此的未來致上最深的祝福，然後我轉身準備回房間。

阿里突然叫住了我：「嘿～金！台灣產石油嗎？」

「沒有耶。」

「啊～你們真幸運！」阿里說。

我回到房間，關起門大哭了一場。

我在電腦上敲了這段訊息給剛：「我發現這個世界，並不存在著公平。這輩子要成為怎樣的人、是否能擁有幸福，很殘酷的，很多時候你根本無能選擇！」

當晚，敘利亞平民遭到可怕的化學武器波及，包括孩子在內，他們口吐白

沫地死在與他們無關的仇恨中。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《親愛的！我回地球一下》。