《開創》百年樹人：政大企研所碩博士生的職能與發展

文／許士軍、劉水深、司徒達賢、楊倩蓉

一九六四年，政大企研所碩士班的成立，不僅首次引進美國現代管理教育，也是國內首次以培養企業經理人為目標所開設的企業管理研究所；當時台灣經濟正起飛，急需大量現代管理人才，政大企研所碩士班的成立，對企業發展影響甚鉅。

不僅如此，政大企研所碩士班的重要性，更在於它的開創精神，打破科系限制，歡迎企管系以外 的畢業生報名，尤其鼓勵大學工科畢業生來念企研所，改變當時工科畢業生傳統出路，提供更多元化的職涯發展；更首次將個案教學導入課程設計中，打破傳統單向授課方式，透過互動式教學，培養學生邏輯思考與解決問題能力。

當時，全台自美國留學回來的企管博士幾乎全部都在政大企研所任教，讓許多學生趨之若鶩；究竟，這群從美國相繼帶回最新管理知識的教授，有什麼獨特的教學方式，讓政大企研所碩士班的畢業生後來相繼投入職場時，都深覺受用無窮？

從投行教父到創投天王都受用的能力

有「台灣投資銀行教父」之稱的新全資產管理公司董事長宋學仁，原本大學念的是交大管理科學系，因為對從商感興趣，畢業後報考政大企研所碩士班，以第一名錄取。

一九七五年，他進入政大企研所碩士班第十三屆就讀，包括後來擔任奧美集團董事長的白崇亮、 政大科管所教授李仁芳、輔大副校長吳秉恩、台大教授洪明洲等都是他的同班同學。他指出，當時台灣重工輕商，男孩子書念不好才去念商，而且工科 畢業出來的薪水非常好，是當時一般人薪水的兩倍，但是班上有很多台大工學院畢業生來念，可見都是對自己未來很有想法的人。

宋學仁。記者程思迪／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

他坦言，在未進企研所之前，他以為企管就是了解會計與財務就好，但進入政大念書後，當時台灣經濟開始起飛，人民開始注重消費，彩色電視機才剛流行，需要做行銷策略，班上有一半以上的同學都主修行銷，從許士軍、黃俊英、劉水深等教師，都是教行銷，師資相當齊全。

給予他最大啟蒙的是碩二時，剛從國外留學回來的司徒達賢開的「企業政策」這門課，他指出，企業政策比較高層次，不是從功能性去講管理，而是講商業策略與公司定位，百分之九十以上的內容 他都聽不懂；他舉例，當時個案教學有一個個案談 《花花公子》（Playboy）這本雜誌面臨的管理問題，但是一九七〇年代的台灣，大家根本沒有聽過《花花公子》，更不了解《花花公子》的客戶群、它的客戶群可能面臨怎樣的轉變，或是有哪些競爭對手可能取代它。雖然讀得很辛苦，但是經過一年學習，逐漸有些東西沉澱在腦海裡，他才領悟，原來司徒達賢教的企業政策是商學院的精髓。

邏輯思考力

宋學仁說，上了司徒老師的課之後，他不再把自己當工匠思考，而是企業的經營者，因為司徒達賢常要他們think like a business man。後來他到哈佛商學院念書才體會到，原來哈佛商學院從頭到尾都在教學生，如何從企業政策角度去思考，不同型態的環境下，應該有不同的組織架構與產品，也告訴大家管理沒有定律，因為沒有一件事 是一成不變。此外，哈佛更要求學生每天要念三個個案，每個個案長達四、五十頁，也是司徒當年個案教學種下的種子，讓他習以為常。宋學仁也是司徒達賢第一個收的入門弟子，因為他是第一個請司徒達賢擔任論文指導教授的學生；他感慨的說，念哈佛之後，以及進入業界做事，就更能體會司徒老師教學；「假設你是一個武功大師，要是還受限於少林派，或是武當派，永遠都不會成為大師；能夠融會貫通，發乎自然才是功夫大師，真正厲害的人不會拘泥任何東西，所以可以了解在什麼情況下做什麼事情。」

還有一項讓他終身受用的事，當時政大企研所有一門課，邀請企業老闆來講課，與學生座談一整個下午，包括遠東集團董事長徐旭東等人在內，讓學生感受到將來做CEO應該具備的條件。他記得，當時許士軍所長邀請當時台灣最大外商，飛利浦（Philips）的總經理來跟學生座談，讓他印象深刻的是，這位總經理告訴大家，他有一個習慣，每一 個月一定要有一天空下來，去思考未來要做的事，站在高處去看未來。當時司徒老師特別強調：「你們一定要記得這一點，這一點很重要。」

宋學仁一生都受益於這句話。碩士畢業後，正好當時花旗銀行決定開始長期培育本土管理人才，招募三位儲備幹部，全部來自政大企管研究所碩士班，宋學仁是其中一位。在花旗工作時，他永遠會撥出時間去想，例行工作之外，他的未來方向在哪裡？要走什麼路？告訴自己不要把頭埋在沙裡，要抬起頭來往前看一下。也因此，他都能明白看出哪些是真正重要與不重要的事情，就能花多一點時間在重要的事情上。

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