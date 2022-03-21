說到底，我們都只是這顆星球上的浪人

文／買買氏

晚上，我們回到今晚入住的貝都因傳統民家，那是一塊被魔鬼般的紅色巨石包圍、在沙漠中被遺忘的角落，即便喊到喉嚨破掉，都不會有其他人類聽到的地方。幾張黑底白條紋的長方形帳篷在大漠裡顯得孤寂，但羊毛帳篷裡靠太陽板發電的微光，卻又讓內心的趨光性獲得依靠。

曼哈迪與夥伴們，為我們製作了貝都因傳統食物Zaarb，一種沙漠地底窯燒，將盛著羔羊肉、馬鈴薯、胡蘿蔔等根莖蔬菜的多層烤架埋入地底，覆蓋沙漠悶燒，撥開沙子取出後，所有食物變得既多汁又軟嫩。

我們席地坐在用來聚會的帳篷裡，地上與帳篷側面掛滿手工地毯，繁複多彩的圖案讓人忘掉帳篷外的空寂。曼哈迪為客人準備了叉子湯匙，他們自己則用左手抓著吃。

「來試試我的辣醬吧！」大家低頭啃著羊肉的時候，赫裴武說。

我轉頭一看，赫裴武的盤子裡居然有一坨泡菜、海苔酥，羊肉上還有韓式辣醬！

「噗……你帶著這些旅行嗎？」我差點把嘴裡的食物噴出來。

「當然！這樣任何食物都會變得很美味喔！」赫裴武熱情地倒了些韓國海苔酥，再夾了些泡菜在我盤子裡。

我看著盤子裡的奇怪組合，很想大笑卻又不敢笑，內心尖叫：「天啊！韓國人真的很愛泡菜啊！」

接著赫裴武竟然也將泡菜、海帶芽、辣醬統統也都塞到曼哈迪與夥伴安迪的盤子裡，曼哈迪和安迪睜大他們塗著眼線的黑眼睛，露出與率性的遊牧民族非常不搭，一種不知該如何是好的表情。

「噗！」我忍不住，嘴裡的馬鈴薯噴射出來。

吃飽，所有人滿足地靠在帳篷邊緣，讓腳往前伸得長長的，這種坐在地面而不是在椅子上的感覺，很舒服。

「請問可以再給我一點熱水嗎？」赫裴武拿著一袋東西從他的帳篷走過來。

曼哈迪從地面的柴火上，拿起燒熱的水壺給他。

赫裴武撕開好幾包韓國經典的長條狀三合一咖啡包，以及一！碗！韓！式！泡！麵！

貝都因男人們全望著他，不羈的臉龐配上闔不起來的下巴。

「來！一起嚐嚐我們大韓民國的美食吧！」

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帳篷裡的氣氛很愉快，大家彼此穿梭交談著，我和一對美國夫妻聊得很投緣，他們曾經在中國教過書，熱愛中華文化，會說一些中文，我們甚至試著用中文聊天。

美國夫妻很好奇台灣與中國的情節，我抱怨中國政府在國際上打壓台灣，要求各國際賽事，把台灣的名稱顯示為中華台北。聯合國也非常奇妙，台灣在一九七一年就被迫退出聯合國，但聯合國在《國家名稱用語公報》又登入了台灣，並顯示成Taiwan Province of China（台灣，中國的一省），導致許多國際網站在顯示國名的時候，透過系統自動抓取了這個奇怪的名字。

但明明取得台灣簽證，根本進不了中國，取得中國簽證（如果你拿得到的話～），跟入境台灣毫無直接關係，台灣跟中國完全使用不同貨幣。這種全球一起睜眼說瞎話、陪大國玩自慰遊戲的幼稚行為，我覺得可悲得可笑。

書名：《親愛的！我回地球一下》 作者：買買氏 出版社：天下雜誌 出版時間：2019年12月2日

但，另一面可悲又可笑的，天知道我多麼喜歡中華文化、深愛我在那塊大陸上的好朋友，我的祖先也來自那裡。我經常陷於以中華文化為傲、但又會因被稱為中國人而怒；討厭被視為同國人，但又對歧視中國人的言論會大發雷霆的矛盾裡。

曼哈迪的表弟安迪在旁聆聽我們對話，突然問我：「你很愛你的國家嗎？」

「當然！」我壓根沒有想過「不愛」可以是個選項。

「對我來說，國家是一個很奇怪的東西，以前整個沙漠就是貝都因人的家，有了『國家』後，原本是一家人的我們，突然之間不再能自由往來。有『國家』真的好嗎？」安迪說。

安迪的話轟隆隆地在我腦袋裡響。

國家到底是什麼？

人類有什麼資格，說一塊領域是自己的？

每一個國家，每一個家鄉，都建構在侵略占領別人、被別人占領侵略，或被別人趕走、趕走別人的歷史上。

說到底，我們都不是主人。

我們不過都是這顆星球上的浪人。

曼哈迪、安迪沒讓氣氛冷下來，他們抱著傳統樂器演奏起來，幾個貝都因大男人在帳棚下跳起舞。

所有人跟著一起在大地的身上跳舞，這一刻，什麼國籍根本不重要，我們只想好好和眼前的人一起歡笑。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《親愛的！我回地球一下》。