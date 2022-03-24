《梅克爾傳》誰能和普亭對話？ 2014年俄羅斯入侵烏克蘭 梅克爾馬拉松談判平息戰火

文／凱蒂．馬頓 Kati Marton

一九九一年蘇維埃帝國解體後，烏克蘭的土地和人民被希特勒及史達林榨乾，沒有民主傳統可以依靠，在各種貪腐或半腐敗的共產黨領導人控制下，掙扎了數十年。二〇一四年，似乎悲慘的命運有了轉機。就在這時，普亭開始對這個長久以來飽受苦難的國家大肆宣揚俄羅斯的舊主張，烏克蘭因而吸引全世界的注意力，梅克爾、普亭和三位美國總統都被吸進這個漩渦。危機的根源在於普亭意欲恢復俄羅斯在世界大國中的歷史地位。為了實現這個目標，他必須恢復古老的帝國。因此，他需要烏克蘭這個位在歐洲東部和東北部的近鄰進入俄羅斯的軌道，對莫斯科效忠，避免他們倒向華盛頓或布魯塞爾。這場風暴起於二月，當時烏克蘭正準備和歐盟簽署一項廣泛的政治與經濟協議。這項協議將使烏克蘭與歐洲其他國家進行有利的貿易，烏克蘭在政治上向西方靠攏，同時有望成為歐盟的會員國。普亭決心阻止這項協議，他對烏克蘭貪腐的總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)施壓，要烏克蘭加入俄羅斯自己的歐亞經濟聯盟——這是他為了和歐盟及中國分庭抗禮建立的政治、軍事和經濟聯盟。普亭認為，如果他開一張一百五十億美元的支票，購入烏克蘭國債，就能收買不安分的民眾，並拯救烏克蘭搖搖欲墜的經濟，條件是烏克蘭必須退出與歐盟的自由貿易協議。

但事情有了意想不到的轉折。無畏、年輕的示威者湧入基輔的古老街道，高喊:「亞努科維奇下臺！」接下來幾天，人群不斷膨脹，也愈來愈大膽，他們的呼喊震天價響，要求終結貪腐，以免國家的未來被榨乾。他們要亞努科維奇履行承諾，和歐盟簽署協議。這些抗議行動讓普亭暗暗心驚，回想起一九八九年他在德勒 斯登看到的。他認為暴民統治正在俄羅斯「利益範圍」的領土內蔓延。他被最可怕的噩夢驚醒。

二月十八日，亞努科維奇的軍隊對在基輔獨立廣場(Maidan square)示威的民 眾開火，屠殺了一百名抗議者，一場和平抗議就此演變為革命。三天後，亞努科維奇無法控制民眾，擔心自己會沒有好下場，就像其他被鄙視的獨裁者一般，逐逃往俄羅斯避難。聽到這個消息，獨立廣場上的民眾歡聲雷動。

亞努科維奇出逃，烏克蘭出現權力真空，有兩位對獨裁機制非常熟悉的國外觀察家了解此事非同小可。梅克爾也知道這是不可忽視的危機。

普亭則抓住這個機會，先發制人。

普亭很少跟不欠他人情的外國領導人長談。梅克爾是個例外。她不是急於擔任普亭和西方的調解人，也沒把目光放在諾貝爾和平獎上——她不需要用獎項來驗證自己的能力，即使是如此崇高的獎項也不是她追求的目標。她只是覺得，自己是最有資格做這件事的人，因此當仁不讓。歐洲理事會主席范宏培（Herman Van Rompuy）畏懼普亭，因此不想跟他談判。普亭會把沉默當武器，似乎只有梅克爾對這種威脅免疫。即使他使出KGB的招數，她也能見招拆招。

普亭和梅克爾兩人都勢在必得，但普亭不像她，不惜動用武器來達成目的。俄羅斯軍隊——不管是否穿了制服——已在烏克蘭的頓巴斯（Donbas）、頓涅茨克、盧甘斯克行動，用炸彈和坦克將民眾逐出家園，並壓制護衛自己國家的烏克蘭人。同時，普亭則春風滿面地出席絢麗的索契冬奧閉幕式。

在俄羅斯進軍烏克蘭期間，梅克爾按捺著怒氣跟普亭交談了三十八次。梅克爾談判團隊成員伊辛格說：「他們每天聯絡。她耐心地跟他談，希望這個咄咄逼人、虛誇強辯的獨裁者能收斂一點。」儘管他已無端掀起戰火，而且是一場邪惡的戰爭，她仍想給他一個懸崖勒馬的機會。不管她個人的觀點如何——即使說嫌惡也不為過——她還是希望能說服他，讓他能回到現實。伊辛格解釋說：「她是如此理性的一個人，認為最後應該能讓他明白，在二〇一四年公然侵犯一個國家的邊界是沒有意義的。」儘管她迫切希望普亭能把到嘴的肥肉吐出來，但她也在拖延時間。烏克蘭軍隊鬆弛已久，需要重整——即使不是為了擊敗裝備精良的俄羅斯軍隊，至少也要能阻止其前進。

普亭和梅克爾通常會以俄語展開對話，但如果梅克爾想要精確地傳達意思時， 就會改用自己的母語。首先，她試著跟他講道理：「你已違反國際法。」她總是用平輩間的第二人稱「Du（你）」跟他說話。不過，他仍然持續說謊，否認進軍烏克蘭的是他的軍隊，甚至狡辯說：「任何人都買得到我們的軍服。」

為了向他證明說謊者必須自食惡果，接下來，梅克爾不跟他說話。她知道，俄羅斯無法承受跟歐洲大陸上最重要的貿易夥伴決裂。然而，即使普亭的突擊隊已攻下克里米亞地區議會及兩個機場，有整整六週，他仍在幻想：入侵烏克蘭的軍隊不是俄羅斯人。梅克爾向歐巴馬抱怨說：「他活在自己的世界裡，與現實脫節。」

當時在白宮擔任國家安全副顧問的布林肯回憶說：「她跟普亭講完電話後，就會打電話給歐巴馬，說道：『那個人老是說謊，我實在不知道該拿他怎麼辦。』歐巴馬笑道：『我也有同感。』」普亭不一定希望別人會相信他。他的謊言是一種嘲弄。如果一個人不願承認自己的立場，如何跟這樣的人談判？普亭在KGB的訓練下，成了散播混亂和懷疑的高手，務實外交不是俄羅斯人的套路。

然而，他的虛張聲勢是梅克爾應付得來的。德國駐華盛頓大使哈珀（Emily Haber）觀察梅克爾的談判方式，說道：「她用最簡單、幾近幼稚的語言重述對方的話，讓對方的戲演不下去。普亭滔滔不絕地講述他的『國家利益』或『過去的怨恨』，梅克爾則把他方才說過的話化約成三言兩語，如此一來，他的話聽起來就沒那麼冠冕堂皇。」她的目的是讓對手說出自己到底想要做什麼，去除多餘的詞藻，才能好好談判。

在危機一觸即發那幾個禮拜，每一個看到梅克爾的人都認為她把情緒控制得很好。前美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使貝爾（Daniel Baer）說：「我一直在想，俄羅斯無端掀起這場危機，她必然氣得不得了。但我沒看過她生氣。她的表情像是在說：『我無法承受憤怒的後果。一個人若是碰到小問題，也許可以發怒。但我不行。我要面對的問題太大了。』」多年前，梅克爾就曾描述過這種時刻。她說：「我必須心無旁騖、全神貫注，像一個走鋼索的人，只能想下一步要怎麼走。」她沒有可與普亭匹敵的坦克和神出鬼沒的軍隊，在這場戰鬥中，她的武器是專注和鋼鐵一樣的決心。

書籍介紹：

●本文摘選自天下文化出版之《梅克爾傳》，未經同意禁止轉載。