人生不該只剩下工作……辭職，只為二號鳳梨

文／買買氏

「幹！」把小摺搬下客運後，我忍不住大吼。

六月的麻豆下著密度幾乎是零的超大午後雷暴雨，堅持種無毒野蓮的阿銘連糊口都有問題了，所以根本不可能有車來接我，於是我穿上比垃圾袋還薄的三十元雨衣，踏上其實是兒童用的超迷你小摺，一股作氣地衝向這個超大游泳池裡。

老天爺啊，難道因為是麻豆，雷陣雨就得和碗糕一樣大嗎？！

在踏上這段旅程之前，我是個廣告文案，我的工作很單純，就是「掰」――把好的商品再神話，把快死的產品講活，然後每年在國內外廣告獎上搞幾個創意獎回來。但就在那年，我們幫一檔基金在不到一週內就募集爆滿、幫某個品牌逆勢成長百分之二十五、好不容易拿了幾個夢寐以求的國內外獎項之後，我卻莫名的空虛起來。

直到那天，我的創意總監Fish從台中帶了一盒赫赫有名的『土鳳梨酥』送給我，相當意外的，我竟在那個以台灣圖騰為設計主軸的禮盒中，找到了答案。

那是一張罕見的長文案DM，它的大意在講，這家餅舖支持台灣農業，堅持用實實在在、香氣迷人的台灣二號土鳳梨做鳳梨酥，而非以鳳梨香精混合冬瓜醬來製作。它的文案寫著：「不懂五號，你不懂香水；不懂二號，其實你不懂鳳梨。」「面對美麗的鳳梨田及殷實老農，我們暗自期許，一定要讓世人重新認識二號仔之美，驅除香精，恢復鳳梨！」

說來有點誇張，不過我真的嚇到了，這種足以贏得最佳文案獎的文字，竟然不是出現在為了得獎而特別製做的廣告裡，而是默默的躺在一盒土鳳梨酥裡，單純告訴你，因為你的購買，台灣又能有更多二號土鳳梨田，又有更多老農能繼續種鳳梨。

我這才知道，原來除了讓有錢企業變得更有錢、挖出消費者口袋裡的錢、與汲汲營營於廣告獎外，好的廣告文案原來也能對社會有些正面價值。

土鳳梨酥當天在我胃裡發酵之後，又跑到我的大腦發酵了三個月，然後就在某個六月天，我走進創意總監的辦公室遞上辭呈。

「我想去尋找真正打動我的事物，寫一些有意義的文案。」

書名：《棄業日記(增訂版)：這輩子一定要出走一次啊！》作者：買買氏 出版社：天下雜誌 出版時間：2019年12月2日

有人說做廣告的不是瘋子就是腦袋有問題，這句話真的沒有錯。因為我的創意總監明明缺人手缺慘了，卻無法敵過他骨子裡那股愛鄉愛土的熱血，他不但含淚支持我，竟還貼心的偷了他寶貝兒子的小摺送給我，讓我好歹有個比走路更有效率的方式，到全台灣尋找感動。

「我不能去，妳就代替我去吧！」 他說。

於是，離職後的第二天，我就出現在這裡――雨大的跟碗糕一樣大的麻豆，我像在游泳池裡面騎腳踏車一樣，朝著我從未謀面過的部落格格友，阿銘的生態野蓮池前進。

在此之前我和阿銘大概只互通過十幾次部落格留言、二十句msn對話，但是我非常非常確定，這個對生態保育瞭若指掌、卻對販賣自己無農藥野蓮一籌莫展的農夫，有可能就是真正能讓我發自內心認同、感動的「產品」。

在我留下想用商品文案換取他的生態知識的留言後，他很阿沙力的答應了，還幫我找好了便宜的學生套房長宿。

鼻子進了好幾次水、一再停下來擦拭已經變成蛙鏡的眼鏡、恐怖的雷聲讓我尖叫到聲音都啞了……老天！ 我到底什麼時候才能到啊？

●本文摘自 天下雜誌 出版之《棄業日記(增訂版)：這輩子一定要出走一次啊！》。