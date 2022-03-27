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「圖像當道」的時代　如何用視覺模板翻轉人生？

聯合新聞網 / 圓神出版
書名：《塗鴉吧！用視覺模板翻轉人生》 作者： 邱奕霖 出版社：圓神出版 出版時間：2022年3月1日
書名：《塗鴉吧！用視覺模板翻轉人生》
作者： 邱奕霖
出版社：圓神出版
出版時間：2022年3月1日

文／邱奕霖

大家都知道現在是「圖像當道」的時代，但知道歸知道，真正動手開始畫的人卻少之又少，歸納出以下四點原因，不知正在閱讀這本書的你，有哪幾點特別有共鳴呢？

1. 我沒天分，我不會畫圖

在上百場教學的調查中，我發現阻礙大家不畫圖的頭號大魔王，便是「我沒天分、我畫圖很爛」的心魔，這其實就是一種固定型思維，總認為聰明才智是與生俱來難以改變的（包含畫圖也是），所以看到他人的畫畫成果時，很容易快速判定這是有藝術天分的人才做得到的事，而這樣的思維會一再地強化、鞏固，無形中讓我們自廢了絕世武功（畫圖）。

相反地，成長型思維的人會如何面對「畫圖」這件事？「畫圖？我小時候也畫過啊，一定有什麼方法、元素是我可以學會的。」接著開始試著從中學習並得到啟發，所以我常說畫圖是建立成長型思維最簡單的一件練習，只要拿出紙本每天動手畫畫圖，你會發現其實你也可以，想要破除害怕畫圖的心魔，我很推薦這部TED影片（https://youtu.be/7TXEZ4tP06c），大家可以參考看看。

↑啟動你的成長型思維（圖／圓神出版　提供）
↑啟動你的成長型思維（圖／圓神出版　提供）

2. 我畫得很醜，沒有藝術感

我想先問大家一個問題：「請問是誰說畫圖要畫得很美，很有藝術感的？」你的腦海中是否開始回想起從小到大畫圖的場景，可能是美術課、才藝班、參加寫生、畫畫、海報比賽，以上情境的目的基本上都以創作為主，這個塑造我們畫圖評斷標準的「對象」，也許是父母、老師、評審，或者根本是我們自己！？

現在我想告訴大家一個超級大的祕密，這是我活到三十一歲才驚覺的事實，就是「畫圖的真正目的」在於溝通，而創作只是其中一種應用

知道這祕密後你就不再需要追求美感、藝術性，因為在溝通應用的前提下，唯一標準就是「看懂」！所以「看懂比美醜更重要」這句再簡單不過的話，我會在本書中一再提到，為的就是扭轉大家從小累積對於畫圖＝創作的刻板框架，這框架確實不會因為一兩句話就輕易瓦解，所以我希望能跟你一起努力，當你建立起用畫畫溝通的模式後，你會看見更多無限可能的天空。

↑創作與溝通模式（圖／圓神出版　提供）
↑創作與溝通模式（圖／圓神出版　提供）

3. 我畫得不像

透過第一點的分享可以知道畫圖目的應該是「溝通」＞「創作」，但你或許會想，「讓人看懂」還是好難，因為我畫的圖一點都不像，怎麼辦？

我想邀請你先在筆記本上寫下這組公式：看懂＝輪廓＋特徵，至於細節的圖像元素、技巧，稍後章節會有更完整的介紹，這裡我想提的是要畫得多像這件事。請大家看看下方這張圖，根據研究，當圖像的精細度超過一定程度後，閱讀者所理解的資訊量反而會下降，這到底是怎麼一回事呢？原因就在於大腦非常擅長「腦補」，但前提是要提供關鍵的線索。線索太少大腦一頭霧水，線索太多也容易造成反效果，讓大腦因為太多雜訊越想越複雜。所以在這本書中我所分享的圖像精細度就落在中間程度，只要掌握住整體的輪廓＋特徵，就能讓人看懂！

↑畫圖精細程度與理解資訊關係圖（圖／圓神出版　提供）
↑畫圖精細程度與理解資訊關係圖（圖／圓神出版　提供）

4. 畫圖這件事和我無關

聽到這，你也許心中在想：「老師，我覺得你說得都很對，但我本身工作跟畫圖無關，一定要手繪嗎？電腦或手機都很方便直接插入圖片，打字排版也都很快啊！」

畫圖的應用在於「溝通」，那你什麼時候會做溝通？「寫日記自我溝通」「閱讀寫筆記」「做年度規畫」「日常生活與家人溝通週末要去哪裡玩？」「孩子是小一新生，上課遇到什麼問題？有什麼心得？」「工作中要和主管報告專案進度」「這週約了兩個客戶去提案討論」「今天下午有場跨部門會議要開」……以下省略三千字。

無論是自我對話，或是親子、情侶間，還是職場對主管、同仁、客戶的溝通，溝通場合真的多不勝數，只是過去習慣運用文字、口語、簡報，而現在我們學到一個超強選項，就是「畫圖」。所以不是「畫圖」跟你無關，而是過去我們不知道「原來畫圖可以這樣用」。

那難道一定要手繪，不能使用電腦、手機取代嗎？老實說，手繪畫圖並非萬靈丹，確實在製作簡報、文字報告等場景，直接用數位工具處理更快，但在具有「現場」「即時」「高互動」「有助思考」的溝通情境下，「手繪畫圖」確實是無可取代且最好用的方法。再次提醒，這裡的畫圖不只有圖像，而是圖像、文字甚至模板的組合喔！

↑即時溝通就畫圖吧！（圖／圓神出版　提供）
↑即時溝通就畫圖吧！（圖／圓神出版　提供）

●本文摘自圓神出版之《塗鴉吧！用視覺模板翻轉人生》。


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