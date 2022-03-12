吳在媖／姊妹就算看彼此不對眼，但就是，唉，從裡到外，彼此了解──讀《妹妹與我》

文／吳在媖（兒童文學作家）

我從來都不知道，有一天，妹妹會長得比我還要大。

我跟妹妹，同性別、同父母生養，個性卻完全不同。

妹妹年紀比我小，我跟妹妹相處了數十年，我知道她的弱點，她知道我的問題點。

那天，我們大吵了一架，她踩到我的痛處，我刺中她的心。心結從此鎖緊。

但我們是一家人，無法完全分離。於是，我避著她，她也對我視而不見。但內心深處，我在流淚，她在滴血。

這本圖像小說，講述一位姊姊的心路歷程。妹妹出生前，姊姊期待許久，出生後，妹妹成為姊姊人生裡的一個大問號、大驚嘆號跟點點點。

嬰兒期，白天不會跟姊姊玩、晚上又哭鬧的妹妹，讓姊姊好挫折。

成長期，亂丟姊姊物品、喜好也跟姊姊完全不同的妹妹，讓姊姊好多問號。

脾氣直接、怪里怪氣，常常跟姊姊吵架的妹妹，讓姊姊點點點。

妹妹的存在，考驗只長幾歲的姊姊的耐心。

姊姊的存在，讓妹妹羨妒姊姊較多的資源。

喜歡小動物的妹妹跟怕蛇的姊姊，成為彼此的驚嘆號。

經過了互踩對方痛點的歲歲年年，姊姊選擇躲進自己耳機的世界。

書名：《妹妹與我》作者：蕾娜・塔吉邁爾〈Raina Telgemeier〉譯者：韓書妍出版社：小麥田出版／城邦文化出版時間：2022年3月03日

弟弟出生了，原本的妹妹成了二姊，她慢慢了解大姊的心情……

親戚聚會時，兩位姊姊都覺得無法融入，但妹妹對大姊說，我和妳的差別在於:「我不在乎。」那一天，姊姊才知道，妹妹已經長得比她還要大。

生在同一個家庭，同性別，但是性格迥異、喜好完全不同的兩個個體，要在同一個空間相處多年。這是一個考驗，更是一個難得的成長經驗。

因為是姊妹，所以知道彼此的弱點；因為是姊妹，所以吵架時可以一句話就激怒對方；因為是姊妹，所以熟知彼此成長的心路歷程；因為是姊妹，所以就算看彼此不對眼，但就是，唉，從裡到外，彼此了解。

透過妹妹的眼睛，姊姊看到自己不想面對的那一面。我微笑了，那一天，我知道，妹妹已經長得比我還要大，而我這個姊姊，迎向長大了的妹妹跟自己。

這是一本輕鬆易讀的圖像小說，推薦給剛開始閱讀小說的你，跟你的孩子，跟你的姊妹們。

●本文摘選自麥田出版之《妹妹與我》。