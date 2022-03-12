20世紀美國最後一位文學巨星──蘇珊‧桑塔格

本傑明．莫瑟的《桑塔格》，是截至目前，關於蘇珊．桑塔格這位二十世紀文化界巨擘最為全面、整體的傳記。莫瑟進行了大量驚人的研究，不但深入檔案資料，更追索桑塔格的腳步，在世界各地採訪了曾直接或間接接觸過、曾談論過或未曾公開談論過她的人，從而描繪出了桑塔格精彩豐富的一生，與她複雜的性格與面貌。也因此，本書榮獲二○二○年普立茲獎殊榮。（編按）

文／本傑明‧莫瑟（Benjamin Moser）

為什麼隱喻對蘇珊‧桑塔格來說這麼重要？

蘇珊‧桑塔格是美國最後一位文學巨星，當然，那個時代的作家除了受到敬重或是獲得高評價之外，還有可能很出名。但是，蘇珊‧桑塔格只是指出盧卡奇‧格奧爾格（Georg Lukács）的文學批評和娜塔莉‧薩羅特的「新小說」理論的缺點，並表達惋惜之意，就能夠如此快速地嶄露頭角，在她之前從來沒有一位作家做得到。她的成功的確就是這麼引人注目：並且發生在大眾的眼前。

身材高䠷、有著橄欖色皮膚，「眼皮處像是強烈的畢卡索畫風，嘴唇透著尊貴，嘴唇的弧線竟比蒙娜麗莎還不明顯」，這樣的桑塔格吸引了那個時代最偉大的攝影師競相為她拍照。 她是戰爭女神雅典娜，而不是愛情女神阿芙蘿黛蒂：她是戰士，是「黑暗王子」。她同時擁有歐洲哲學家的心靈和火槍手的外表，這通常是男性會兼而有之的特質。新鮮的是這些特質一起出現在一名女性身上——對於幾個世代以來的藝術界和知識界女性而言，這樣的結合比她們所知的任何模範都更強而有力。

她的名聲這麼有吸引力，部分是因為她的確前無古人。她在職涯啟航之初，就充滿了各種矛盾的特質：她是一名年輕的漂亮女性，但是學富五車；她是一名作家，出身正宗的紐約知識分子背景，但是卻投身於老一輩深惡痛絕的當代「低俗」文化。她沒有真正的系譜師承。雖然有許多人想把自己塑造成她的形象，但是再也沒有出現過被公認為像她的角色。她創造了一個模範，然後又自己打破了。

桑塔格才三十二歲時，曾經在曼哈頓的一間豪華餐廳與其他五人同桌吃飯——除了桑塔格之外，還有作曲家李奧納德‧伯恩斯坦、攝影師理查德‧阿維頓、小說家威廉‧斯蒂隆、演員西比爾‧伯頓和賈桂琳‧甘迺迪——六人之中，她就以「圖書館小姐」的名號而顯得毫不遜色，而這個名字正配合她私底下的學究氣質。她所在的地方是像白宮和第五大道、好萊塢和《時尚》雜誌、紐約愛樂和普立茲獎：都是全美國、還有全世界最耀眼的圈子。桑塔格的後半生都棲身於這些地方。

不過，蘇珊‧桑塔格在鏡頭前的樣子永遠跟「圖書館小姐」有點出入。或許從來沒有一位絕色佳人比她還不注重以美貌示人。當她在照片中看到如此迷人的自己，總是會流露出驚訝之情。在生命的終點前，她看到了一張自己年輕時的照片，她倒抽了一口氣。「我真美！」她說「可我以前並不知道。」。

桑塔格在世時，正好面臨到人們取得名聲、認識名聲的方式發生劇變，她也和其他美國作家一樣，跟上了這個變化，但是她同時也在紀錄下這件事。她寫道十九世紀「被拍攝的人」都是名人。而在安迪‧沃荷的年代——沃荷毫無意外地是首批注意到桑塔格明星魅力的人——光是被拍攝已經不夠了。這個時代的每個人都可以拍攝照片，名聲表示一個人的「形象」、一個有著酷似面貌的分身、他所接收到的想法的集合，那通常（但是不限於）是視覺的，它代表了藏伏在後面的那個人——而那實際上是誰，最後就變得不重要了。

桑塔格在好萊塢的影子下成長，她希望得到認可，也會耕耘自己的形象。但是她對自己的兩種形象——「美國文學界的黑暗女士」和「曼哈頓女巫」——需付出的代價深感挫折。她坦言自己希望「成名可以更有趣一些」，她也一直認為把個人套進這個人的形象中，或是喜歡形象甚過於這個形象所顯示出的人，都是危險的，她還提出警告——形象可能遭到歪曲和遺漏。她所看到的一個人與他顯示於外的樣貌是不同的：自我與形象就像是照相，就像是隱喻。

她在《論攝影》中指出：「有機會在一張照片與一個生命之間作出選擇的情況下，選擇照片竟已變得貌似有理」。在〈關於「坎普」的札記〉中——就是這篇文章讓她變得聲名狼藉——「坎普」這個字也代表了同樣的現象：「坎普以引號來看待每一件事。它不是一盞燈，而是一盞『燈』；不是一位女人，而是一位『女人』。」「坎普」的最佳說明應該就是蘇珊‧桑塔格和「蘇珊‧桑塔格」之間的分歧了吧？

桑塔格對於相機的個人經驗，讓她很敏銳地察覺到自願擺出的姿勢和未經同意而暴露在偷窺者眼前的姿態是不一樣的。她寫道：「相機的每次使用都包含一種侵略性。」（這與土耳其自衛隊或是拿相機對著莎拉‧利亞和蜜爾崔德的人也有類似性，而這樣的相似性並非偶然。）「相機也是作為補食者的武器來出售的。」

桑塔格太常被觀看了，但是她超越了這樣個人的必然，一直對照片提出問號——照片到底為它展示的對象說了什麼？「此照片適合該對象」，她的聯邦調查局（ＦＢＩ）機密檔案是這麼說的。但是什麼叫作「適合該對象的照片」，適合又是指對誰而言呢？「某些照片」當真可以告訴我們什麼嗎——關於一位名人，還是關於她死去的母親？桑塔格在職涯的早期是用懷疑的態度在問這些問題——這聽起來通常會讓人覺得帶有輕蔑。她堅持認為圖像會歪曲事實，造成虛假的親密感。當我們看到「蘇珊‧桑塔格」這個坎普形象時，我們到底知道蘇珊‧桑塔格的什麼呢？

一個東西本身和人們所理解的那個東西之間的鴻溝，在桑塔格的年代格外受到重視。但是早在柏拉圖時，就察覺到這個鴻溝的存在了。哲學家畢生在尋找不須改動便足以形容的形象、能夠定義而不會產生扭曲而的語言：舉例來說，中世紀的猶太人認為對象如果抽離了客觀性、語言脫離了意義，就會造成世界的禍害。巴爾札克幾乎是在相機甫發明之初就帶著迷信的眼光看它，他認為相機會讓拍攝的對象遭到分解，桑塔格形容這是會「耗盡一層層身體」。他如此激動，顯示他對此問題的關注並非主要出於理智。

桑塔格對於照片和隱喻的反應也和巴爾札克一樣，有高度的情緒性。在讀到她對這些主題的檢討時，我們會疑惑為什麼她打從心底認為隱喻——事物和象徵之間的關係——問題如此重要，我們也想不通為什麼隱喻如此令她感到無解。認識論和本體論之間的關係顯然很抽象，但是最後如何成為（對她而言）攸關生死的問題？

●本文摘自衛城出版社於3月3日上市新書《桑塔格》。