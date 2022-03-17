古人工時比現在還「血汗」　 遲到還會挨打、扣薪

文／王磊（講歷史的王老師）

中國大陸當前有一種工作作息制度稱作「996」，即早上九點上班，晚上九點下班，一週工作六天。這種模式多流行於網路公司，成為一種加班文化。那麼，古人工作會加班嗎？古代也有「996」工作制嗎？

回答這些問題前，我們首先需要知道古代什麼人能上班。古代中國是農耕社會，大部分人都是個體務農，沒有上班的機會。有資格上班的，多是官員階層和衙門裡的胥吏衙役，另外還有奴婢和工匠。

工作為什麼叫做「上班」？

「上班」一詞源於古人上朝。「班」最初的意思是排列，後來成為衡量隊列的量詞。官員們上朝排成不同隊列，分成文班和武班，在此基礎上衍生出了「上班」一詞。明清時期，上班多指到官府工作，如《濟公全傳》裡就有「昨天我在衙門上班」的說法。

接下來，我們就來考察一下古代官員的上班時間。《詩經．雞鳴》裡曾用「雞既鳴矣，朝既盈矣」、「東方明矣，朝既昌矣」來描寫周朝官員上班的狀態。意思是說公雞打鳴時，官員已經到朝堂上站好了；東方陽光普照時，朝堂上已經開始忙碌了。這麼看來，周朝官員的上班時間完全取決於公雞幾點打鳴，要看公雞的心情。

（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）

古人也要打卡簽到

今天的「打工人」為了能多睡會兒懶覺，上班往往會準點打卡簽到。古代官員上班也要「打卡」。明朝《官箴集要》記載官吏衙役等人要「每日侵晨於上畫卯，至暮畫酉」。每天卯時，人們就要在簽到簿上「畫卯」簽到，這一環節又稱「點卯」。王老師在小時候常聽爺爺上班前說「到單位點卯去」，當時還納悶是啥意思，後來才知道這是源於古代的上朝制度。卯時是早上五點到七點，我們取中間值，按照六點算。從「至暮畫酉」可知，古人是在酉時下班。酉時是晚上五點到七點，我們還取中間值，按照六點算。這樣算下來，古代官員早上六點上班，晚上六點下班，一天的工作時間是十二個小時。（編按：「打工人」為大陸流行的網路語，泛指上班族、勞工等，無論職位高低，只要受雇於人都可算是。）

那麼，古代官員一週工作幾天呢？漢朝官員五天一休息，唐朝官員十天一休息。明朝最狠，洪武六年，朱元璋「令百官每月五日給假」，每月只有五日那天放假。平均算下來，古代官員一週要上六天班，再加上每天從早上六點工作到晚上六點，可稱之為「666」工作制，同中國今天的「996」工作制簡直如出一轍。

遲到或曠工會有處罰嗎？

古人上班遲到或曠工也會被扣薪資嗎？當然，而且更嚴格。《唐會要》記載，在唐肅宗時期，「朝參官無故不到，奪一月俸」。缺席一天就要罰一個月的薪資，這已經非常狠了。還有更狠的！宋末元初著名畫家趙孟頫，任職兵部郎中時，因為上班遲到，被札魯忽赤（負責地方行政的蒙古官員）打了屁股。明朝皇帝也喜歡打官員屁股，這種處罰被稱為「廷杖」，官員上朝遲到或缺席就會被廷杖。明朝末期宦官魏忠賢當政時期，有個官員上朝時快遲到了，害怕被打屁股，就在紫禁城內一路狂奔，心想「只要我跑得夠快，就不會遲到」。不料，慌忙中這位官員失足掉進了御河，淹死了。這真是怕遲到怕到「殉職」

今人不滿「996」，古人對「666」也是滿腹牢騷。宋朝的歐陽修在〈集禧謝雨〉一詩中吐槽：「十里長街五鼓催，泥深雨急馬行遲。臥聽竹屋蕭蕭響，卻憶滁州睡足時。」歐陽修在描述自己踩著泥濘冒雨上班的辛苦之際，不由得懷念起以前可以睡到自然醒的日子。

書名：《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》作者：王磊（講歷史的王老師）出版社：麥田出版／城邦文化出版時間：2022年01月22日

除了官吏衙役外，古代的奴婢和工匠也要上班。他們的工作時長可能比一般官員還長。清朝的方苞在文章〈婢音哀辭〉中回憶自己的一位名叫「音」的婢女時，說她「夜四鼓臥，雞鳴而起，率以為常」，即半夜一兩點睡覺，早上六點又要起床幹活，長年如此。一天裡除了睡覺時間，她都在幹活，還沒有節假日，可謂「247」工作制—二十四小時工作，一週幹七天，像工蜂一樣每天不停工作，直到生命的盡頭。今天的「打工人」感嘆上班太累，自嘲「上班『996』，生病ICU」（編按：ICU即「加護病房」的縮寫）。方苞的這位婢女由於工作太累，年僅十七歲就去世了，可謂「上班『247』，生病就歸西」。

到了近代，西方工廠制度傳入中國，出現了現代意義的「上班」。民國時期，上海工人的日平均工作時間為八至十一個小時。每月具體工作天數跟行業有關，紡織業最少，平均每月工作二十天；造船業最高，平均每月工作二十八天。中華人民共和國成立後，工人可以每週休息一天。即便這樣，每週工時也長達四十八小時。直到一九九五年，中國才實現了週休二日

●本文摘選自麥田出版社之《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》。