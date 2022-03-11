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宇文所安／讀其書如聆其人──「言說者」柯慶明／《中國文學的美感（增訂新版）》序

聯合新聞網 / 聯經出版
宇文所安。記者林秀明／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
宇文所安。記者林秀明／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／宇文所安（美國人文與科學學院院士，美國哲學會會士。）

　　要為一本書寫序，我無法讀那本書而不讀在書裡的那個人，這對我是很困難的事。

　　我初次認識柯慶明幾乎是四十年前的事了，那是他在康橋的時候。我們在一起談論了很多，變成了朋友。他有種很明顯的南方口音，我要好一陣子才熟悉他慣用的話語，不過我很快就發現他是當時唯一使我能放鬆的與他交談，以至於忘記自己正在和他講中文的人。這可能是我們都有很多話要說，但我想主要是因為他是一個朋友──不是學生、教師、同事或陌生人，這才是朋友之為朋友的可貴：一種不必受到社交語言規範所影響的關係。

新百家學堂執行長柯慶明。記者曾學仁／攝影
新百家學堂執行長柯慶明。記者曾學仁／攝影

　　在我們談論過很多而成為熟稔的朋友之後，有一天他看著我說：「你知道嗎？所安，你基本上是個『書寫者』，而不是一個『言說者』。」我還在想那怎麼可能是真的。不過，他可真是一個「言說者」，當他書寫時，別人會聽到他在說話，那可能是最好的一種寫作。我幾乎每次到臺灣都與他見面，最後一次看到他是二○一八年。他還是老樣子，依然談說如常。在美語中我們有個用詞叫「天生好手」，通常用來形容運動員，特別是打棒球的球員。有些球員是經由不斷練習而變成好手；一個「天生好手」則是不怎麼常打棒球，但一走出來站在打擊位置上，不必試打，每一揮棒就棒棒打出去的人。柯慶明就是這般一個「言說者」的文人。

書名：《中國文學的美感（增訂新版）》 作者：柯慶明 出版社：聯經出版 出版時間：2022年3月10日
書名：《中國文學的美感（增訂新版）》
作者：柯慶明
出版社：聯經出版
出版時間：2022年3月10日

　　這是最好的中國傳統其中之一端：文如其人，在文章裡活著一個人的一種意識。雖然不是完全如此，但它是一種理想。

　　當我閱讀《中國文學的美感》，我聽到柯慶明在說話。我和他在某方面很像，我們在談論的時候從不讓對方一直說下去，其中一個會回應──質疑、補充、意見分歧，或將討論帶到另一個不同的方向，那是對話的自然狀態。當我讀柯慶明的文章，我在心裡仍然一直這樣做著，但他再也不會回答我了。這太不公平，也不再有趣了。當然這就是柏拉圖在〈費德魯斯篇〉對於書寫的批評：書寫文字不能回答。我了解柯慶明，相信他會喜歡一個關於書寫與死亡的談論。

　　有如柏拉圖，柯慶明做到了人在書寫中最好之所能──讀其書如聆其人。閱讀這本書，那些認識柯慶明的人，會喜歡再聽到他的說話；而那些不認識他的人，也將獲得書會對其「說話」的體驗。

●本文推薦書為聯經出版3月10日上市新書《中國文學的美感（增訂新版）》


美國 柏拉圖 聯經出版 閱讀風向球

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