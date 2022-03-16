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臺灣醫療之光！《引領世界的心跳》獨創心房顫動電燒術的醫療隊

聯合新聞網 / 天下文化
書名：《引領世界的心跳》 作者：陳麗婷、陳慧玲 出版社：天下文化 出版日期：2022年2月25日
書名：《引領世界的心跳》
作者：陳麗婷、陳慧玲
出版社：天下文化
出版日期：2022年2月25日

陳適安醫師，一位臺灣培養的醫師，成為享譽國際的心臟醫學泰斗，在世界熠熠發光的他，從未出國深造，研發出獨步全球的心房顫動電燒術，帶領臺灣站上世界的頂端，為世界上更多病人與家庭，帶來生命重生的希望。陳適安醫師及其所打造的團隊，堅信臨床實證的力量，不懼權威，牽引全球治療心律不整的脈動。（編按）

文／陳麗婷、陳慧玲

「對，這個點，燒！」

二○二○年十月，臺北榮民總醫院（簡稱北榮）心導管室裡，三、四位主治醫師、總醫師，目不轉睛地緊盯著心臟電氣生理訊號記錄螢幕，和立體定位儀的2D、3D影像，觀察導管在患者心臟裡偵測到的異常放電位置，並且透過麥克風，向隔著一道玻璃牆的手術室發號施令。

手術室裡，執行電燒術的主治醫師穿著鉛衣，將電極導管從病人鼠蹊部的股靜脈放入，慢慢往上推，經過右心房，穿過心房中膈，到達左心房，並傳送微小的電刺激，誘發心臟不正常的節律出現。

心臟電氣生理訊號傳送到控制室的記錄螢幕和定位儀，經過主治醫師判讀，精密定位出亂放電的起源點後，便立刻通知執行電燒手術的醫師，以導管前端的電極加熱破壞組織，使心律不整的症狀消失。

今天接受手術的病患，是名六十多歲的男性，因為心房顫動引發嚴重的心律不整，又有心血管疾病的家族史，若不積極治療，判斷心臟衰竭及中風的機率很高，所以安排他接受電燒手術。

手術室與控制室兩組醫護人員，包含主治醫師、總醫師、麻醉師、放射師、護理師，加起來共有六、七位，在他們全神貫注、合作無間的努力下，經過四個小時，手術終於順利完成。

獨步全球的臺北方法

不過，這次的電燒手術成功，除了北榮心律不整團隊的高明技術和努力，還有一個「看不見的功臣」，那就是心臟內科權威陳適安獨創的心房顫動電燒術「臺北方法」（Taipei Approach）。

「臺北方法」最早由美國心律醫學會（Heart Rhythm Society, HRS）開始提及，後續多個國際醫學會也都以「Taipei Approach」、「Taipei Method」為主題，邀請陳適安演講或示範手術。此方法不但解決了讓全球心臟科醫師頭痛的非肺靜脈異常放電點鑑別診斷，也提供了心房顫動電燒手術的新策略。

北榮自從採行這套手術方法，已幫助數千名病患根治了心律不整的症狀，重拾健康的生活。

陳適安。（圖／翻攝自 天下文化YouTube頻道推薦書影片）
陳適安。（圖／翻攝自 天下文化YouTube頻道推薦書影片）

名副其實的臺灣之光

也因此，當美國、歐洲、亞太等心律醫學會，著手制定心房顫動治療準則時，負責統籌的美國約翰霍普金斯大學心律不整科主任休伊．卡爾金斯（Hugh Calkins），便邀請陳適安擔任《國際心房顫動準則》第一章心房顫動機轉的總主筆。

此外，至少有二十九所國外醫學中心，邀請陳適安與北榮團隊去示範手術及教學，還有十九國、七十二個醫學中心的五百多名醫護人員，慕名來臺向他學習，是真正的臺灣之光。

當然，正如同所有的勵志人生，成績、成就、成功都不會平白從天上掉下來，這一位「源自臺灣，引領世界」的國際級大師，也是從面對重重挑戰開始。

時間拉回二十多年前……

天下文化出版之《引領世界的心跳》新書推薦短片：

●本文摘選自天下文化出版之《引領世界的心跳：心臟醫學權威陳適安和團隊的故事》，未經同意禁止轉載。


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