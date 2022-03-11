疫情時代的地方困境！京都如何做到讓應聲消失的觀光客回流？

後疫情時代，所有以觀光為重點經濟的地方面臨前所未有之困境。然而京都在疫情後的楓紅季仍吸引了大批觀光客。歷經無數天災人禍、一路走來絕非一帆風順的京都，何以能度重重苦難到今天？柏井壽以多年觀察蒐集許多京都地方店家小故事，在新書《京都力揭祕》中對從事在地文化工作者示範地方文化如何成為吸引外地人的助力，也值得所有意欲發展觀光、活化在地人消費行為之地方自治團體與創業人士借鏡。（編按）

文／柏井壽

孕育出京都無敵魅力的，究竟是什麼力？

年號從「平成」走進「令和」，但對京都而言，熟悉的一切並無任何改變。她依舊春風得意看著街頭熙攘人群，歌頌著屬於自己的繁華盛世。似乎一點都沒料到致命的寒冬在不久後迎面撲來。

那段時間，我因執筆小說，多數時間閉關於京都車站或四條烏丸一帶旅店。儘管如此，我仍不時看到眾多造訪京都的觀光客，尤其是來自國外的旅客。其人數之多，令我驚訝不已。

旅店裡自不待言。出現在大街上或餐廳裡的，也絕大多數都是慕名而來的遊客。

京都這座城市，對旅人而言，確實有著無敵魅力。比起其他地方，京都街頭看得到這麼多外國觀光客，想必也是理所當然吧。長久以來，我也一直努力將這股魅力介紹給大眾，替京都幫高調。

（圖：Yellow Cat / Shutterstock.com）

雖說已寫了數本以京都為題材的書，但直到現在才想要正面迎戰「為何京都能令人如此流連忘返？」這大哉問。對於她那不可擋的無敵魅力，除了屢屢感到不可思議外，我也想嘗試探究這股力量的本質。這也是本書寫作動機。

過程中，京都遭遇致命打擊。毋須多言，想必大家都知道就是新冠疫情及隔離禁令吧。

這時期務求杜絕沒必要的出遊，於是往來京都街頭的觀光客也應聲消失。壟罩京都的冷清可不是短期現象，而是超過了一年以上的慘淡。

長久以來，京都都是作為旅遊城市而迎來了屬於她的繁榮與熱鬧。所以這打擊實在太沉重，不禁令人擔心未來是否只能一路消沉下去。時值令和二年尾聲，但這樣的感嘆與擔憂卻是與日俱增。

當幾乎所有人都不看好京都的未來而憂心忡忡時，我卻突然想到：「對啦，人家京都又不是沒見過大風大浪！這種程度的打擊，又不是頭一遭！」

在很長一段時間裡，首都京都一直是日本的政治中心，屢屢成為權力鬥爭的舞台，也因此蒙受多次戰火的摧殘。另外，由於在此生息的人口眾多，民居櫛次鱗比，自古動輒就是祝融肆虐或疫病蔓延啊。

（圖：Koshiro K / Shutterstock.com）

（圖：Shutterstock.com）

儘管如此，京都卻仍能自豪地綻放出屬於她的繁榮昌盛，迄今不已。這一切，都得歸功於她與生俱來，或說是歷經千錘百鍊而得之一股力量。一股堪稱不屈不撓之力。

無數次遭逢天災人禍，又無數次的戰而勝之，宛若不死鳥般浴火重生。這就是京都。而蘊藏在她深處的那股力量，我想，就稱之為「京都力」吧。

讓我們再思考一次：「為何京都能令人如此流連忘返？」

書名：《京都力揭祕》 作者：柏井壽 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年3月3日

從歷史上幾乎燒光了整個京都的「天明大火」、令京都無法再堪稱天子腳下的「東京遷都」等事件當作思考的切入點，我將思緒拉到她是如何安度無數的危機，以及她應該如何克服這波新冠疫情的考驗。各種思緒在我腦海中不斷碰撞，直到答案越來越清晰。

新冠疫情趨緩後，想必又有很多遊客會再度造訪京都吧。京都街頭肯定也會像什麼事都沒發生過那般重拾往日熱鬧景象吧。屆時，眼前所見光景將會讓各位心神領會我所謂「京都力」究竟為何。除了期待那天早日到來，若各位能順著本書內容，咀嚼一下我為各位觀察捕捉的這神奇力量，那將是我的榮幸。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《京都力揭祕》。