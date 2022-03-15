語言不通「大丈夫」！日治時期到東亞各地旅遊，語言不是問題

文／小牟田哲彥

Part1 I 大日本帝國時代的亞洲旅行

用日語旅行的新領土

與朝鮮同樣，於明治以後成為日本領土的臺灣，本島人約占島民的九成（由福建籍與廣東籍組成的漢族），自日本統治後仍然持續長年使用福建話、廣東話和漢文。只要能寫漢字，就能做最低限度的溝通，因而臺灣總督府到大正中期以前，並不熱衷於臺灣的日語教育。在臺灣，直到昭和一○年代，戰爭色彩漸趨濃厚之後，才開始社會性地強烈獎勵使用日語。

另外，臺灣與朝鮮不同之處在於，高山地區有七個少數民族，統稱為高砂族，他們各族有自己的語言，因此，他們與平地的漢族、日本人或其他族之間，需要共通語言。在這個背景下，日語就發揮了這個功能。《臺灣鐵路旅行導覽》（台湾鉄道旅行案內）的昭和十五年（一九四○年）版中記載「於是，今日懂國語者顯著增加，能說簡單日常對話的人達三○、五四一人，即與全部人口對比，懂國語率達三成二。」由此可觀察在昭和十五年那時，高砂族三人中有一人能懂日語的狀況。

但是，打開旅遊手冊，除此這邊的文字之外，臺灣部分卻找不到與語言有關的注意提醒事項。《旅程與費用概算》的臺灣頁面的「旅行上之注意及其他」項目，並沒有語言相關項目，《臺灣鐵路旅行導覽》裡除了說明前述高砂族的日語普及狀況外，也沒有關於與平地漢族溝通的指南。

臺灣島內的主要交通機構，即臺灣總督府交通局營運的鐵路車站內，站名會同時列出漢字與（漢字用日語發音）平假名。乘客購得的車票標明著漢字與假名混合的地名，假名只有「自──往──」的「自」和「往」而已，其他像是「通行發行日共三日」或「途中下車一囘」等，極力使用漢字（某些不同票種也有用漢字「迄」、「──粁以上」）。日本內地和Japan Tourist Bureau發行的臥鋪券和針對旅客的優惠車票，除了大量漢字的日文之外，也附記英文。與旅客接觸的現職鐵道員中，日本人的比例依昭和元年（一九二六年）起四年間的統計，約有七到八成，少數臺灣籍的職員也會施予職務上需要的日語教育。也許因為這等情由，臺灣旅遊手冊的記述上，並沒有特別關於語言的提醒注意。

圖40 昭和七年（1932年）台灣總督府交通局發行的火車票，使用了平假名（池田和政收藏）。（圖／取自臺灣商務印書館出版之《跨越世紀的亞洲觀光》書中）

圖41 樺太廳鐵路發行的車票。與日本內地的車票幾乎一樣（池田和政收藏）。（圖／取自臺灣商務印書館出版之《跨越世紀的亞洲觀光》書中）

同樣的狀況也可以套在樺太島上。日俄戰爭後日本占有樺太，以前待在當地的俄羅斯人撤走，日本人成為主要民族，所以，幾乎沒有通用語言的問題。《旅程與費用概算》的各年度版，或是昭和三年（一九二八年）樺太廳鐵道事務所發行的《樺太的鐵路旅行導覽》中，根本沒有談及從日本內地前往樺太的人，可以用什麼程度的日語在當地生活的話題。

遼東半島末端的關東州與樺太，是日本同時獲得租借權的地方，關東州都市地帶的日本居民年年增加，尤其是大連和旅順市內，已到了每三人就有一個日本人的地步。對日本旅客而言，這裡可以算是日語在中國大陸全境最容易溝通的地區。日本獲得與關東州同樣權益的滿鐵，若是在大連或旅順搭乘時，所有旅客服務也都能接受使用日語。

日本因《凡爾賽條約》，而接受國際聯盟委任統治的南洋群島，戰前曾為德國占領三十多年，更早之前還經歷過西班牙統治時期。日本統治時代，島上雖然還有少數懂德語或西班牙語，或者會讀寫羅馬字的島民，但是每個分布在太平洋上不同離島或民族的語言都不相同，土著之間並沒有共通語言。因此，日本開始統治後，立刻在各地建設學校，推動島民的日語普及。因此，在昭和十三年（一九三八年）出版的《南洋群島移居導覽》中可見：「自我占領以來，於各主要地方設置學校，離島亦於國人居留之地設立寺子屋式的學校，銳意致力於國語（日語）之普及，最後，了解國語者漸次增加。今日，全群島大部分至少已是可以口說日常瑣事的狀態。」而且據該書所述，昭和十二年（一九三七年）四月時，南洋群島的人口為「島民五○、七四一名，國人五八、九八○名，外國人一二六名，合計十萬九千八百四十七名」。而日本人比查莫羅族（Chamorro）、卡納卡族（Kanaka）組成的島民更多。從以上的狀況看來，雖然觀光旅客本身比朝鮮、滿洲少得很多，但是昭和以後，只要造訪帛琉、塞班等主要島嶼，旅客幾乎用日語就能得到所有需求。

旅行會話情況彰顯的國際情勢

滿洲與朝鮮、臺灣、樺太、委任統治的南洋群島不同，不管是滿洲國建國以前，還是滿洲國成立之後，日本都未曾行使直接統治權。但是，滿洲的大動脈—滿鐵本來就是日本鐵路公司經營的日本鐵路，所以，日本的鐵路旅客自明治末年滿鐵草創期開始，就可以幾乎像在日本內地搭乘火車一樣，在相同的語言空間旅行。

滿鐵雖是帝國主義全盛時代經營的殖民地鐵路，不過很難得的是不只是幹部，連站員、車上服務員以日本職員占多數。車站內相當於警衛的巡查、沿線監視兵等，都是日本人。因此，在使用滿鐵時，幾乎不曾發生用日語說不通的狀況。

滿鐵的招牌—特急「亞細亞」（參照本書第126頁以後內容）車廂內，有著在俄羅斯革命前後，從俄羅斯（蘇聯）逃出來的白系俄羅斯小姐，自昭和十年（一九三五）起在餐車廂擔任服務生，給旅客帶來異國風情，成為「亞細亞」號的服務特色。但是她們也與滿鐵直營的大和飯店其他接待服務生一起，接受完整的日語訓練。昭和十二年（一九三七年）搭乘「亞細亞」號，曾在餐車上接受她們接待服務的作家室生犀星，在散文中留下「身材高挑、標緻美麗、談吐優雅，日語也相當不錯。」（《駱駝行》竹村書房，昭和十二年）的感想。

圖45 亞細亞號的餐車。中央是俄羅斯人服務生（引用當時的風景明信片）。（圖／取自臺灣商務印書館出版之《跨越世紀的亞洲觀光》書中）

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《跨越世紀的亞洲觀光：明治．大正．昭和，日本旅遊手冊中的世界》。