為遇見真愛，你能做多少準備？《七週遇見對的人》正視缺點，了解自身力量

擴展愛與被愛的能力，放下過去，治療創傷，接受自己，與問題同在，反求諸己，每堂課程都帶你重新審視過去。閱讀《七週遇見對的人》，從刻意練習到主動成就的這條路，讓凱薩琳諮商師與書中穿插的各名人暖心佳句，擁抱你每個徬徨瞬間。（編按）

文／凱薩琳．伍沃德．湯瑪斯 （Katherine Woodward Thomas）

Lesson 19 重新恢復「被否認的自我」

「愛自己並不容易，因為這意味著愛自己的一切，包括不如人之處，不見容於社會的陰影。而關照這樣的屈辱，正是它的解藥。」 ──詹姆斯．希爾曼（James Hillman，心理學家）

蘇菲派哲人納斯魯丁（Nasrudin）曾說過一個有關兩名男子的故事。其中一人問對方，為什麼他從沒結婚。對方深深嘆了一口氣承認說，他多年來一直在尋找完美的女人。「那一定是你從來沒找到她了？」第一個男人問。「哦不，」第二個男人傷心地回答說，「我確實找到她了，但她正在尋找完美的男人。」

我們必須先找到完美的人，才能敞開心扉去愛，這種想法未免太浮誇。童年神話的殘留，再加上青春期的理想主義，使得我們追求完美的自我和他人──拒絕我們的人性弱點和缺陷，認為它們低下，不值得愛。但追求完美其實卻和愛對立。愛情之所以發生，顧名思義，就是因為在對方面前能夠安全地暴露你的缺陷。想想你在人生中所遇見似乎完美的人，雖然我們可能會羨慕甚至嫉妒這些人，但卻很少會愛他們。我們可愛，並不是因為我們完美無缺，而是因為我們的缺點和不完美的瑕疵。你現在的自我，包含你所有的缺陷和弱點，都足以讓真愛在你的人生中扎根。你可能有阻撓愛情的習慣和模式，但愛永遠不會因為我們不夠好而逃避我們。愛其實正是靠不完美而成長茁壯。它逃避我們，是因為我們把它推開，或破壞它生長的種子。

（圖／Unsplash）

「一個人應該成為什麼？我的簡答就是：『他自己』。」 ──亨利克．易卜生（Henrik Ibsen，挪威詩人）

親密關係需要我們提供並接受真相和事實。因此，能夠完全接納自己各個面向的能力──我們的「好」和「壞」，我們的吸引力和不吸引人的素質，我們的光明以及黑暗，對愛來說是絕對必要的。在創造愛的時候，成為完整的自己的能力是必要的。

「這個黑暗的東西，我承認是我的。」莎士比亞寫道。但是我們大多數人，在童年時卻被教導要拒絕和不承認我們是誰或是什麼。我們被教導不接受我們本性的黑暗面──我們小小的自私、主宰的欲望和嫉妒，或對報復的激情。沒人協助我們接受自己的憤怒，也不鼓勵我們表達和探索性欲。因此，我們一路走來，逐漸擺脫我們的感覺，拆散我們的整體，將其切得零零碎碎，以回應我們所接收到的微妙或不那麼微妙的提示。這種指責我們真實面貌的提示甚至會藏在教養子女的幌子下。「親愛的，你哭的時候不漂亮。」「兒子，你不能真的對你的妹妹生氣。」「你不可能想打籃球。女孩該做的是參加啦啦隊，不是打籃球！」

我們不只放棄自己的陰暗本質，也掩飾並削弱我們的光明面和天分。我們放棄了我們的才能（「我哥哥有音樂才能，所以我不要和他一樣，而要在課業上發展」）、我們的活力熱忱（「我母親老是憂鬱消沉，我不想因為自己太快樂而讓她難過」）、我們的傑出才智（「老師以為我只是想引起別人的注意，所以我在課堂上不再舉手回答」），和我們熱情的事物（「參加話劇社不怎麼酷，所以我不去了」）。為了各種原因，我們一一封閉了自己的整體，以說服自己和他人：我們可愛，而且我們有所歸屬。

「我們最深的恐懼不是我們的不足。我們最深的恐懼是我們的力量無可限量。使我們最感害怕的，不是我們的黑暗，而是我們的光明。」 ──威廉森

二十多歲的潘妮是深受人們喜愛的女演員，她抱怨自己老是擔心別人會不喜歡她。雖然她非常美麗，才華洋溢，有許多忠實的朋友，但她卻經常叨念自己多麼神經質、多麼愚蠢，或者如何讓大家都受不了。我們談過幾次之後，潘妮告訴我，她青春期時一直遭到班上其他女生的排斥。她母親告訴她，這是因為這些女同學嫉妒她。於是潘妮開始壓抑自己，希望其他女孩不會再覺得受到她亮眼表現的威脅，接受她進入她們的圈子裡。這招果然有效，漸漸地，女同學接受了潘妮。但是，過去有效的做法現在失靈了，潘妮依舊為了別人會不喜歡她而焦慮，儘管有許多相反的證據（但其實她創造的這些「友誼」都是建立在她的虛假性格上），而且她也感覺自己很糟糕。她不斷壓抑自己終於到了難以忍受的地步，她不得不冒著放棄這種做法的風險。她必須承認自己美麗，才華洋溢。她必須接納自己有這一切才能、魅力、美貌，和個人力量的事實。這是相當重大的一步。

書名：《七週遇見對的人：擴展愛的能力，聽從內心的指引，尋回值得的人生【暢銷修訂版】》作者： 凱薩琳．伍沃德．湯瑪斯（Katherine Woodward Thomas） 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2022年3月1日

「每個人都帶著一個陰影，如果越少出現在個人的意識人生之中，就會越黑越密。它會在各方面形成一種無意識的障礙，阻礙我們最善良的意圖。」 ──榮格

潘妮的抱怨之一是，她在人生中沒遇到任何「堅強有力」的男人，我認為這點相當有趣。我不得不提醒她，她才是放下自己力量的人。天底下並非「沒堅強有力的男人」，而是她吸引的對象往往反映她自己對力量的不對等關係。我建議她糾正自己對力量的關係，就會遇到其他同樣這麼做的對象。最近我遇到潘妮時，她告訴我，在決定接納她自己的本來面貌時，她就邂逅了一個英俊、有才華，而且堅強有力的男人。他們交往的一年，彼此深愛對方，並且認真考慮是否要結婚。當我們否認自己的本質時，往往會受到表現出這些本質的人所吸引。潔莉一直與音樂家、詞曲作者交往，最後她終於承認自己的祕密夢想是有朝一日能躋身音樂界，後來她重拾多年未彈的鋼琴。凱西不斷受很會賺錢的男人吸引，最後她終於想通，她想要的是錢而不是男人，因此她及時改變了自己的職業生涯，讓自己能掙更多的錢。有時，我們並不是這麼想要某個對象，而是想要「成為」那個對象。

「自我改進想法的另一個問題是，這意味著我們自己有些問題。每個人都希望成為別人，但瞭解和愛自己意味著接受你是誰，包括你的不足和不理性。」──湯瑪斯．摩爾

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《七週遇見對的人：擴展愛的能力，聽從內心的指引，尋回值得的人生【暢銷修訂版】》。