劉墉新書上市！《千萬別養出個媽寶》告訴你媽寶問題怎麼來？

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《千萬別養出個媽寶》 作者：劉墉 出版社：聯合文學 出版時間：2022年2月21日
書名：《千萬別養出個媽寶》
作者：劉墉
出版社：聯合文學
出版時間：2022年2月21日

文／劉墉

媽寶論之一：媽寶的創造者—寶媽

如果你不知道「媽寶」是怎麼來的？就必須先認識「媽寶的創造者—─寶媽」

◎剝蝦皮是寶媽的權利？

我十幾年前打網球的時候，有位球友請我去他家吃飯，才進門就看見擺滿一桌的菜，他太太一邊跑進跑出地端東西出來，一邊要我們在客廳坐，還倒了茶、開了電視，調到老公愛看的頻道。終於開飯了，我被請上桌，正要動筷子，卻看見球友垂著雙手坐著，他兒子也一樣，正不知是否有什麼「謝飯」的宗教儀式，就見女主人匆匆走過來，站在老公和兒子中間剝蝦皮，連剝三隻放進兒子碗裡，又給丈夫剝。突然想到我，還說聲「對不起！把你忘了！」接著為我剝了三隻。

那畫面太有意思了，我後來常想到我的球友，在家什麼都不做，連蝦皮都等老婆剝，可在外頭神勇極了！打球手下毫不留情。但是他在餐桌前，垂著兩隻手的樣子，活像低能兒。他到底是不願意動手的大男人，還是不會動手的小男人？至於他兒子，會不會是個媽寶？

最起碼我可以確定，如果他兒子這麼一路被帶上來，連學校的午餐都吃不慣，非由媽媽送，問他什麼事都不答，非要由他媽媽答，恐怕長大了也是個媽寶。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

◎沛然莫之能禦的母愛

媽寶不是天生的，是養成的。媽寶多半有個強勢的「寶媽」。那媽又多半精力過人、母愛超強。你甚至能感覺她沛然莫之能禦的母愛，像個網子似的，把一家罩得死死的。

寶媽非但管自己老公、孩子，她甚至會「越界」管別人的老公。她也會管她自己的老爸老媽，我就見過這樣的女兒，連媽媽穿什麼衣服、爸爸穿哪一雙鞋都要管，結果全家一人獨大，每個人都是她的小兵。

在寶媽主政下，家人「各安其位」，多聽話、少發言就成了，保證天下太平！

但是據我觀察，寶媽年輕的時候雖然神勇，五十歲以後卻常常如溜滑梯，身體出問題。我有個年輕時會用老虎鉗幫孩子拔牙，還會鋸大樹的朋友，六十歲以後總聽她說不是這兒痛就是那兒退化。

她老公倒維持得不錯，從年輕的時候講話就輕聲細語、慢聲慢調，老了還一樣，而且似乎不怎麼見老。見老的是他的「寶媽」。

我看過很多這種性情和緩、溫文儒雅的男人，多半都家有悍妻。蘇東坡笑說龍丘居士：「龍丘居士亦可憐，談空說有夜不眠，忽聞河東獅子吼，拄杖落手心茫然」大約就是講這種「唯太太之命是從」的丈夫。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

◎被太太養成的媽寶老公

但我也想，「媽寶」是天生的嗎？當一個男人遇到要操控全家的老婆，為了和平共處，只有兩條路，一條是成天吵架，永無寧日；一條是既然改不了對方，只好改變自己。當然還有第三條路，就是拆了！我想的沒錯，一位被公認的媽寶丈夫就曾經對我咬耳朵說：「我能怎麼樣？你別看她凶，一吵架，她就要上吊，我只能委曲求全啊！」

對於這種「懼內大丈夫」，我是相當敬重的。因為他能顧全大局、息事寧人，沒有修養和胸懷是辦不到的。

至於有寶媽的孩子，從小面對這麼個強勢的媽媽，能怎樣？小時候言聽計從，大一點唯唯諾諾，再大一點陽奉陰違。孩子最懂得在夾縫中求生存，何況上有乖溜溜的老爸示範，孩子照做就是了。有時候你會看見大媽寶和小媽寶，在寶媽「五雷轟頂」的時候，彼此偷偷擠眼睛，可以知道他們面對強權，還可能私下結盟呢！

寶媽真是天下最偉大的，為了教孩子，有些媽媽會跟著孩子一起進步，孩子學什麼，她也學什麼。因為她不會就沒法教，尤其今天這時代，她就看不出孩子在電腦和手機上的把戲。

◎寶媽累不累？

問題是寶媽能跟到幾時？那種孩子放學先問功課，甚至帶孩子寫作文，一邊說一邊叫孩子照寫的寶媽，她幫孩子能幫到多大？幫孩子寫博士論文？

結果孩子因為從小被強勢管理，已經變得唯命是從，生活大小事都不會，問題是，跟著跟著，寶媽老了，已經跟不上時代，那孩子也一樣，落在時代潮流的後面。

我就見一個大學畢業生，領了支票不會存，非要交給他媽去存。當別人都採取銀行自動扣款和網上銀行理財的時候，他還一趟一趟往銀行跑。為什麼？因為他不會，當他媽媽不會的時候，他也就不會了。

看到這兒，如果你是寶媽，是強勢的媽媽，是「一家之煮」也是「一家之王」。你得想想，你忙半輩子，把自己忙老了，把身體忙垮了，把丈夫忙孬了，把孩子忙落伍了，你這樣划算嗎？

●本文摘選自聯合文學於02月21日出版新書《千萬別養出個媽寶》


閱讀風向球 書摘 聯合文學 劉墉 媽寶 親子教養

相關新聞

劉墉新書上市！《千萬別養出個媽寶》告訴你媽寶問題怎麼來？

文／劉墉 媽寶論之一：媽寶的創造者—寶媽 如果你不知道「媽寶」是怎麼來的？就必須先認識「媽寶的創造者—─寶媽」 ◎剝蝦皮是寶媽的權利？ 我十幾年前打網球的時候，有位球友請我去他家吃飯，才進門就

歷史小說家樸月代表作清宮豔系列《胭脂雪》，全新發表！

喜愛歷史小說、清宮劇的你，這個星期天20日午后2:30千萬不要錯過！

古人工時比現在還「血汗」　 遲到還會挨打、扣薪

本書作者是位中學歷史老師，歷史底蘊深厚不說，最難得的是擁有幽默的天賦把歷史講成一個又一個好笑的段子，用最日常的生活瑣事解答了你對古人生活的所有疑問，從衣食住行講到社會文化，覆蓋古人生活的各個方面。每一個腦洞大開的問題背後，都有可靠的史料支撐，既漲知識也長見識，讓你一面捧腹大笑，一面能具體想像古人真實的生活細節，滿足你對古人的一切好奇。原來，古人的日子過得如此多采多姿！原來，古人也很會過日子！我們許多的日常用語、習俗，原來是這樣演變流傳而來！

老是真心換絕情？你得先「照顧好自己」，才能有「好關係」

大部分的人總期待愈是親近的人，應該愈了解自己。因為我們相信「他是我愛的人」、「他很了解我」、「我們認識這麼久，我不說他都懂」。 但是仔細想想，對方當然不會知道我在想什麼。我們的成長環境、氣質、喜好、想法、現況……完全不同，即使是有血緣關係的家人，也不會知道我在想什麼，更何況是陌生人呢？

石油為伊朗帶來可觀的經濟效益，卻也讓人民沒有選擇權地陷入仇恨中

伊朗擁有美麗的風景以及盛產了牽動國際經濟的能源─石油，但卻因為各種因素，長期處於不安定的局勢與戰爭中，而這些幸與不幸，其實都是伊朗人可以自由選擇的。

練腳可預防「無法痊癒」糖尿病？日本首席體能訓練師教你健步運動！

你所期待的老後人生，絕對不是臥床不起，或撐著拐杖走路的度過每一天。想要靠著自己雙腳，大步邁開精彩的下半段人生，現在就要開始關心你的下半身肌肉！ 透過適度的下肢運動，可以預防或改善腰背、膝腿部疼痛問題，甚至能針對特定疾病對症下藥，減緩不適症狀。在這本書中，腿部訓練按等級劃分，即便是初學者也能毫無困難，輕鬆上手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。