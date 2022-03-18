劉墉新書上市！《千萬別養出個媽寶》告訴你媽寶問題怎麼來？

文／劉墉

如果你不知道「媽寶」是怎麼來的？就必須先認識「媽寶的創造者—─寶媽」

◎剝蝦皮是寶媽的權利？

我十幾年前打網球的時候，有位球友請我去他家吃飯，才進門就看見擺滿一桌的菜，他太太一邊跑進跑出地端東西出來，一邊要我們在客廳坐，還倒了茶、開了電視，調到老公愛看的頻道。終於開飯了，我被請上桌，正要動筷子，卻看見球友垂著雙手坐著，他兒子也一樣，正不知是否有什麼「謝飯」的宗教儀式，就見女主人匆匆走過來，站在老公和兒子中間剝蝦皮，連剝三隻放進兒子碗裡，又給丈夫剝。突然想到我，還說聲「對不起！把你忘了！」接著為我剝了三隻。

那畫面太有意思了，我後來常想到我的球友，在家什麼都不做，連蝦皮都等老婆剝，可在外頭神勇極了！打球手下毫不留情。但是他在餐桌前，垂著兩隻手的樣子，活像低能兒。他到底是不願意動手的大男人，還是不會動手的小男人？至於他兒子，會不會是個媽寶？

最起碼我可以確定，如果他兒子這麼一路被帶上來，連學校的午餐都吃不慣，非由媽媽送，問他什麼事都不答，非要由他媽媽答，恐怕長大了也是個媽寶。

（圖／Pexels）

◎沛然莫之能禦的母愛

媽寶不是天生的，是養成的。媽寶多半有個強勢的「寶媽」。那媽又多半精力過人、母愛超強。你甚至能感覺她沛然莫之能禦的母愛，像個網子似的，把一家罩得死死的。

寶媽非但管自己老公、孩子，她甚至會「越界」管別人的老公。她也會管她自己的老爸老媽，我就見過這樣的女兒，連媽媽穿什麼衣服、爸爸穿哪一雙鞋都要管，結果全家一人獨大，每個人都是她的小兵。

在寶媽主政下，家人「各安其位」，多聽話、少發言就成了，保證天下太平！

但是據我觀察，寶媽年輕的時候雖然神勇，五十歲以後卻常常如溜滑梯，身體出問題。我有個年輕時會用老虎鉗幫孩子拔牙，還會鋸大樹的朋友，六十歲以後總聽她說不是這兒痛就是那兒退化。

她老公倒維持得不錯，從年輕的時候講話就輕聲細語、慢聲慢調，老了還一樣，而且似乎不怎麼見老。見老的是他的「寶媽」。

我看過很多這種性情和緩、溫文儒雅的男人，多半都家有悍妻。蘇東坡笑說龍丘居士：「龍丘居士亦可憐，談空說有夜不眠，忽聞河東獅子吼，拄杖落手心茫然」大約就是講這種「唯太太之命是從」的丈夫。

（圖／Pexels）

◎被太太養成的媽寶老公

但我也想，「媽寶」是天生的嗎？當一個男人遇到要操控全家的老婆，為了和平共處，只有兩條路，一條是成天吵架，永無寧日；一條是既然改不了對方，只好改變自己。當然還有第三條路，就是拆了！我想的沒錯，一位被公認的媽寶丈夫就曾經對我咬耳朵說：「我能怎麼樣？你別看她凶，一吵架，她就要上吊，我只能委曲求全啊！」

對於這種「懼內大丈夫」，我是相當敬重的。因為他能顧全大局、息事寧人，沒有修養和胸懷是辦不到的。

至於有寶媽的孩子，從小面對這麼個強勢的媽媽，能怎樣？小時候言聽計從，大一點唯唯諾諾，再大一點陽奉陰違。孩子最懂得在夾縫中求生存，何況上有乖溜溜的老爸示範，孩子照做就是了。有時候你會看見大媽寶和小媽寶，在寶媽「五雷轟頂」的時候，彼此偷偷擠眼睛，可以知道他們面對強權，還可能私下結盟呢！

寶媽真是天下最偉大的，為了教孩子，有些媽媽會跟著孩子一起進步，孩子學什麼，她也學什麼。因為她不會就沒法教，尤其今天這時代，她就看不出孩子在電腦和手機上的把戲。

◎寶媽累不累？

問題是寶媽能跟到幾時？那種孩子放學先問功課，甚至帶孩子寫作文，一邊說一邊叫孩子照寫的寶媽，她幫孩子能幫到多大？幫孩子寫博士論文？

結果孩子因為從小被強勢管理，已經變得唯命是從，生活大小事都不會，問題是，跟著跟著，寶媽老了，已經跟不上時代，那孩子也一樣，落在時代潮流的後面。

我就見一個大學畢業生，領了支票不會存，非要交給他媽去存。當別人都採取銀行自動扣款和網上銀行理財的時候，他還一趟一趟往銀行跑。為什麼？因為他不會，當他媽媽不會的時候，他也就不會了。

看到這兒，如果你是寶媽，是強勢的媽媽，是「一家之煮」也是「一家之王」。你得想想，你忙半輩子，把自己忙老了，把身體忙垮了，把丈夫忙孬了，把孩子忙落伍了，你這樣划算嗎？

●本文摘選自聯合文學於02月21日出版新書《千萬別養出個媽寶》。