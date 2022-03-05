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Netflix迷你影集同名原著《第43個祕密》 哈蘭．科本驚悚小說代表作今日上市！

聯合新聞網 / 臉譜出版
（圖／臉譜出版提供）
（圖／臉譜出版提供）

原來，愛一個人竟能如此不擇手段！

作家哈蘭．科本擅寫驚悚懸疑小說，多部作品改編搬上Netflix熱播，包括《別找到我》、《第二聲鈴響》等。臉譜出版即將上市最新驚悚小說《第43個祕密》，也是Netflix同名迷你影集，更是作家代表作。從一個父親持鏟畫面延伸，看見背後故事的懸案、故人、舊友與粉飾不了的真相，一一翻湧而出。 （編按）

文／哈蘭．科本（Harlan Coben）

序幕

我看見老爸手裡拿著鏟子。

他淚流滿面，胸口劇烈起伏，喉嚨發出粗嘎嚇人的啜泣聲。他舉起鏟子往地上一揮，土壤應聲裂開猶如刀鋒切開溼濡的肉體。

當時我十八歲，我對老爸最鮮明的記憶，就是森林裡手持鏟子的他。他不知道我在偷看，我躲得很好，藏身在一棵樹後面。掘著土的他看起來怒不可遏，好像給腳下的土壤惹毛了，正在發洩心頭之恨。

那是我第一次看見他哭。當年他父親過世、我媽拋家棄子出走，甚至在聽到我妹妹卡蜜拉的事時，他都沒掉過半滴眼淚。可是此時此刻他哭了，泣不成聲，淚如雨下，嗚咽聲在林間迴盪。

那是我第一次像這樣跟蹤他。每逢星期六他就說要出門釣魚，但我從來不信。我一直都知道他背著大家去的地方就是那片陰森森的林子。因為有時候我自己也會偷偷跑來。

我一向都躲在樹後面偷看他。前後我總共這麼做了八次，卻從沒現身打擾他。

我想他並不知道我在那兒，事實上對此我還頗有把握。直到有一天他正要去開車時，突然轉頭用冷冷的眼神看著我說：「保羅，你今天別來，我一個人去。」

我只好看著他駕車離開。

那是他最後一次前往那片林地。

將近二十年後，不久於世的老爸躺在床上握著我的手。他因為大量用藥而昏沉，他的雙手粗糙不平、老繭密布。這雙手辛苦了一輩子，連當年身處如今已不存在的國家，或是日子過得比現在舒服的時候也不曾停歇。老爸的外表強悍，皮膚好像經火煉一般，堅不可摧，簡直像穿在身上的盔甲。儘管他的身體承受過極大的痛苦，也從未因此流過一滴眼淚。

他只會閉上眼睛，咬牙忍過去。

每當我在老爸身邊，就會感到安全無比，以前如此，現在仍是，即便我都已經長大也當了爸爸。記得三個月前他還身強體壯的時候，我們一起去喝酒，碰上酒吧有人鬧事，老爸倏地起身擋在我身前，隨時準備幫我擋拳頭。我都幾歲的人了，但老爸還是一點也沒變。

看著躺在病床上的他，我想起林中的情景，想起他揮鏟掘土、最後決定罷手；想起老媽走了令他心死的種種往事。

「保羅？」老爸突然情緒激動起來。

我很想出聲求他不要死，但這麼做是不對的。我有過經驗，我知道這麼做對誰都沒好處。

「沒事的，爸，」我只能安撫他。「不會有事的。」

他並沒有因此平靜下來，反而想用力坐起身。我想幫他，他卻揮開我的手，兩眼直視我。我看見的是一雙清醒澄澈的眼睛，但這也可能是我一廂情願的想法。最後的自我安慰。

書名：《第43個祕密》作者：哈蘭．科本（Harlan Coben）出版社：臉譜出版出版時間：2022年3月5日
書名：《第43個祕密》
作者：哈蘭．科本（Harlan Coben）
出版社：臉譜出版
出版時間：2022年3月5日

一滴眼淚滑落他的眼眶，緩緩淌下臉頰。

「保羅，」他的俄國腔仍重，「我們還是要找到她。」

「我們會的，爸。」

他又一次察看我的表情。我點點頭，好讓他放心。但我不認為他想要的是放心。

我想，我頭一次這麼想──他要找的是罪惡感。

「你，知道嗎？」他問我，聲息微弱。

我全身顫抖，但眼睛從頭到尾沒眨一下也沒別開。我想知道他看到什麼？又相信什麼？但我永遠不得而知了。因為就在那一刻，老爸合上雙眼，永別人世。

●本文摘選自臉譜出版之《第43個祕密》


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