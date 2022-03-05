非典型勵志書《別讓大腦不開心》為你找到「快樂」的正確方式

文／迪恩．柏奈特（Dean Burnett）

工作讓你的腦快樂

我離開童年生長的地方後，開車沿著驚險蜿蜒的山路回家，這時想到自己對於快樂機制的調查顯然沒有成功。利用腦部造影的計畫受挫於腦袋閃閃發光的教授；認為家和快樂有關的想法，讓自己回到童年居所的破敗遺跡。如果你因此覺得不快樂，還希望見諒。

你不需要覺得不快樂，而奇怪的是我也沒有覺得自己不快樂。可能的原因在於雖然進展緩慢，但我依然在撰寫一本真實的書，這是許多人的夢想，是充滿展望之事，因此還是充滿熱情、樂觀以對，並且一心想要知道之後的研究會將我帶到何處。

二○一七年二月，那個「哪裡」是義大利的波隆那（Bologna）。這座知名城市，也是歐洲最古老大學的所在地，在機場的入境大廳販售藍寶堅尼，真是不簡單。

此次前往波隆那是為了在工藝博物館（MAST foundation）進行一場演講，這個非政府的慈善文化機構，包括了科學博物館、美術館、餐廳、托兒所、大學、健身房，可能還有其他單位，像是人類在太空中的殖民地，只是剛好蓋在一座義大利古城中。抵達博物館時，我看到他們最新的裝置藝術，那是非常棒的作品。

這座裝置藝術由多個影片組成，展示了各種真實生活的樣貌：在巨大的大理石採石場裡敞胸的中年地中海男子，駕駛採掘機切下石版；年輕的迦納男性在西方科技廢棄物中，找尋有用的零件；辦公室員工在如流水般傳來的檔案上蓋章；德國工廠的工人於生產線上組裝完成汽車；凡此種種。

該展覽的主題是「進行中的工作」，顯示了世界各地人們工作的內容。由於成年人多數的時間是花在工作上，有些人算出我們工作的時數總加起來為整整十年，因此工作的性質對人有不可磨滅的影響，會讓人快樂，也會讓人不快樂。要說糟糕或不快的工作讓人極度悲慘，工作壓力無疑是個嚴重的問題，幾乎不會引起爭議。但是另一方面，我們也都見過早上迫不及待起床的人，因為他們熱愛自己的工作。所以狀況看來很清楚：好的工作讓人快樂，壞的工作讓人悲慘和緊張。

不過，本書談的是腦部的運作，答案什麼時候會是這麼直接了當的？

就如同工藝博物館這場展覽所揭露的，人們有各式各樣的工作，而多數西方人在五十歲前約莫會從事十二個不同的工作，這個數字有可能還會增加。但不論是什麼工作，總是由人類和人腦來做。所以工作是怎樣讓人快樂或不快樂的呢？

給腦作「功」

「功」最基本的定義是「完成一件任務時所耗費的能量與心力」。所有的工作與任務都需要你耗費能量、付出某種形式的心力，可能是身體勞動，也可能是腦力消耗。就算在這最粗糙簡單的層次，工作對於腦部的影響亦顯而易見，可以讓人感到比較快樂，也可能真的讓人比較快樂。

許多證據指出，身體愈是活動，腦部的運作也會愈好。這自有道理，因腦是身體中的一個器官，需要能量與養分（而且需求量較其他器官要多）。身體活動增加，能夠改善心臟健康，加強心臟力量，降低體內脂肪與膽固醇含量，提高新陳代謝，這全都有助於提供血液和養分到腦中，使腦部的各種能力都得到提升。

身體活動能讓腦源神經營養因子（Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF）分泌量增加，刺激腦細胞的生長與數量，對於腦部還有更為「直接」的影響。這也說明身體活動為何能對神經系統帶來種種好處，例如促進學習能力與記憶、增加海馬回體積及整腦部灰質中較高層的部位。研究也指出，兒童若參加更多肢體活動和運動，學業測驗分數也會比較高。

（圖／Unsplash）

如果你的工作得付出身體勞力，那麼對於腦部的正面影響能夠讓人快樂。雖然有句話說「有些事不要知道比較幸福」，學習與其他相關的能力增加（或許）能夠讓人比較聰明，有證據指出比較聰明能夠讓人稍微快樂一點。還有，運動能夠刺激腦內啡的釋放，在第一章中討論了這種「快樂化合物」。此外，身體整體比較健康，也代表更有能力去從事讓自己快樂的事，不會因為缺乏運動造成不適與緊張。

同樣地，心智活動顯然對於腦和身體有利，對於準時上班、不需要耗費身體勞力的工作者來說，是個好消息。研究指出，教育程度愈高的人，愈不容易罹患失智症和阿茲海默症。驗屍的結果也指出，受到高等教育的人就算腦部因為這種疾病而嚴重退損，但是到死都不會出現明顯的臨床症狀。總的來說，愈活躍的腦也愈強韌。

我們知道腦有彈性與適應力，會持續產生新的連結，並強化已存在的連結，還會消除不需要的連結。腦的運作方式有點遵守「用進廢退」政策，因此愈是用腦，腦中的連結與灰質就愈多。當然，年紀和熱力學定律最後還是會占上風，但經常使用的腦衰退速度會更慢，我們通常會說這樣的腦有比較大的「認知儲備」（cognitive reserve）。腦子愈用會愈聰明。

所以說，工作不是要付出體力，就是要付出腦力，而這些最終都增進了腦的功能，讓我們更聰明也更快樂，真是好棒棒。

這個結論只有一個小問題：屬於無稽之談。身體上的活動和費心力的工作，與增進腦部功能和快樂之間，確實有關聯，但是整個狀況都還混沌未明。你把一個人放到馬背上，兩者當然有緊密的關聯，但是並不能自動推衍出半人半馬的奇幻生物確實存在。真正的解釋要複雜與困難多了，就像是要把一個人放到馬背上。

書名：《別讓大腦不開心：神經科學家告訴你「快樂」的祕密，讓我們打造更美滿的生活》作者：迪恩．柏奈特（Dean Burnett）出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2021年1月4日

舉例來說，如果肢體運動真的能讓人比較快樂，為什麼我們總是避免身體勞動呢？為什麼我們不會跑到採石場去，當班工作十九個小時，徒手挖掘石頭呢？如果身體勞動就能夠讓人快樂，那麼整天在破碎金屬廢棄物小山中攀爬的迦納工人，其快樂的程度應該要勝於在高樓寬敞辦公室中的嬌貴企業執行總裁。不管怎麼說，這都是個可疑的結論。

實際上，身體運動可能有益，但也會造成損傷與疼痛，因此科學界認為「強迫勞動」（forced labour）是殘酷的懲罰，而非獎賞。基礎物理學告訴我們，從事工作必須要「做功」，這會消耗能量。人類的身體擅長運用與儲存能量，但是這種能力顯然有其限度。我們不能像電池廣告中的那隻兔子持續工作。太多的工作會導致能量儲備受到剝奪，身體也會受到傷害。

這個狀況顯然牽涉到生存。之前討論過腦部會把行動和報償連結在一起，好鼓勵我們從事那些行動。但是如果行動會造成太大的傷害時，又該如何？叢林貓如果整天狩獵鼩鼱，像是卡通《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）那樣，會把太多的能量花在太小的獵物上，結果消耗的能量遠比獲得的多。這類的行為如果經常出現，最終將導致死亡。人類的狀況可看成是工作的薪水穩定且定期發放，但是每天的報酬低於上下班所花的交通費。重點不在於你的努力是否有報酬，而是是否有「足夠」的報酬。

●本文摘選自馬可孛羅之《別讓大腦不開心：神經科學家告訴你「快樂」的祕密，讓我們打造更美滿的生活》