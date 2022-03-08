是男人永遠不懂珍惜，還是妳愛錯方法?

文／麗子．凱福特（Reiko Keifert）

妳是「讓人追著跑的女人」？

還是「追著人跑的女人」？

我傾聽男女吐露心聲，已經持續二十年以上了。

無法對情人或另一半說出口的願望、抱怨、赤裸裸的曬恩愛......

一直以來，我都是聽著大家說這些五花八門的話題、有時和他們一起煩惱、有時鼓勵他們、幫他們找出解決方法。

就算是一些不會直接對心儀的女性說的事，男士們也會悄悄告訴我，所以，我能夠了解「大家想要的是怎樣的女性」。

說具體一點，就是有「自我軸心」、能夠燃起男性鬥志的女性、能夠滿足男性自負的女性，也就是會讓男性「追著跑」的女性。

排除掉沒有自信的男人，幾乎百分之百的男人都喜歡「讓人追著跑」的女性。

特別是那些優秀的男性，幾乎無一例外會選擇「讓人追著跑」的女性。

這是我在聽了十萬人心聲後，非常確信的一點。

一般來說，女性都同時擁有「讓人追著跑的女人」和「追著人跑的女人」兩個面向。

整體上表現出來的，是「讓人追著跑的女人」還是「追著人跑的女人」，取決於哪邊的比例較高。

在我的經驗當中，日本女性似乎「追著人跑的女人」比較多，妳是屬於哪一種呢？

首先，請看下列項目，當中有沒有符合妳的敘述呢？

● 跟男性交往時，生活中心就會變成男性。 ● 原本很積極的男性，不知不覺中態度變得消極。 ● 不知不覺中變成「追著人跑」的那一方。 ● 一開始明明就是對方的「戀愛溫度」比較高，不知不覺中溫度高的變成自己這一方。 ● 吵架之後，總是自己先道歉、先聯絡。 ● 總是被劈腿。 ● 即使得知交往對象有家庭，也無法分手。 ● 交往久了，總是被冷落忽略。 ● 提出分手的總是對方。 ● 感情總是不明不白的結束。 ● 不知道為什麼就是走不到結婚這一步。

這裡面只要有一項是符合的，那麼妳就是不折不扣「追著人跑」型的女人。

我可以在此斷言，不脫離「追著人跑的女人」，就很難抓住身為女性的幸福。

「追著人跑的女人」無法幸福的理由是，男性會看輕追著自己跑的女人，漸漸地就不珍惜她了。

（圖／PEXELS）

「鞠躬盡瘁型女性」會受歡迎嗎？

交往初期，女性或許會為了討男性歡心，積極照顧他，做讓他高興的事，竭盡所能奉獻自己。

在這種情況下，男性會覺得「好開心、我好愛她、我離不開她了」嗎？錯，他們絕對不會這樣想的。

在這裡希望大家不要誤會了。女方對男方鞠躬盡瘁，男方可能會覺得「感覺真好」，但是對妳的「尊敬之意」卻會漸漸消失。為什麼呢？因為男方對於女方這種「愛的強迫推銷」，會覺得是一種「賤價拍賣」。

越是全心奉獻，就等於女性在向男性宣稱：

書名：《讓男人追著妳跑》作者：麗子．凱福特（Reiko Keifert）出版社：出版時間：2022年2月24日

「我沒有價值，原本的我不值得被愛，所以我才對你如此犧牲奉獻。我什麼都可以為你做，請你愛我吧。」

會做出「犧牲奉獻」行為的，就是典型的「追著人跑的女人」。

跟女性年紀較輕、還是女大於男、還是相貌如何無關，適用於所有女性。

男性會敏感的察覺女性在「賤價拍賣」，然後就不珍惜這樣的女性了。

「三條一千日幣的領帶」跟「一條三萬日幣的領帶」，哪一條會被珍惜呢？

追著男人跑、犧牲奉獻，就等於是女性在賤賣自己，把自己貶成三條一千日幣的領帶。

●本文摘選自遠流出版之《讓男人追著妳跑》。