洪蘭／縫隙中也能燦爛綻放，別低估你的生命力──《進步一點點，人生就會不一樣》

文／洪蘭

朋友送來一盒摩天嶺的柿子，又大又甜。我讚嘆台灣的農人真了不起，能種出這樣的水果來。朋友聽了笑著說：「那你趕快吃吧！它可是柿子樹用命換來的。」我聽了大驚，此話怎講？她說，「柿子會落果，因此果農用電鋸在果樹幹環狀剝皮鋸一圈，讓樹感到生存危機，才會結出這麼好的柿子來。」置死地而後生？想不到果樹也懂這個道理，大自然真是太神奇了。

所有的生物都有維持自己基因生生不息的潛在欲望：雄性動物會盡量交配，把牠的基因傳下去；雌性動物會盡力保護牠的孩子，即使犧牲自己的生命也在所不惜，因為孩子身上有她的基因（雄性沒有把握下一代有他的基因）。植物也是一樣，沙漠中的仙人掌在下雨後，會馬上開花，在很短的時間內，完成傳宗接代的使命。這些不能言語的生物能執行藏在他們DNA中生存的目的，盡力完成自己的使命，這種生命力真令人敬佩。

有個朋友因為被詐騙集團騙光所有的積蓄，落入憂鬱的深淵，晚上沒有安眠藥不能入睡。有一天，他發現冰箱空空如也，不得不打起精神出門去買菜。當他低著頭走在路上時，突然看到瀝青的縫中長了一株小花，迎風搖曳。

他當場痛哭流涕，回家把所有的安眠藥丟掉，換上跑步鞋，從永和一路跑到西門町，回家後一夜好眠，從此振奮起來。他後來只要看到磚縫中有小花小草，就把它挖回家去種。他說，對這麼有生命力的東西，人應該提供它一個可以生長的空間，才對得起大自然。

最近連續聽到幾個大學生跳樓自殺，說不定在他們成長的過程中，能多提供一些體驗生命或實際感受到上天有好生之德的機會，或許他們就不會貿然放棄自己的生命了。

其實「求生存」是所有生物的本能，以前做老鼠實驗時，我們都知道「窮寇莫追」：老鼠被逼到角落，無處可逃時，會站起來反抗，很兇的張牙舞爪撲向你，即使明知打不過，也要拚命一搏。那個時候，即使貓，也會退一步。

逆境是所有人都不愛的，就像痛感是沒有人要的，但是痛是個警訊，讓我們立刻停止這個傷害的動作。其實逆境也是一樣，它讓我們看到順境時的幸福，學會反思和感恩。

愈想快樂，愈寂寞

在高鐵上，坐在我後面的二個人開始低聲吵架，我急忙翻皮包找耳機，因為我要坐到高雄，須及早準備。果然聲音逐漸升級，在我還未找到耳機時，一個憤怒的女聲說：「it’s not my job to make you happy!」Bravo！是的，實驗發現情緒是控制在自己的手上，它是認知對情境的解釋，你對事情的看法決定正負情緒迴路的活化——沒有人使你不快樂，你自己使你不快樂。

不知何時起，人們把「快樂」變成生命的最高目的，超越世間的一切，但在追求快樂時，忘記了快樂不是別人欠你的，要自己努力去得到的。

前一陣子，台灣鼓吹快樂學習，結果因為「不快樂」，高等微積分從必修改為選修，忘記了數學是科學之母。其實學習是辛苦的，學會以後才是快樂的。現在課綱刪古文，剝奪了學生享受古人智慧的機會，不知道古人的經驗是「學道酬苦」，不肯下苦工，哪會有成績？

加州大學柏克萊校區的研究者請大學生先填一個問卷「我只注重那些會影響我快樂的事情」，「即使我現在很快樂，我還是很關心我以後的快樂」，結果發現這些很注重每天快不快樂的人，對生活比較不滿意，而且容易在輕微壓力之下，就顯出憂鬱的症狀。

書名：《進步一點點，人生就會不一樣》 作者：洪蘭出版社：天下文化 出版日期：2022年2月25日

實驗者第二步把受試者分成二組，一組給他們讀快樂的文章，及看會引起快樂感覺的影片，另一組是讀理性判斷的枯燥文章，沒有電影看。結果發現聚焦在自己的快樂反而會減少快樂的感覺。也有實驗發現一直想要快樂的人反而比較寂寞，因為太聚焦在自己身上就看不見別人，就沒有真心的朋友。

紐約大學的研究發現「想像成功」的策略，效果很差（即買小號的衣服掛在牆上，想像有一天能穿得進去、想像拿到奧林匹克金牌……），因為「正向遐想」（Positive Fantasies）雖很快樂，但會導向自滿，愈是想像自己成功的人，考得愈差，因為他們潛意識覺得自己已經準備的很充足了，就沒有再努力。這種遐想還有一個更大的缺點，失敗和遐想的差距愈大，打擊愈大，愈不能接受。

真正的快樂來自自我挑戰的成功，快樂若沒有意義便不會長久。人生苦短，當然要快樂，但是這個快樂必須有意義，而且是自己的汗水和努力換來的。

●本文摘選自天下文化出版之《進步一點點，人生就會不一樣》，未經同意禁止轉載。