洪蘭／縫隙中也能燦爛綻放，別低估你的生命力──《進步一點點，人生就會不一樣》

文/洪蘭

朋友送來一盒摩天嶺的柿子,又大又甜。我讚嘆台灣的農人真了不起,能種出這樣的水果來。朋友聽了笑著說:「那你趕快吃吧!它可是柿子樹用命換來的。」我聽了大驚,此話怎講?她說,「柿子會落果,因此果農用電鋸在果樹幹環狀剝皮鋸一圈,讓樹感到生存危機,才會結出這麼好的柿子來。」置死地而後生?想不到果樹也懂這個道理,大自然真是太神奇了。

所有的生物都有維持自己基因生生不息的潛在欲望:雄性動物會盡量交配,把牠的基因傳下去;雌性動物會盡力保護牠的孩子,即使犧牲自己的生命也在所不惜,因為孩子身上有她的基因(雄性沒有把握下一代有他的基因)。植物也是一樣,沙漠中的仙人掌在下雨後,會馬上開花,在很短的時間內,完成傳宗接代的使命。這些不能言語的生物能執行藏在他們DNA中生存的目的,盡力完成自己的使命,這種生命力真令人敬佩。

有個朋友因為被詐騙集團騙光所有的積蓄,落入憂鬱的深淵,晚上沒有安眠藥不能入睡。有一天,他發現冰箱空空如也,不得不打起精神出門去買菜。當他低著頭走在路上時,突然看到瀝青的縫中長了一株小花,迎風搖曳。

他當場痛哭流涕,回家把所有的安眠藥丟掉,換上跑步鞋,從永和一路跑到西門町,回家後一夜好眠,從此振奮起來。他後來只要看到磚縫中有小花小草,就把它挖回家去種。他說,對這麼有生命力的東西,人應該提供它一個可以生長的空間,才對得起大自然。

最近連續聽到幾個大學生跳樓自殺,說不定在他們成長的過程中,能多提供一些體驗生命或實際感受到上天有好生之德的機會,或許他們就不會貿然放棄自己的生命了。

其實「求生存」是所有生物的本能,以前做老鼠實驗時,我們都知道「窮寇莫追」:老鼠被逼到角落,無處可逃時,會站起來反抗,很兇的張牙舞爪撲向你,即使明知打不過,也要拚命一搏。那個時候,即使貓,也會退一步。

逆境是所有人都不愛的,就像痛感是沒有人要的,但是痛是個警訊,讓我們立刻停止這個傷害的動作。其實逆境也是一樣,它讓我們看到順境時的幸福,學會反思和感恩。

愈想快樂,愈寂寞

在高鐵上,坐在我後面的二個人開始低聲吵架,我急忙翻皮包找耳機,因為我要坐到高雄,須及早準備。果然聲音逐漸升級,在我還未找到耳機時,一個憤怒的女聲說:「it’s not my job to make you happy!」Bravo!是的,實驗發現情緒是控制在自己的手上,它是認知對情境的解釋,你對事情的看法決定正負情緒迴路的活化——沒有人使你不快樂,你自己使你不快樂。

不知何時起,人們把「快樂」變成生命的最高目的,超越世間的一切,但在追求快樂時,忘記了快樂不是別人欠你的,要自己努力去得到的。

前一陣子,台灣鼓吹快樂學習,結果因為「不快樂」,高等微積分從必修改為選修,忘記了數學是科學之母。其實學習是辛苦的,學會以後才是快樂的。現在課綱刪古文,剝奪了學生享受古人智慧的機會,不知道古人的經驗是「學道酬苦」,不肯下苦工,哪會有成績?

加州大學柏克萊校區的研究者請大學生先填一個問卷「我只注重那些會影響我快樂的事情」,「即使我現在很快樂,我還是很關心我以後的快樂」,結果發現這些很注重每天快不快樂的人,對生活比較不滿意,而且容易在輕微壓力之下,就顯出憂鬱的症狀。

實驗者第二步把受試者分成二組,一組給他們讀快樂的文章,及看會引起快樂感覺的影片,另一組是讀理性判斷的枯燥文章,沒有電影看。結果發現聚焦在自己的快樂反而會減少快樂的感覺。也有實驗發現一直想要快樂的人反而比較寂寞,因為太聚焦在自己身上就看不見別人,就沒有真心的朋友。

紐約大學的研究發現「想像成功」的策略,效果很差(即買小號的衣服掛在牆上,想像有一天能穿得進去、想像拿到奧林匹克金牌……),因為「正向遐想」(Positive Fantasies)雖很快樂,但會導向自滿,愈是想像自己成功的人,考得愈差,因為他們潛意識覺得自己已經準備的很充足了,就沒有再努力。這種遐想還有一個更大的缺點,失敗和遐想的差距愈大,打擊愈大,愈不能接受。

真正的快樂來自自我挑戰的成功,快樂若沒有意義便不會長久。人生苦短,當然要快樂,但是這個快樂必須有意義,而且是自己的汗水和努力換來的。

