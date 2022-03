《從0到101》從一紙投標書，到世界第一高樓

文/胡芝寧

二○二○年年底,宏國關係事業副董事長林鴻明,收到一份意外的禮物—「全球五十最具影響力高層建築」(50 Most Influential Tall Buildings of the Last 50 years )的獎座。

這個獎座,是二○一九年年底,由全球極具權威性的高樓認證機構「世界高層建築與都市人居學會」(CTBUH),頒發給曾經是世界第一高樓、現在排名世界第十高樓的台北一○一。

台北一○一當時總經理張振亞與設計這幢建築的李祖原建築師,前往美國芝加哥領獎,並將台北一○一的模型,致贈給美國芝加哥建築協會世界高樓展覽館。

這個獎是CTBUH五十年來,第一次評選最具影響力高層建築。

台北一○一能夠獲獎,是莫大的榮耀!

台北一○一董事長張學舜為了感謝將台北一○一從無到有,扮演關鍵角色的林鴻明,一路的堅持與努力,特別將這個意義重大的獎座,致贈給林鴻明,感謝他和當時的設計及營造團隊所奠定的基礎,讓台北一○一能持續在國際上發光。

談到台北的時候,會先想到什麼?

在沒有台北一○一之前,我們去哪裡跨年?東京、紐約還是雪梨?

因為台北一○一,我們擁有了全世界最漂亮的跨年煙火。

(圖/Unsplash)

為每個人創造記憶

每年歲末,台北一○一璀璨的跨年煙火,不但為新的一年點亮希望,也讓台灣能透過全球媒體的直播,以光彩耀眼的姿態進入全球視野。

引領全球流行文化的漫威系列漫畫裡,台北一○一是鋼鐵人東尼.史塔克(Tony Stark)企業的台北分部。日本精靈小說裡,將台北一○一視為能匯聚超能力的聖殿,主角登上觀景台,藉由神器穿越異世界。愛爾蘭作家的奇幻小說中,特別設計前往台北一○一的情節,並且將外露的金色風阻尼球帶入故事場景裡。

空拍鏡頭居高臨下,由玻璃、鋼筋與混凝土所構成的城市街道,一幢直入雲霄的大樓佇立在中央,外牆上閃耀著「TAIPEI」。美國電影《露西》(Lucy)以台北一○一做為台灣場景的主視覺,吸引了全球觀眾的目光。

台北一○一誕生之後,在世界舞台上,台北有了嶄新的面貌;台北一○一也成為台北人生活中不可分割的一部分。

大樓內每日超過一萬人上、下班,購物中心川流不息的人潮,城市每天活動的四百萬人,都在不知不覺中,養成了環繞建築而行的生活。

抬頭可見的親切感,也是習以為常的存在。

無論是迎著朝陽還是落日,走在台北角落,許多人也都已經習慣依靠台北一○一指引身處的位置與方向。

台北一○一,每天都在為海內外的許多人,創造值得回味的記憶。

從無到有,從虧損到盈餘

二○二一年九月,原任台北一○一購物中心營運長朱麗文,出任台北一○一總經理一職。她在台北一○一的計畫籌備期間就已參與。朱麗文笑著說,「人生中最寶貴的青春,都奉獻給台北一○一。」

朱麗文在一九九九年,由開發團隊中的主導者—中華開發工業銀行(改制前為「中華開發信託股份有限公司」),派任至台北金融大樓股份有限公司,資歷至今已經超過二十二年,親自見證了台北一○一從無到有、從虧損到盈餘的艱辛歷程。

在這兩個階段,林鴻明功不可沒,在團隊的心目中,他不僅克服種種內、外部環境和全球經濟局勢變化的挑戰,也展現領導風範,向董事會爭取,實踐了只要公司獲利,就帶領員工到歐洲旅遊的承諾……。種種化不可能為可能的結果,稱他是台北一○一的催生者,當之無愧。

朱麗文說,「林鴻明原本就有建築的背景,對於為台灣打造世界第一高樓,他展現了完成這個使命的強烈企圖心,以及為這個理想所付出、外人難以想像的高度堅持。」朱麗文透露,林鴻明的妻子,由於心疼林鴻明一路上所遭遇的種種挑戰與責難,曾經要他別這麼執著:「這份工作你又沒有領多少錢,值得嗎?」

時間回到二○○四年十二月三十一日。那一天,是台北一○一大樓正式開幕的日子。

天才剛破曉,林鴻明就睡意全消。

(圖/Unsplash)

往信義計畫區的方向前進,沒有讓車子進入地下停車場,頂著寒風,林鴻明在大門口下車,心中熱血澎湃。他抬起頭,仰望著這幢耗盡心力、燃燒熱情,終於落成的世界第一高樓。

一陣風吹過,邁開步伐,走過大門,穿越大廳,跨進電梯。堅實的鋼筋、樑柱,緊繃的鋼繩纜索,穩定結構的風阻尼器,每一樣建材、每一次創舉,都召喚著林鴻明想起,不過就是幾個月、幾年之前,那些從早到晚的會議、身心煎熬的資金壓力、以及解決不完的問題……

世間之事沒有偶然,其中必有因果。所有參與者的付出,都讓林鴻明念念不忘。

一九九七年的一紙投標書

台北一○一要將「全球五十最具影響力高層建築」的獎座贈給林鴻明,林鴻明並不居功,他特地邀請共同完成這幢大樓的團隊,一起分享這份榮耀。

團隊代表包括:營造階段的永峻工程顧問公司、華熊營造、富國技術工程公司,還有完工後分別負責辦公大樓與購物中心的招租、經營管理的各專業經理人。

他們是:永峻工程顧問總工程師鍾俊宏、華熊營造前董事長田代靜夫、華熊營造總經理李宗焜、華熊營造副總經理林培元、富國技術工程總工程師何樹根,以及台北一○一前大樓事業處總經理楊文琪、台北一○一前購物中心事業處行銷總監李雅萍等。

一群人,為台灣這塊土地盡心奉獻,做出巨大的貢獻。

一個人的動心起念,號召並組成十一家企業聯盟,以四十六個國家工程團隊,和兩萬名工作人員,組成史無前例的龐大工程規模,克服重重挑戰,打造世界最高建築。

一九九七年的一紙投標書,開啟了通往世界第一高樓的旅程。

●本文摘選自天下文化出版之《從0到101》,未經同意禁止轉載。