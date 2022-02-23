日本第164回芥川賞受賞作《本命，燃燒》 文學揉追星文化，衝擊深覺生活艱難的全世代

文／悅知出版編輯部

悅知文化將於2月24日推出芥川賞得獎小說《本命，燃燒》（推し、燃ゆ）繁體中文版，年僅22歲，日本文壇最受矚目新星——宇佐見鈴，以純文學結合「推」的次文化現象，叩問「生存價值」的議題，一出版即在年輕世代間引起強烈的迴響，累計銷售已超過50萬冊。除引爆各大書店、媒體話題，更是2021年日本最暢銷的文學小說，成功登上三冠王寶座。

2019年，宇佐見鈴就以出道作刷新「史上最年輕的三島由紀夫賞得主」紀錄，2020年更藉由《本命，燃燒》，以「史上第三年輕得獎者」之姿榮獲第164回芥川賞。《便利店人間》作者村田沙耶香、《初戀》作者島本理生、史上最年輕直木賞得主朝井遼等日本藝文界名人，更一致齊聲高讚：「這部作品實在太厲害了！」

22歲日本文壇最受矚目新星宇佐見鈴，藉由《本命，燃燒》榮獲第164回芥川賞。（攝影／宇壽山貴久子）（圖／悅知文化提供）

隨著日、韓偶像團體的崛起，專屬迷妹、迷弟的「推」粉絲次文化，已逐漸成為大眾文化的一部份。宇佐見鈴掌握時下趨勢，以洗鍊的文字描寫《本命，燃燒》故事主角朱里，一個以「追星」為生活重心的女高中生，雖深陷困境，仍不顧一切地為本命偶像奉獻，直到朱里的本命偶像因醜聞纏身，甚至轉而「炎上」，才讓她的生活齒輪開始亂了套。

知名作家蔣亞妮認為，宇佐見鈴利用當代追星文化的深層性，靈活地將各種社會現象變作人物的心理層次，新穎卻同時保有日本文學本格。逗點文創結社總編輯陳夏民也形容，閱讀《本命，燃燒》，是一段讓當代人寂寞百態逐一顯影的過程。對此，宇佐見鈴曾於訪談中沉著地說：「不寫謊言。不保護自己。」在創作小說時，除了反映時勢，她也期待能透過《本命，燃燒》傳達給讀者：「難以憑一己之力生存時，也可以仰賴『本命』生存，不是嗎？」

《本命，燃燒》的故事並非在議論將一切奉獻給本命偶像的對錯，而是深入洞察那些容易處於情感弱勢、只能透過這種手段和世界產生連結的人們，並呈現他們的心理議題及與家庭、社會的關係。同時，更進一部探討「思想價值核心」及「活著的意義」，引發讀者思考「頓失生存價值該如何生存下去？」

雖然不是每個人都有迷戀的本命偶像，但「生存脊柱」的概念，可以是對一個人、一件事、一個價值的執著。宇佐見鈴認為，不論是曾經「推」過某個人或某件事，甚至是連不懂「何謂本命」的人，應該都有將珍視的事物當成心靈支柱，並努力跨越困境的經驗。因此，他期盼《本命，燃燒》能讓不同立場、世代的人閱讀。

宇佐見鈴除以貼近社會時勢的題材為主題，表現形式上也具創新的魅力。《本命，燃燒》全書以第一視角撰寫，筆風自然流暢、深刻描寫人心，隱喻式的寫法富哲學韻味。而其在作品中運用口語單字的比喻表現，也成功跨越了既往純文學的閱讀門檻，提高年輕族群的接受度。

《本命，燃燒》目前已授權14個國家，這在疫情肆虐封鎖國際的現在，是非常難得的出版成績。繁體中文版於2月21日開始預購、24日在台灣各大書店通路正式上市，悅知文化特別推出「誠品書店獨家書衣版」、「博客來獨家限量作者親簽版」以供讀者珍藏。

●本文推薦好書由悅知文化出版之《本命，燃燒》。