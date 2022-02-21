人氣醫師蔡佳芬首作《離開，或許才是真幸福》，誰說單身是孤單可恥的？！

文／蔡佳芬

別被他人的眼光綁架

作為一個女孩，妳的生命有太多的「應該」

作為一個女孩，妳的生命有太多的「應該」。無論從幼年到成年，從校園到職場乃至婚姻，隨著妳的角色轉變，妳總是不斷地被貼標籤。

當妳是個小女孩時，被告誡女生要溫柔端莊，最好穿洋裝玩娃娃。當妳成為少女時，新聞出現一些女孩被侵犯的事件時，妳可能不只一次被告誡：「這些女孩一定是私生活不檢點，才會遇到這種事！」，也可能不只一次聽見有人檢討被害人：「裙子穿太短，難怪被侵犯。」

網路上充滿了正義魔人，在名人離婚的事件中，圍剿那些渴望被愛的人妻－－「太不知足了！」、「結婚還想當公主啊！」甚至，有些女孩離婚是因為丈夫外遇，但離婚後還得忍受輿論的指責：「是因為生不出來吧？」、「身材走鐘，老公外遇要怪誰？」

於是，妳被迫追尋那些「好」的標籤。「好女孩」、「好妻子」、「好媳婦」、「好媽媽」……每個標籤裡面都是一套標準，都是一堆「應該」。

也因此，對長期生活在傳統規範下的女人們來說，「離婚」絕對是個艱難的決定。

很多女人即使在不適合的人身邊隱忍，仍然不敢提出離婚。一方面覺得自己什麼也沒有，害怕離開了會失去更多，日子會過得比現在更難。另一方面也擔心離了婚，會被貼上「婚姻失敗」、「歹命女」、「狠心媽媽」這些「壞標籤」。

是的，我們從小到大的社會環境，潛移默化的塑造了每個女孩的心靈。

為丈夫孩子奉獻，做公婆稱讚的好媳婦，才是所謂的圓滿，才是人生勝利組；但無論為什麼離婚，一旦離婚，就如同一雙破鞋，是「什麼都沒有」的人生失敗組。

我也曾經在一段，如同狂風暴雨的婚姻狀態中掙扎。其實，從婚姻的一開始，我就已經察覺到很多問題，但明知我們不適合，卻還是因為非常多的擔憂而咬牙苦撐，腦海裡迴盪著：「不和諧的原因，一定是我做錯什麼」、「一定是我不夠好，所以我的婚姻才會千瘡百孔」，這類不斷檢討自己的聲音。從小到大都是乖女孩，最重視那些「好標籤」的我，為了想要扭轉關係不斷壓縮自己，努力、努力、再努力……最後，只抓住一個婚姻的空殼。

後來在猶豫到底要不要放棄的時刻，心理上更是害怕：「萬一離婚，別人會怎麼看我？會不會被貼上失敗者的標籤？」、「萬一我選錯了道路，會不會終過得更差，會不會最後後悔？」現狀真的很差，但面對離婚的不安，又讓我舉棋不定。

後來，我花了很大的力氣，才毅然決然離開。那時我也才認清：這些擔憂與恐懼，源自於我始終想著他人的眼光，想著拿到這些「好標籤」，卻看不到自己真正的渴望。因為內心深處對於「好標籤」的在意，我無法接納關係破裂後所帶來的不圓滿，無法接納婚姻失敗後的沮喪……更深刻的來說，其實是我無法接納，自己的人生竟然這麼「不完美」！

離開前任，熬過離婚後那一段自我否定的黑暗期後，我抖落了一身的標籤，同時放下了「失敗者心態」。而真正突破「失敗者心態」，不再害怕被貼標籤的關鍵點，其實正是「接納自己的不完美」。

就如同Leonard Cohen那句，被我當成座右銘的話：「萬物皆有裂縫，那是光進來的地方。」

當我接納了自己，我才真正接納「失敗」的存在，更突破「失敗」的本身——

原來，一段關係的分開，不一定是誰做錯了什麼，只因為我們不是彼此生命中那個「對的人」。既然不適合，又何必為了他人的眼光，執著在破碎的關係裡，只為了對外營造出大家嘴巴裡的「完美人生」呢？

因此，我放下了，並昂首闊步往前走，真正學會享受一個人的時光。

離婚是一種選擇。

離婚後要怎麼面對自己，更是一種選擇。

妳可以決定要持續活在悲傷與自我厭棄中，但妳也可以在痛苦過後，選擇用另一種心態，來迎接妳嶄新的人生。我最終超越失敗者心態，不再用世俗的標籤自我鞭笞，找回了原本的自己，然後才驚訝的發現——原來，一個人也可以好好的；原來，一個人可以過得這麼好！

離婚的妳，只是脫下一雙不合腳的鞋，只是褪去一條充滿壓迫感的緊身衣，妳從沒有失敗。離開一段關係，一時之間可能有些遺憾，但請別忘了，妳終於擁有可以好好呼吸的權力。

然後，在我毫無預期的狀況下，另一個男人出現在我的面前。兩個自知不完美的人互相吸引、結合；也因為清楚彼此的不完美，不會要求對方符合自己的標準，也更願意真誠的接納對方，共同經營一段平凡而溫馨的關係。

我想，這就是「當我內心足夠強大」之後，所帶來的力量吧！

最後，附上我最愛的，家族治療大師薩提爾所寫的一首詩，祝福看見這本書的女孩們，可以從我的經驗中，找到使妳內心強大的力量——

當我內心足夠強大 你指責我，我感受到你的受傷 你討好我，我看到你需要認可 你超理智，我體會你的脆弱和害怕 你打岔，我懂得你如此渴望被看到 當我內心足夠強大 我不再防衛 所有力量在我們之間自由流動 委屈，沮喪，內疚，悲傷，憤怒，痛苦 當他們自由流淌 我在悲傷裡感到溫暖 在憤怒裡發現力量 在痛苦裡看到希望 當我內心足夠強大 我不再攻擊 我知道 當我不再傷害自己 便沒有人可以傷害我 我放下武器，敞開心 當我的心，柔軟起來 便在愛和慈悲裡 與你明亮而溫暖地相遇 原來，讓內心強大 我只需要，看到自己 接納我還不能做的 欣賞我已經做到的 並且相信，走過這個歷程 終究可以活出自己，綻放自己

●本文摘選自重版文化於2022年02月21日出版之《離開，或許才是真幸福》。