焦慮不用隱藏，你比想像中更有掌控力

文／蘇．諾爾斯、 布麗迪．蓋樂格、 菲比．麥克尤恩

如果你正與自身的焦慮搏鬥，你或許會想：「為什麼是我遭受這種折磨？！」當我們環顧身邊的朋友、老師，甚至家人時，看似唯獨自己在和恐懼或緊張的情緒奮戰，也好像只有自己的生活會受到這些情緒左右。但我們從研究中得知，你並不孤單，有這種情況的不只你一人。每年焦慮都會影響許多人的生活，包括年輕人和老年人，既然如此，為什麼我們總感覺深受焦慮所苦的人很少見呢？

在現代文化中，我們總教導自己的孩子不要輕易向外人顯示弱點或痛處。大多數人從學校或從父母身上學到，每當自己感到焦慮或悲傷等負面情緒時，都應該隱藏起來，「裝出勇敢的樣子」，這樣我們就不會「看起來很幼稚」，而且表現得像是我們現有年紀該有的樣子。現在每個人都在社交媒體上向別人展示自己的生活，要讓別人看到自己總是很成功、很快樂的樣子，那股壓力就更大了。

有時候當我們覺得難以向他人展示部分的自己或真實感受，我們就會隱藏自己的恐懼。我們會因為這些糟糕的感覺而感到全然的孤獨，緊接著這些感覺通常會更強烈地控制自己及日後所做的選擇。在你生活的此刻，你之所以感到比身邊的人更焦慮，原因有很多，不過，重要的是要記住，其他人可能更善於隱藏他們的恐懼！

◎我是不是壞掉了？

有些嬰兒會較為敏感，並且對於新的感官知覺和經驗會有不同的反應。心理學家認為，這些嬰兒有一種「焦慮的氣質」，因為他們在接觸新事物時比其他嬰兒更容易心煩意亂，之後需要更長的時間冷靜下來。沒有任何單一基因或因素能決定我們是否會比別人更焦慮，這取決於所有事情結合在一起的方式，從而影響一個複雜的、獨一無二的你。

書名：《沒事的，我的焦慮怪獸》 作者： 蘇．諾爾斯、 布麗迪．蓋樂格、 菲比．麥克尤恩 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月2日

生物學無法解釋所有事情；或許你運氣很好，一出生就有好的基因，但人生總會給你一些狗屁倒灶的事，讓你苦無辦法或資源應對，徒增壓力。如果你平常就是個冷靜、隨和的人，很少有焦慮的經驗，你仍會有經歷高壓的時期，這時你受威脅的大腦很快變得更加活躍且敏感。每個人在生活中都會有感覺自己「壞掉了」的時候，這是沒關係的。不好是沒關係的（It’s OK to not be OK）。如果你習慣當一名解決問題的人，那麼這些壓力充滿的時刻，以及自己無法掌控全局的感覺，絕對會對你造成重大打擊，讓你對於自我的一些看法存疑。這種關於如何看待自我的挑戰，會令人更加緊張不安。

大家都知道，我們無法改變身上遺傳而來的基因；然而，我們常提醒自己以及與年輕人：那些讓我們更容易焦慮的基因也可以是種祝福。身為敏感和反應敏捷的人，這種特質不論對你自己或身邊的人都有許多好處，只是需要你花多一點時間去學習和理解你的身體感官知覺和想法，如此你便能找到有效管理它們的方法，感覺更有掌控力。

●本文摘自 天下雜誌出版社即將於3月出版新書《沒事的，我的焦慮怪獸》。